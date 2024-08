Erholung gestoppt

Die Ölpreise sind am Donnerstag gefallen. Damit hat sich die Erholung der Notierungen vom Vortag nicht fortgesetzt.

Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Oktober kostete 77,86 US-Dollar. Das waren 47 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im September fiel um 39 Cent auf 74,84 Dollar.

Am Markt wurde auf die jüngste Entwicklung im Nahen Osten verwiesen. Möglicherweise könnten die intensiven diplomatischen Bemühungen zur Vermeidung eines weiteren Kriegs in der ölreichen Region Wirkung zeigen. Die Zeitung "Washington Post" berichtet, dass Beamte des Weißen Hauses davon ausgehen, dass sich die Bemühungen allmählich auszahlten und die Möglichkeit bestehe, dass der Iran seine Haltung überdenkt. Zuvor hatte die Furcht vor einem Vergeltungsschlag des Irans und seiner Verbündeten gegen Israel den Ölpreisen Auftrieb verliehen.

Am Vortag waren die Ölreise noch deutlich gestiegen. Sie konnten sich erholen, nachdem sie am Montag im Zuge heftiger Turbulenzen an den Finanzmärkten auf den tiefsten Stand seit sieben Monaten gefallen waren.

Zeitweise haben auch jüngste Daten zur Entwicklung der Ölreserven in den USA für eine stärkere Nachfrage am Ölmarkt gesorgt. Die US-Regierung hatte am Mittwoch gemeldet, dass die Lagerbestände an Rohöl in der vergangenen Woche überraschend kräftig gesunken waren.

LONDON/NEW YORK (dpa-AFX)