Darum bauen die Ölpreise ihre Gewinne kräftig aus - höchste Stände seit einem Jahr

GO

Heute im Fokus

DAX im Plus -- Airbus erhält Großauftrag -- Deutsche Bank profitiert von Anleihehandel -- Pfizer rechnet mit Milliardenumsatz durch Corona-Vakzin -- BP, Alphabet, Fresenius und FMC im Fokus

Exxon mit Mega-Verlust - hohe Abschreibungen in Corona-Krise. Alibaba legt in Corona-Krise kräftig zu - Umsatz deutlich über Erwartungen. Post bringt erstmals Briefmarken mit Matrixcode auf den Markt. Pfizer rechnet mit 15 Milliarden Dollar Umsatz durch Corona-Vakzin in 2021. EMA prüft Roche-Antikörper-Medikament für Einsatz gegen Corona. ProSieben zeigt offenbar erstmals Fußball-Europameisterschaft der U21.