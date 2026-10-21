Goldpreis vor dem nächsten Rückschlag: BofA sieht 4.000 Dollar in Gefahr - Müssen die Goldbullen zittern?

Fed und Ölpreis im Fokus

21.10.26 08:48 Uhr

Der Goldpreis soll langfristig steigen, doch die Bank of America erwartet vorerst Druck: Was trennt die Skeptiker von den Bullen?

• Die Entscheidung der Fed am 28. Oktober sowie die Entwicklung des US-Dollars und der Inflation sind entscheidend für den weiteren Kurs des Goldpreises, wobei auch geopolitische Spannungen eine Rolle spielen.

• Während kurzfristige Faktoren wie Zinsanstieg und Nachfrageeinbrüche den Preis drücken, sehen Analysten für 2027 einen Durchschnitt von über 5.000 US-Dollar, gestützt durch institutionelle Käufe und eine mögliche Erholung.

• Der Goldpreis wird derzeit durch hohe Zinsen, einen starken US-Dollar und geopolitische Unsicherheiten belastet, was kurzfristig zu Rückgängen führen könnte.

Warum Zinsen, US-Dollar und Ölpreis das Edelmetall belasten

Welche Argumente Goldbullen und Skeptiker anführen

Worauf Anleger vor der Fed-Entscheidung am 28. Oktober achten

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Die Bank of America hält es für unwahrscheinlich, dass sich der Goldpreis in den drei Monaten ab Oktober 2026 über 4.000 US-Dollar je Unze hält. Das geht aus ihrem im Oktober veröffentlichten Edelmetallreport hervor. Für 2027 bleibt die Bank zuversichtlicher, kurzfristig aber setzen hohe Zinsen, ein starker US-Dollar und der Krieg mit dem Iran dem Metall zu.

Goldpreisprognose: Warum 4.000 US-Dollar zur Hürde werden

Ein klassisches Jahresendziel nennt die Bank nicht. Sie erwartet für das vierte Quartal einen Durchschnittspreis von 4.000 US-Dollar je Unze und für 2027 von 4.813 US-Dollar. Anfang Mai hatte sie ihre Durchschnittsprognose für 2026 noch auf 5.093 US-Dollar angehoben. Seither hat sich das Bild gedreht, auch wenn sich Jahres- und Quartalsdurchschnitt nicht direkt vergleichen lassen. Bereits Ende September hatte die Bank angesichts hoher Energiepreise und wachsender Inflationsängste einen möglichen Rückgang in Richtung 3.750 US-Dollar im laufenden Quartal in Aussicht gestellt. Die Marke von 4.000 US-Dollar wäre damit eher Obergrenze als Untergrenze.

Hohe Zinsen, weniger Nachfrage: Was den Goldpreis belastet

Im Zentrum der Argumentation steht die Geldpolitik. Gold sei gestiegen, solange der Markt nicht mit höheren Zinsen gerechnet habe, schreibt die Bank. Als die Fed einen restriktiveren Kurs einschlug, die Inflation anzog und der US-Dollar aufwertete, sei das Edelmetall erheblich unter Druck geraten.

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Hinzu kommt die Nachfrage. Laut dem Tracker der Bank lagen die Goldkäufe von Zentralbanken, China und Indien zusammen unter dem Vorjahresniveau. Mit der erneuten Eskalation im Nahen Osten könnten Notenbanken zudem wieder zu Verkäufern werden. Ihre Bestände seien bereits etwas gesunken, was kaum überrasche: Rund 90 Prozent des Wertzuwachses ihrer Goldbestände gingen auf Preisgewinne zurück, nicht auf Käufe. Auch die ETF-Zuflüsse reichen der Bank zufolge nicht aus, um den Markt allein zu tragen. Fallen die Preise weiter, könnten Anleger Positionen auflösen und den Abwärtsdruck verstärken.

