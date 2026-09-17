DAX 25.668 +0,5%ESt50 6.303 +0,6%MSCI World 4.876 -0,2%Top 10 Crypto 10,07 -0,0%Nas 25.978 -0,0%Bitcoin 66.676 +0,4%Euro 1,1477 +0,1%Öl 104,4 -1,3%Gold 4.314 +1,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Fed im Blick

Verluste nach US-Zinsentscheidung wettgemacht: Goldpreis legt zu

Verluste nach US-Zinsentscheidung wettgemacht: Goldpreis legt zu

Der Goldpreis ist am Donnerstag gestiegen und hat damit Verluste nach der US-Zinsentscheidung vom Vorabend wettgemacht.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Goldpreis
4,314.20 USD 50.70 USD 1.19 %
News

Am Morgen wurde eine Feinunze (etwa 31,1 Gramm) an der Börse in London bei 4.327 US-Dollar gehandelt. Das sind etwa anderthalb Prozent mehr als am späten Vorabend. Die Notierung stand damit nur knapp unter dem Niveau, das vor der Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed herrschte.

Werbung

Am Mittwochabend hatte die erste Zinserhöhung in den USA seit dem Sommer 2023 den Goldpreis unter Druck gesetzt. Zeitweise war die Notierung nach den geldpolitischen Beschlüssen der US-Notenbank um fast 100 Dollar bis auf 4.235 gefallen, bevor in der vergangenen Nacht eine Kurserholung einsetzte.

Am Markt wurde die Erholung beim Goldpreis mit einem Rückgang der Renditen für US-Staatsanleihen erklärt. Diese sind am Donnerstagmorgen gesunken, nachdem sie zuvor infolge der einstimmig beschlossenen Zinsanhebung der US-Notenbank Fed gestiegen waren. Der aktuelle Rückgang heute Morgen nahm etwas Druck vom Goldpreis, wie es von Marktbeobachtern hieß. Der Goldpreis leidet in der Regel unter hohen Anleiherenditen, da Goldanlagen keine Zinsen abwerfen.

Bei den Renditen von US-Staatsanleihen habe es nach der Zinserhöhung "eine Überreaktion gegeben", erklärte Christopher Wong, Stratege bei der Oversea-Chinese Banking Corp. Der aktuelle Rückgang der Renditen habe den Goldpreis gestützt, wenngleich das weiter hohe Niveau der Renditen künftig eher belasten dürfte.

/jkr/jsl/stk

LONDON (dpa-AFX)

Bildquellen: Peeradach Rattanakoses / Shutterstock.com, Worldpics / Shutterstock.com

Nachrichten zu Goldpreis

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.