DAX24.914 +1,1%Est506.249 +1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,3300 +5,2%Nas25.889 +0,3%Bitcoin56.401 -0,4%Euro1,1610 ±0,0%Öl82,72 -4,7%Gold4.339 +2,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SpaceX A42D4F Rheinmetall 703000 Infineon 623100 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 SAP 716460 Lufthansa 823212 Deutsche Bank 514000 Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 TUI TUAG50 Volkswagen (VW) vz. 766403 Microsoft 870747 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
USA und Iran einigen sich auf Abkommen: DAX mit kräftigen Gewinnen -- Asiens Börsen letztlich stark -- SpaceX, OHB, Rheinmetall, Allianz, Lufthansa, TUI, SoftBank, Samsung & Co. im Fokus
Top News
US und Iran – Waffenstillstand und Öffnung der Straße von Hormus senden Schockwellen durch Energiemärkte und globale Börsen! US und Iran – Waffenstillstand und Öffnung der Straße von Hormus senden Schockwellen durch Energiemärkte und globale Börsen!
Iran-Deal & SpaceX-Erfolg sorgen für gute Stimmung: DAX fest - 25.000er-Marke im Fokus Iran-Deal & SpaceX-Erfolg sorgen für gute Stimmung: DAX fest - 25.000er-Marke im Fokus
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Entspannung am Ölmarkt

USA-Iran-Deal sorgt für Hoffnung auf sinkende Spritpreise an den Zapfsäulen

15.06.26 11:20 Uhr
Friedenssignal treibt Erwartungen: Hoffnung auf günstigere Kraftstoffpreise nach USA-Iran-Deal | finanzen.net

Der Hauptgeschäftsführer des Wirtschaftsverbands Fuels und Energie, Christian Küchen, rechnet mit Blick auf das Abkommen zwischen den USA und dem Iran mit sinkenden Spritpreisen - es dürfte aber dauern.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Dieselpreis Benzin
1,81 EUR -0,01 EUR -0,71%
News
Super Benzin
1,86 EUR -0,00 EUR -0,11%
News

"Ich würde davon ausgehen, dass das ein sehr positives Zeichen ist", sagte Küchen am Morgen im RTL/ntv-"Frühstart". "Und wenn wir die Entwicklungen der letzten Wochen und Monate sehen, dann sind positive Zeichen immer auch mit sinkenden Ölpreisen beantwortet worden."

Küchen ergänzte: "Und insofern: Erwartung wird eingepreist. Ich würde davon ausgehen, dass das jetzt die Preise nach unten bringt." Er gab allerdings zu bedenken: "Da sind sehr viele Raffinerien, Ölförderanlagen beschädigt worden, wir sind gar nicht schnell wieder im "business as usual", im Vorkriegsszenario. Das heißt, das wird schon Monate mindestens dauern, bis hier wieder die normale Produktion erreicht ist."

Küchen: Die Preisspritzen haben wir gesehen

Vielleicht gehe es auch in Richtung Jahre, sagte der Hauptgeschäftsführer von Fuels und Energie. "Das wird aber natürlich nicht diese Auswirkungen haben, als wenn die komplette Straße geschlossen wäre." Küchen sagte: "Ich gehe weiter davon aus, dass wir im Vergleich zum Vorkrisenniveau noch erhöhte Preise haben werden, weil eben noch Mengen fehlen auf den Weltmärkten. Aber ich glaube, die Preisspitzen haben wir gesehen."

Nach wochenlangen Verhandlungen haben sich die USA und der Iran auf ein Rahmenabkommen zur Beilegung des Krieges verständigt. Unterzeichnet werden soll die Vereinbarung am Freitag in der Schweiz. Sie sieht eine Verlängerung der Waffenruhe und eine Wiederöffnung der Straße von Hormus vor.

Spritpreise in Deutschland fallen - ADAC: Nicht schnell genug

Die Spritpreise reagieren nur zögerlich auf die Entspannung im Nahen Osten. Der ADAC beobachtet am Montag bisher noch keine Weitergabe der gesunkenen Ölpreise im "angemessenen Umfang". Diese sollte aber im Sinne der Autofahrer rasch passieren, fordert der Verkehrsclub.

Am Sonntag kostete ein Liter Super E10 im bundesweiten Tagesdurchschnitt 1,877 Euro. Der Preis hat sich seit Mittwoch vergangener Woche nur wenig bewegt. Damals lag er bei 1,871 Euro. Bei Diesel zeigte sich zuletzt weiterhin ein Abwärtstrend. Mit 1,829 Euro war der Kraftstoff am Sonntag um 2,3 Cent billiger als am Mittwoch.

Mit den aktuellen Ständen ist E10 nur noch 9,9 Cent teurer als am letzten Tag vor Kriegsbeginn, Diesel um 8,3 Cent. In der Spitze hatte sich Diesel um mehr als 70 Cent pro Liter verteuert, E10 um mehr als 40 Cent. Die aktuellen Preise werden allerdings vom Tankrabatt gedrückt, durch den die Bundesregierung pro Liter auf Steuern in Höhe von 16,7 Cent verzichtet. Er läuft zum Monatsende aus - dann dürften die Preise an den Zapfsäulen wieder steigen.

BERLIN / MÜNCHEN (dpa-AFX)

Bildquellen: Petr Jilek / Shutterstock.com, sint / Shutterstock.com

Nachrichten zu Super Benzin