Agrarrohstoffe: Höhere Preise bei Getreide

Die Getreideernte in Deutschland wird aufgrund der anhaltenden Dürre und Hitzewelle voraussichtlich auf den niedrigsten Stand seit 24 Jahren fallen. Wie der Deutsche Raiffeisenverband diese Woche mitteilte, wird das Angebot damit zum ersten Mal seit langer Zeit unter der deutschen Nachfrage liegen.nicht zu leeren Regalen bei deutschen Bäckern führen wird, mit höheren Preisen werden die Abnehmer und Kunden rechnen müssen. Denn das trockene Wetter hat rund um den Globus seine Spuren hinterlassen. Von Nord­europa bis hin zum Schwarzen Meer ist die Lage schlecht bis katastrophal. Australien, ein weiterer großer Getreideproduzent, hat gerade den gesamten Bundesstaat New South Wales zur Dürrezone erklärt, dort ist von der schlimmsten Situation seit 50 Jahren die Rede. Auch in Zentral- und Südamerika regnet es zu wenig.

Weizen auf Vierjahreshoch

Der Weizenpreis ist deshalb in den vergangenen Wochen auf den höchsten Stand seit 2014 geklettert. Seit Jahresanfang verzeichnen Händler bei dem Getreide ein Plus um über 30 Prozent. Da die Ernte noch nicht überall auf der Nordhalbkugel beendet ist, könnte Weizen in den kommenden Wochen durchaus noch teurer werden. Interessanter aus Anlegersicht ist aber, dass die Weizenrally womöglich eine längere Phase steigender Preise auch bei Mais und Soja einläuten könnte.



"Das letzte Mal, als Weizen im Jahr 2010 eine ähnliche Dürrerally erlebte, folgte darauf eine zwei Jahre währende Erholung bei Getreide", sagt Mike McGlone, Rohstoffanalyst beim Daten- dienst Bloomberg. Denn hohe Weizenpreise führen in der Regel dazu, dass Landwirte mehr Weizen anbauen. Das geht zulasten der Anbaufläche von Mais und Soja, sodass deren Angebot sinkt und die Preise steigen.

"Wir erwarten, dass die Maispreise bis ins Jahr 2019 hinein gestützt werden, weil ein Teil der Farmer im kommenden Jahr lieber profitableren Weizen, Roggen oder Baumwolle anbauen werden", bestätigt Rabobank-Analyst Michael Magdovitz. Die Sojapreise waren zuletzt auf ein Niveau gesunken, das den Anbau in vielen Regionen nicht mehr wirtschaftlich macht. Auch hier erwarten Marktbeobachter deshalb eine deutliche Verknappung des Angebots.der Rohstoffmärkte nicht fürchten, können mit einem ETC von ETF ­Securities (ISIN: DE 000 A0K RKF 9 ) auf steigende Getreidepreise setzen. Das Papier bildet den Bloomberg-Commodity-­Grains-Subindex ab, dem etwa zu je ­einem Drittel Terminkontrakte auf ­Weizen, Mais und Soja zugrunde liegen. Die jährliche Gebühr des ETC beträgt 0,49 Prozent._________________