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Europäischer Gaspreis steigt erstmals seit 2022 über 90 Euro

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Erdgaspreis - Natural Gas
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News

AMSTERDAM (dpa-AFX) - Der Preis für europäisches Erdgas hat am Dienstag den Höhenflug seit Beginn des Monats fortgesetzt und ist auf den höchsten Stand seit fast vier Jahren gestiegen. Der richtungweisende Erdgas-Terminkontrakt TTF zur Lieferung in einem Monat stieg am Dienstag an der Börse in Amsterdam erstmals seit Ende 2022 über 90 Euro je Megawattstunde (MWh) auf 90,15 Euro. Das sind über zwei Prozent mehr als am Vortag. Zuletzt hat der Gaspreis mehrfach mehrjährige Höchststände erreicht.

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Seit Beginn des Monats geht es mit dem Gaspreis tendenziell nach oben. In dieser Zeit hat sich der Rohstoff um ein Viertel verteuert. Seit Beginn des Jahres hat sich der Preis für europäisches Erdgas in etwa verdreifacht. Zuletzt war er zu Beginn des Ukraine-Kriegs stark gestiegen, wobei die Notierungen damals noch viel höher bis auf über 300 Euro je MWh gesprungen waren.

Der jüngste Anstieg beim Preis für Erdgas erhöht allerdings den Druck auf Verbraucher und Industrie. Als wesentlicher Preistreiber gelten Angriffe auf Handelsschiffe in der Straße von Hormus und auch das verstärkte Auffüllen der Gasspeicher vor dem Winter. Zuletzt hatte die iranischen Revolutionsgarden Explosionen an zwei Öltankern in der für die Lieferung von Energierohstoffen wichtigen Meerenge gemeldet. Eine Kollision mit Seeminen, die im Süden der Meerenge verlegt worden waren, habe demnach die Tanker in der vergangenen Nacht in Brand gesetzt. Die Revolutionsgarden bezeichneten die Passage der Meerenge erneut als illegal und warnten vor einer Durchfahrt.

Hinzu kommt, dass mit Deutschland die größte europäische Volkswirtschaft bemüht ist, die Gasreserven vor dem Winter zu erhöhen. Im vergangenen Monat wurde das staatliche Unternehmen SEFE Securing Energy for Europe angewiesen, zusätzliches Gas für die Speicherbestände zu beschaffen. Dies hat die Preise zusätzlich gestützt. Die deutschen Gasspeicher sind zu gut 61 Prozent gefüllt - zum Vergleich: Vor einem Jahr hatte der Speicherstand noch bei etwa 75 Prozent gelegen./jkr/jha/

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