Neue Daten stützen diese Einschätzung. Nach Angaben von Heraeus will die Zentralbank Kasachstans, bis Ende August der viertgrößte gemeldete Goldkäufer unter den Notenbanken, den Goldanteil an ihren Reserven bis Jahresende von rund 78 auf 75 Prozent senken. Die Edelmetallanalysten beziffern das auf rund 15 Tonnen, werten es aber als Umschichtung und nicht als Abkehr der Notenbanken vom Gold. In China blieb unterdessen der Schmuckabsatz schwach: Die Großhandelsnachfrage sank im dritten Quartal laut World Gold Council um 21 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Auch unter Marktbeobachtern überwiegt die Vorsicht. Fawad Razaqzada von StoneX Bullion bezweifelt in der Wochenumfrage von Kitco News vom 16. Oktober, dass der Boden bereits erreicht ist. Kurzfristig sei er leicht pessimistisch und wolle erst einen Ausbruch über die Widerstandszone sehen, langfristig bleibe er optimistisch. Daniel Pavilonis, Rohstoffbroker bei der StoneX Group, betrachtet Gold vor allem als Gegenwette auf die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen. Edelmetalle seien kein besonders guter Inflationsschutz, selbst der Krieg mit dem Iran habe den Goldpreis nicht auf neue Höchststände getrieben. Steige die Rendite auf 8 Prozent, hält er einen Rückgang auf 3.500 US-Dollar für denkbar.

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Goldpreis 2027: Warum Analysten auf eine Erholung setzen

Deutlich optimistischer ist Metals Focus. Das Analysehaus erwartet laut einer am Montag veröffentlichten Prognose für 2027 einen durchschnittlichen Goldpreis von 5.330 US-Dollar. Matthew Piggott von Metals Focus spricht im Interview mit Kitco News von einer Konsolidierung, nicht von einem Bärenmarkt. Institutionelle Käufer und Zentralbanken hätten bei Preisen um 4.000 US-Dollar einen Boden etabliert. Die Rally dürfte im vierten Quartal wieder einsetzen, auch wenn der anhaltende Konflikt den Zeitpunkt nach hinten verschoben habe.

CIBC Capital Markets senkte unterdessen die Prognose für das vierte Quartal 2026 auf 4.500 US-Dollar und erwartet für 2027 im Schnitt 5.200 US-Dollar, wie Kitco News am Dienstag berichtete. Als größte kurzfristige Hürden nennen die Analysten Anita Soni und Cosmos Chiu die realen Zinsen und den starken US-Dollar. In der Diagnose sind sie sich damit mit der Bank of America einig. Der Unterschied liegt im Zeithorizont: Die Bank of America sieht den Boden erst, wenn die Fed ihren Straffungszyklus beendet, Metals Focus rechnet nicht mit einem langen Zyklus. Umstritten ist also weniger die Ursache des Gegenwinds als seine Dauer.

Auf der Nachfrageseite finden die Optimisten ebenfalls Argumente. Die chinesische Notenbank kaufte im September laut World Gold Council 23 Tonnen Gold, so viel wie seit Oktober 2023 nicht mehr, und stockte ihre Bestände den 23. Monat in Folge auf. Die weltweiten Bestände der Gold-ETFs erreichten laut Heraeus am 8. Oktober mit gut 101 Millionen Unzen den höchsten Stand des Jahres, obwohl der Goldpreis im September deutlich nachgegeben hatte.

Goldpreis unter 4.000 US-Dollar? Was Anleger beachten sollten

Für Anleger hängt viel vom Zeithorizont ab. Kurzfristig spricht wenig für ein schnelles Ende des Gegenwinds: Die US-Inflation lag im September bei 3,7 Prozent, die Fed hob die Zinsen im selben Monat um 25 Basispunkte an, und der Markt rechnet bis Jahresende mit einem weiteren Schritt. Für 2027 sehen dagegen alle hier genannten Häuser mit einer entsprechenden Prognose den Goldpreis über 4.000 US-Dollar, auch die Bank of America. Zum Vergleich: Am Mittwoch kostet die Feinunze rund 4.117 US-Dollar.

Bemerkenswert ist, dass dieselben Daten beide Lager stützen. Die steigenden ETF-Bestände gelten den Bullen als Beleg für anhaltende Kaufbereitschaft. Heraeus gibt allerdings zu bedenken, dass ETF-Bestände Wendepunkten häufig hinterherlaufen, weil Anleger zunächst Rücksetzer kaufen, bis sich zeigt, dass die Erholung ausbleibt. Dann droht genau jener Abbau von Positionen, vor dem die Bank of America warnt. Uneinheitlich ist das Bild auch bei den Notenbanken: China kauft zu, Kasachstan reduziert.

Fed-Zinsentscheid am 28. Oktober: Wann Gold Rückenwind bekommen könnte

Im Fokus steht die Zinsentscheidung der Fed am 28. Oktober. Schwung könnten dem Goldpreis auch neue Sorgen um eine Entwertung des US-Dollars geben, etwa bei einer Finanzrepression, in der das US-Finanzministerium am Anleihemarkt eingreift und die Fed die kurzfristigen Zinsen niedrig hält.

Claudia Stephan, Redaktion finanzen.net

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