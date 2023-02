BDEW: Gas mit Preisrückgang - Strom teurer - Gasspeicher zu drei Vierteln gefüllt

Werbung Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 30) via CFD handeln (schon ab 100 €) Partizipieren Sie an Kursschwankungen bei Öl, Gold und anderen Rohstoffen mit Hebel und kleinen Spreads! Mit nur 100 Euro können Sie durch einen Hebel mit der Wirkung von 3.000 Euro Kapital handeln. Partizipieren Sie an Kursschwankungen bei Öl, Gold und anderen Rohstoffen mit Hebel und kleinen Spreads! Mit nur 100 Euro können Sie durch einen Hebel mit der Wirkung von 3.000 Euro Kapital handeln. Jetzt informieren Plus500: Beachten Sie bitte die Hinweise5 zu dieser Werbung.

Der durchschnittliche Gaspreis für Haushaltskunden liegt derzeit bei 18,15 Cent pro Kilowattstunde in einem Einfamilienhaus (Jahresverbrauch 20 000 Kilowattstunden), wie der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) am Donnerstag in Berlin mitteilte. Im vierten Quartal 2022 lag der Durchschnittspreis noch bei 20,04 Cent.

In einem Mehrfamilienhaus mit einem Jahresverbrauch von 80 000 Kilowattstunden kostet der Berechnung zufolge Gas momentan 17,72 Cent je Einheit (Q4: 19,81 Cent). Zum Vergleich: Laut Bundesnetzagentur zahlten Haushalte 2019 im Jahresschnitt 6,34 Cent je Kilowattstunde Gas.

Im Gasgroßhandel sieht der Wirtschaftsverband "Anzeichen für eine länger anhaltende Entspannung der Preissituation" - auch im Hinblick auf die nächsten Monate und im kommenden Jahr. "Allerdings liegen die Preise noch immer rund viermal höher als im langjährigen Mittel vor dem ersten Anstieg der Energiepreise 2021", hieß es.

Bei Strom ist es andersherum: "Strompreise für Haushalte sind im Schnitt noch einmal angestiegen", so der Verband. Lag der Durchschnittspreis für Haushaltskunden im vierten Quartal bei 40,07 Cent je Kilowattstunde, wurden im Januar 48,12 Cent fällig. "Die Preisanstiege der vergangenen zwei Jahre waren bei Haushaltskundenpreisen für Strom jedoch deutlich moderater als bei Gas", betonte der BDEW. Zum Vergleich: Laut Bundesnetzagentur zahlten Haushalte 2019 im Jahresschnitt 30,85 Cent je Kilowattstunde Strom.

Gasspeicher in Deutschland zu 75,4 Prozent gefüllt

Das Winterwetter sorgt in den deutschen Gasspeichern weiterhin für sinkende Füllstände. Am Mittwochmorgen lag der Gesamt-Füllstand bei 75,4 Prozent. Das waren 0,8 Prozentpunkte weniger als am Vortag, wie am Donnerstag aus Daten des europäischen Gasspeicherverbandes GIE hervorging. Der größte deutsche Speicher im niedersächsischen Rehden verzeichnete einen Füllstand von 89,4 Prozent. EU-weit lag der Füllstand bei 68,8 Prozent. Das waren 0,7 Prozentpunkte weniger als am Vortag.

Die Füllstände in Deutschland gehen seit dem 9. Januar insgesamt zurück. Davor war - jahreszeitlich untypisch - mehr als zwei Wochen lang eingespeichert worden.

Die Speicher gleichen Schwankungen beim Gasverbrauch aus und bilden damit ein Puffersystem für den Markt. Die Füllstände nehmen nach Beginn der Heizperiode im Herbst üblicherweise ab. Am Morgen des 14. November war ein Füllstand von 100 Prozent verzeichnet worden. Am 1. Februar waren die Speicher mit 78,6 Prozent fast doppelt so voll wie vom Energiewirtschaftsgesetz zu diesem Stichtag vorgeschrieben.

Zu beachten ist, dass weiter dauerhaft Gas durch Pipeline-Importe nach Deutschland fließt, am Dienstag laut Bundesnetzagentur aus Norwegen, den Niederlanden und Belgien. Erdgas erhält Deutschland mittlerweile auch über LNG-Terminals an deutschen Küsten.

Energie-Lobby sieht Anzeichen für Beruhigung bei Gaspreisen

Nach der Explosion der Gaspreise im vergangenen Jahr sieht die Energie-Lobby Anzeichen für eine Beruhigung des Marktes.

"Einzelne Gasversorger konnten ihre Preise wieder senken", erklärte der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) am Donnerstag. So liege einer Analyse zufolge der durchschnittliche Gaspreis für Haushaltskunden mit einem Jahresverbrauch von 20.000 Kilowattstunden im Februar 2023 bei 18,15 Cent pro Kilowattstunde. Im vierten Quartal 2022 habe der Preis 20,04 Cent je Kilowattstunde betragen. "Im Gasgroßhandel sind Anzeichen für eine länger anhaltende Entspannung der Preissituation erkennbar, auch im Hinblick auf die nächsten Monate und im kommenden Jahr." Allerdings seien die Preise noch immer rund viermal höher als im langjährigen Mittel vor dem ersten Anstieg der Energiepreise 2021.

Eine Entspannung auf breiter Front gibt es dem Verband zufolge auch noch nicht. Die meisten Unternehmen beschafften Gas langfristig, zum Teil mehrere Jahre im Voraus, erklärte die Vorsitzende der BDEW-Hauptgeschäftsführung, Kerstin Andreae. "Lieferverträge für das laufende Jahr mussten daher schon im vergangenen Jahr zu den sehr hohen Preisen im Großhandel abgeschlossen werden." Viele Versorger könnten ihre Preise daher noch nicht senken oder müssten sie unter Umständen noch erhöhen, da sie ihre gestiegenen Beschaffungskosten weitergeben müssten.

Beim Strom schlagen sich der Analyse zufolge noch die hohen Beschaffungskosten der Versorger nieder. Zuletzt sei der durchschnittliche Haushaltskundenpreis hier noch einmal angestiegen von 40,07 Cent je Kilowattstunde im vierten Quartal 2022 auf 48,12 Cent im Januar 2023. Die Preisanstiege der vergangenen zwei Jahre seien bei Haushaltskundenpreisen für Strom jedoch deutlich moderater als bei Gas gewesen.

BERLIN/BRÜSSEL/BONN/DÜSSELDORF (dpa-AFX/Reuters)

Ausgewählte Hebelprodukte auf E.ON SE Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf E.ON SE Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf E.ON SE

Bildquellen: marketlan / Shutterstock.com, UschiDaschi / Shutterstock.com