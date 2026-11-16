Hinweise auf Überangebot: Ölpreise geben nach

Entspannung am Ölmarkt

Die Ölpreise haben am Montag nachgegeben.

Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Januar kostete zuletzt 94,06 US-Dollar. Damit fiel der Preis der Referenzsorte um 1,87 Prozent. In der vergangenen Woche hatten sich die Ölpreise noch stabilisiert, nachdem sie seit Monatsbeginn deutlich gefallen waren. So hatte der Brent-Preis Ende Oktober bei über 117 Dollar gelegen.

Werbung

Hinweise auf ein wachsendes Überangebot am Ölmarkt belasteten die Ölpreise. Die Spannungen am Persischen Golf bleiben jedoch hoch. Neue Angriffe im Nahen Osten und die Ankunft eines weiteren US-Flugzeugträgers in der Region wirkten einem deutlicheren Preisrückgang entgegen.

Iranische Medien berichteten, dass seit Sonntag mindestens vier Öltanker, die die Straße von Hormus durchfuhren, auf Seeminen aufgelaufen sind. Bei einem der Schiffe handelte es sich angeblich um einen Supertanker, der mehr als 2 Millionen Barrel Rohöl geladen hatte. Während der Iran in der Regel behauptet, Schiffe seien auf Seeminen aufgelaufen, führen Beobachter die meisten Treffer auf Geschosse zurück.

Trotz der erneuten Eskalationen bekräftigte der Iran, dass ein Weg zur Beendigung des Konflikts weiterhin offen sei. Parlamentspräsident Mohammad Bagher Ghalibaf sagte, der Krieg könne beendet werden, wenn Washington die "logischen Bedingungen" Teherans akzeptiere.

Werbung

Unterdessen soll der vor Wochen in den Nahen Osten geschickte dritte US-Flugzeugträger Medienberichten zufolge in der Region eingetroffen sein. Die "USS Theodore Roosevelt" habe am Sonntag das dortige Zuständigkeitsgebiet des US-Regionalkommandos Centcom erreicht, schrieb der für das US-Nachrichtenportal "Axios" berichtende Journalist Barak Ravid auf der Plattform X. Damit verfügen die USA in der Region nun über drei Flugzeugträgerverbände.

Die Internationale Energieagentur (IEA) hatte in der vergangenen Woche mitgeteilt, dass das weltweite Ölangebot erstmals seit Beginn des Kriegs wieder die Nachfrage übersteige. Gleichzeitig mehren sich die Hinweise auf eine Erholung der Öllieferungen aus dem Nahen Osten. Saudi-Arabien teilte mit, dass seine Ölförderung im Oktober auf einen der höchsten Stände seit Jahren gestiegen ist. Zudem haben sowohl Saudi-Arabien als auch die Vereinigten Arabischen Emirate ihre offiziellen Verkaufspreise gesenkt.

"Der Markt dürfte bereits im Oktober in einen Angebotsüberschuss gerutscht sein", schrieben Goldman Sachs-Analysten um Daan Struyven. In ihrem Basisszenario erwarten sie für 2027 weiter allmählich sinkende Ölpreise, da sich die Märkte zunehmend an die veränderten Bedingungen anpassten.

/jsl/he

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX)