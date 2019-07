Erstmals mehr Strom aus Erneuerbaren als aus Kohle und Atom - Presse

Rohstoffe in diesem Artikel Kohlepreis 54,05

FRANKFURT (Dow Jones)--Erstmals in einem ersten Halbjahr wurde in Deutschland 2019 mehr Strom mit erneuerbaren Energien erzeugt als mit Kohle und Atom. Nach einer aktuellen Erhebung des Think-Tanks Agora Energiewende stammten 41,9 Prozent des in Deutschland erzeugten Stroms aus Wind-, Solar-, Biomasse- und Wasserkraftwerken, berichtet das Handelsblatt. Dagegen kamen nur 38,7 Prozent aus Braunkohle- (18,4 Prozent), Steinkohle- (8,6 Prozent) und Atomkraftwerken (11,7 Prozent).

Damit verlieren jene Energieträger weiter an Bedeutung, aus denen Deutschland im Zuge der Energiewende aussteigen will. Dank des niedrigen Gaspreises wurden vor allem Kohlekraftwerke aus dem Markt gedrängt. Die Stromproduktion von Braunkohlekraftwerken brach um 19,3 Prozent ein und die von Steinkohleanlagen um 30,2 Prozent. In Gaskraftwerken stieg die Produktion dagegen um 10,7 Prozent.

Die erneuerbaren Energien profitierten von günstigen Witterungsverhältnissen: Es war zunächst außergewöhnlich windig und zuletzt sehr sonnig. Mit 45,1 Prozent war ihr Beitrag zur Deckung der inländischen Stromnachfrage sogar noch höher als an der Produktion, da ein Teil des Kohle- und Atomstroms exportiert wird.

