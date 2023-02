Energiekrise in Südafrika - Milliardenhilfe für Staatskonzern Eskom

PRETORIA (dpa-AFX) - In der anhaltenden Energiekrise in Südafrika will die Regierung den staatlichen Energieversorger Eskom entlasten. Am Mittwoch kündigte Südafrikas Finanzminister Enoch Godongwana an, die Regierung werde 254 Milliarden Rand (13 Mrd Euro) bereitstellen, um einen Teil der Schulden des Unternehmens zu tilgen. Dies werde dem Stromversorger helfen, seine Mittel auf die Instandhaltung der Energieinfrastruktur zu konzentrieren, so Godongwana. Die Schuldenlast des Energiekonzerns beträgt insgesamt 25 Milliarden Euro.

Werbung Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 30) via CFD handeln (schon ab 100 €) Partizipieren Sie an Kursschwankungen bei Öl, Gold und anderen Rohstoffen mit Hebel und kleinen Spreads! Mit nur 100 Euro können Sie durch einen Hebel mit der Wirkung von 3.000 Euro Kapital handeln. Partizipieren Sie an Kursschwankungen bei Öl, Gold und anderen Rohstoffen mit Hebel und kleinen Spreads! Mit nur 100 Euro können Sie durch einen Hebel mit der Wirkung von 3.000 Euro Kapital handeln. Jetzt informieren Plus500: Beachten Sie bitte die Hinweise5 zu dieser Werbung.

Obwohl Südafrika eines der wirtschaftsstärksten Länder Afrikas ist, kommt es schon seit Monaten in dem Land an der Südspitze des Kontinents täglich zu mehrstündigen Elektrizitätsausfällen. Anfang Februar hatte Präsident Cyril Ramaphosa wegen der Stromkrise den Katastrophenfall ausgerufen, um zusätzliche finanzielle Haushaltsmittel zur Behebung der Probleme freisetzen zu können. Eskom werden Korruption und Misswirtschaft vorgeworfen.

/nsi/DP/jha