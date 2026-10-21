Ölpreis wieder bei 110 Dollar: Goldman Sachs warnt vor dem nächsten Preistreiber

Frachtkosten als Treiber

21.10.26 14:10 Uhr

Während Goldman Sachs trotz hoher Transportkosten an seiner Brent-Prognose festhält, profitieren Tankerreeder wie Frontline - für Raffinerien wächst dagegen das Margenrisiko.

• Während Tankerreeder von den hohen Frachtraten profitieren, leiden Raffinerien unter Margendruck, und die Ölversorgung bleibt durch die Konflikte in der Region unsicher.

• Goldman Sachs schätzt die globale Rohöl-Frachtrate auf über 20 US-Dollar pro Barrel, was die Ölpreise durch erhöhte Transportkosten und geopolitische Risiken nach oben treibt.

• Neue Minenmeldungen in der Straße von Hormus treiben den Ölpreis auf rund 110 US-Dollar, wobei Unsicherheiten über die tatsächliche Angebotslage bestehen.

Goldman Sachs beziffert die Ölfracht auf mehr als 20 US-Dollar je Barrel

Neue Minenmeldungen treiben Brent zurück auf rund 110 US-Dollar

Tankerreeder profitieren, Raffinerien droht dagegen Margendruck

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Neue Meldungen über Seeminen in der Straße von Hormus haben den Ölpreis am Mittwoch wieder nach oben getrieben. Goldman Sachs rückt mit den Frachtkosten einen eigenen Preistreiber in den Blick. Ein Barrel der Nordseesorte Brent kostete zuletzt rund 110 US-Dollar, US-Leichtöl der Sorte WTI rund 99 US-Dollar. Damit hat der Ölpreis die Verluste vom Dienstag wieder wettgemacht.

Brent und WTI reagieren auf neue Minenmeldungen

In der Nacht zum Dienstag hatten die iranischen Revolutionsgarden Explosionen an zwei Öltankern gemeldet, die im Süden der Meerenge auf Seeminen gelaufen sein sollen. Brent kletterte daraufhin zeitweise auf 111,99 US-Dollar und damit auf den höchsten Stand seit Mai, bevor der Preis am Nachmittag bis auf knapp 106 US-Dollar abrutschte. Auslöser waren vage Hoffnungen auf diplomatische Fortschritte im Krieg mit dem Iran. Die Entspannung hielt jedoch nicht lange an. Am Mittwoch meldete der staatliche iranische Sender IRIB, ein Tanker sei in der Straße von Hormus auf eine Mine gelaufen, ohne das Schiff oder den Zeitpunkt zu nennen.

Goldman Sachs: Steigende Tankerfracht verteuert Rohöl

In einer neuen Analyse beziffert Goldman Sachs die durchschnittliche globale Frachtrate für Rohöl auf mehr als 20 US-Dollar je Barrel, nach 3 US-Dollar ein Jahr zuvor. Auf den Routen aus dem Nahen Osten sind es sogar mehr als 35 US-Dollar. Allein die Kriegsrisikoprämie für die Passage durch die Straße von Hormus macht 7 US-Dollar aus. Höhere Treibstoffkosten und Umladungen von Schiff zu Schiff im Golf von Oman steuern jeweils 4 US-Dollar bei. Diese Umladungen binden viele Tanker, die auf anderen Strecken fehlen. Begonnen hat der Anstieg bei den Supertankern und in der Golfregion, inzwischen erfasst er alle wichtigen Handelswege. ING führt die Rekordraten im Persischen Golf auf eine weniger effiziente Nutzung der Tanker zurück.

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An ihrer Prognose hält die Bank vorerst fest und erwartet Brent zum Jahresende bei 90 US-Dollar, also rund 20 US-Dollar unter dem heutigen Niveau. Länger anhaltend hohe Frachtraten sieht Goldman Sachs jedoch als Aufwärtsrisiko. Gleiches gilt für heftigere Angriffe auf Schiffe, Schäden an der Ölinfrastruktur und eine hartnäckigere geopolitische Risikoprämie. Solange der Konflikt andauert, dürften die Raten nach Einschätzung der Analysten nicht deutlich sinken.

Ölversorgung durch die Straße von Hormus bleibt unsicher

Wie stark der Nachschub tatsächlich gestört ist, bleibt umstritten. Rohstoffexperte Carsten Fritsch von der Commerzbank verwies am Dienstag auf Daten des Analysehauses Kpler vom vergangenen Freitag. Demnach gelangten im Siebentagesdurchschnitt nur 8,5 Millionen Barrel Rohöl pro Tag aus der Golfregion an den Markt, nach mehr als 20 Millionen Barrel in der Woche zuvor. US-Energieminister Chris Wright zeichnete beim Sender Fox News dagegen ein freundlicheres Bild: Die Liefermengen aus den Fördergebieten am Persischen Golf hätten wieder auf etwa 80 Prozent des Vorkriegsniveaus zugenommen.

Zwischen beiden Angaben klafft eine deutliche Lücke. Hamad Hussain vom britischen Analysehaus Capital Economics sieht die Risiken für die Ölpreise eindeutig nach oben gerichtet, weil die eskalierenden Angriffe auf Schiffe einen erneuten Rückgang des Angebots möglich machen.

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Frontline-Aktie profitiert von hohen Frachtraten – Raffinerien unter Druck

Für Anleger verschiebt die Frachtrally die Gewichte innerhalb des Ölsektors. Goldman Sachs erwartet, dass hohe Frachtraten die Preise für Ölprodukte stützen, zugleich aber die Nettomargen der Raffinerien drücken. Wer Rohöl von weit entfernten Lieferanten bezieht, muss die Mehrkosten an die Kunden weitergeben oder auf Marge verzichten. Produzenten mit weit entfernten Abnehmern müssen ihr Öl womöglich mit höheren Rabatten anbieten, um die Nachfrage zu halten.

Auf der Gewinnerseite stehen die Tankerreeder. Frontline etwa wies für das zweite Quartal 2026 einen Rekordgewinn von 659,2 Millionen US-Dollar aus, nach weniger als 80 Millionen US-Dollar ein Jahr zuvor. In der Telefonkonferenz am 28. August bezifferte Vorstandschef Lars H. Barstad den Anteil der bereits gebuchten Einsatztage seiner Supertanker im dritten Quartal auf 86 Prozent, zu durchschnittlich rund 157.000 US-Dollar pro Tag. Für das Gesamtquartal rechnete der Konzern wegen Leerfahrten allerdings mit niedrigeren Raten. Damit hängen die Erträge unmittelbar am Konflikt. Ein tragfähiges Abkommen würde den Ölpreis entlasten, zugleich aber den wichtigsten Rückenwind der Reeder schwächen.

Ob die Fracht die Raffinerien bereits bremst, zeigt sich am Donnerstag, wenn Valero Energy die Zahlen zum dritten Quartal vorlegt. Im zweiten Quartal hatte der US-Konzern netto 3,7 Milliarden US-Dollar verdient, nach 714 Millionen US-Dollar im Vorjahreszeitraum. Für Brent bleiben bis dahin die von Katar und Pakistan vermittelten Gespräche sowie Meldungen über Seeminen und Angriffe auf Handelsschiffe die wichtigsten Impulsgeber.

Claudia Stephan, Redaktion finanzen.net

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