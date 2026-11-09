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Europäischer Gaspreis gibt etwas nach

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Rohstoffe
Erdgaspreis - Natural Gas
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News

AMSTERDAM (dpa-AFX) - Der Preis für europäisches Erdgas ist am Montag etwas gefallen. Am Mittag lag der richtungweisende Erdgas-Terminkontrakt TTF zur Lieferung in einem Monat an der Börse in Amsterdam bei 84,31 Euro je Megawattstunde (MWh). Das waren 1,40 Prozent weniger als am Freitag.

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US-Präsident Donald Trump bezeichnete neue großangelegte US-Angriffe im Iran als "höchst unwahrscheinlich", solange es Fortschritte in den Verhandlungen gibt. "Es hängt davon ab, ob sie ein sehr starkes Abkommen unterzeichnen oder nicht", sagte Trump am Wochenende in einem Telefoninterview des Nachrichtensenders CNN mit Bezug auf die Führung des Iran.

Allerdings dämpfte US-Außenminister Marco Rubio die Erwartungen an einen baldigen Durchbruch bei den Gesprächen mit dem Iran. Bei Verhandlungen zu einem Ende des Iran-Kriegs sei keine Einigung in Sicht. Er habe keine Fortschritte mitzuteilen, sagte Rubio. Iranische Forderungen seien "nicht einfach nur inakzeptabel, sondern in manchen Fällen auch empörend, lachhaft und wirklich unrealistisch" gewesen. Er würde nicht sagen, dass man "an der Schwelle zu einem Durchbruch" stehe.

Eine Öffnung der Straße von Hormus wäre für den Erdgaspreis wichtiger als für den Ölpreis. Schließlich gibt es für die LNG-Lieferungen aus dem Persischen Golf keine alternativen Transportwege. Auch bei einer Öffnung dürften sich angesichts der beschädigten Förderanlagen in Katar die Lieferungen nur langsam normalisieren.

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Seit Monatsbeginn gibt der Gaspreis tendenziell nach. So hatte er Ende Oktober noch über 104 Euro je MWh gelegen. Im Jahresverlauf war der Preis deutlich gestiegen. Anfang Januar hatte er noch unter 30 Euro je MWh gelegen.

Ein weiterer Preistreiber ist das verstärkte Auffüllen der deutschen Gasspeicher vor dem Winter. Deutschland ist als größte europäische Volkswirtschaft seit Wochen bemüht, die Gasreserven zu erhöhen. Die deutschen Gasspeicher sind nach Angaben der Bundesnetzagentur zu 60,2 Prozent gefüllt. Vor einem Jahr hatte lag der Stand bei etwa 75 Prozent./jsl/jha/

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