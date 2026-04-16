Entspannung am Ölmarkt

Die Ölpreise sind am Freitag deutlich gefallen, nachdem Signale aus dem Nahen Osten auf eine Entspannung hindeuteten. Anleger reagierten prompt auf die Aussicht stabilerer Handelsrouten.

• Ölpreise brechen deutlich ein

• Geopolitische Entspannung als Auslöser

• Märkte reagieren mit Optimismus



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Nicht nur die internationalen Aktienmärkte ziehen kräftig an, zeitgleich erleben die Ölpreise am Freitag einen Kursrutsch: Brent kostet mit 90,55 US-Dollar rund 7,8 Prozent weniger, der Preis für ein Barrel WTI bricht um 10,30 Prozent auf 84,94 US-Dollar ein.

Freier Handel in der Straße von Hormus sorgt für Aufatmen

Hintergrund des plötzlichen Preisrutsches ist eine offizielle Mitteilung aus Teheran. Der iranische Außenminister Abbas Araghchi verkündete über den Kurznachrichtendienst X, dass die strategisch bedeutsame Straße von Hormus für die Dauer des vereinbarten Waffenstillstands für alle Handelsschiffe vollständig geöffnet werde.

Diese Nachricht traf den Markt an einem empfindlichen Punkt. Da ein erheblicher Teil der weltweiten Öl- und Gasexporte durch diese Meerenge transportiert wird, galt ihre Blockade oder Beeinträchtigung zuletzt als einer der größten Risikofaktoren für die Weltwirtschaft. Die Zusicherung des freien Handels mindert die Gefahr von Energieengpässen und stabilisiert die maritimen Handelsrouten unmittelbar.

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Warum die Ölpreise korrigieren

Die politische Entspannung löste an den Rohstoff- und Anleihemärkten umgehende Reaktionen aus. Die zuvor erhitzten Ölpreise sackten infolge der Nachricht deutlich ab, was den Druck auf die globalen Inflationsraten mindern dürfte. Parallel dazu gaben auch die Renditen an den Rentenmärkten nach, da die Sorgen vor einer durch Energiekosten getriebenen Teuerungswelle vorerst in den Hintergrund traten. Für die Anleger bedeutet dies eine doppelte Entlastung: Während die sinkenden Energiekosten die Gewinnmargen der Unternehmen stützen, sorgt der Rückgang der Anleiherenditen für ein freundlicheres Bewertungsumfeld für Aktien. Die jüngsten Konjunktur- und Inflationssorgen, die den Markt über Wochen belastet hatten, wurden durch den diplomatischen Durchbruch somit stark gedämpft.

Claudia Stephan, Redaktion finanzen.net