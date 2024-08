Fokus auf Gaza-Waffenruhe

Nach dem deutlichen Ölpreisanstieg zum Wochenstart hat sich die Lage an den Ölmärkten am Dienstag erst einmal etwas beruhigt.

Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Oktober kostete zuletzt 81,53 US-Dollar und damit 0,10 Dollar mehr als am Montag, während der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) mit 77,42 Dollar stabil blieb.

Wer­bung

Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) via CFD handeln (schon ab 100 €) Partizipieren Sie an Kursschwankungen bei Öl, Gold und anderen Rohstoffen mit Hebel und kleinen Spreads! Mit nur 100 Euro können Sie durch einen Hebel mit der Wirkung von 2.000 Euro Kapital handeln. Plus500: Beachten Sie bitte die Hinweise5 zu dieser Werbung. Jetzt informieren 5

Ein Stopp von Öllieferungen aus Libyen sowie die Furcht vor einer weiteren Eskalation der Lage in Nahost hatten die Preise für Brent-Öl sowie WTI am Montag um jeweils etwa zweieinhalb US-Dollar nach oben getrieben. So machten Berichte die Runde, wonach die Ölproduktion und die Lieferung von Öl im Osten von Libyen gestoppt wurde.

Bestimmendes Thema bleibt aber vor allem der Konflikt rund um Israel, nachdem am Sonntagmorgen die mit dem Iran verbündete Hisbollah-Miliz aus dem Libanon zahlreiche Raketen und Drohnen auf israelische Ziele gestartet hatte. Israels Armee hatte nach eigenen Angaben "die unmittelbare Gefahr" für seine Bürger erkannt und vorab begonnen, mit 100 Kampfflugzeugen Ziele im Südlibanon zu attackieren.

Nach diesen außergewöhnlich heftigen gegenseitigen Angriffen rücken gleichwohl die Bemühungen um eine Waffenruhe im Gaza-Krieg wieder in den Vordergrund. Intensive Vermittlungsgespräche in Kairo haben zwar bisher keinen Durchbruch erzielt. Laut US-Regierung setzen aber Arbeitsgruppen in den kommenden Tagen in der ägyptischen Hauptstadt die Gespräche über offene Detailfragen fort. Die Aussichten auf einen schnellen Erfolg gelten aber als gering.

LONDON/NEW YORK (dpa-AFX)