Frieden in Sicht?

Der Goldpreis hat am Donnerstagabend mit der Aussicht auf eine Einigung im Krieg zwischen den USA und dem Iran seine Talfahrt der vergangenen Tage gestoppt.

Das Edelmetall stieg auf ein Tageshoch bei 4.169,83 Dollar je Feinunze (rund 31,1 Gramm), nachdem US-Präsident Donald Trump die geplanten schweren Angriffe auf den Iran abgeblasen hatte. Zuvor hatte der Goldkurs in der Nacht ein Tief bei gut 4.024 Dollar markiert - weniger kostete die Feinunze zuletzt im November. Vor allem in den vergangenen Tagen hatte die Abwärtstendenz beim Gold sich verstärkt, nachdem das Metall längere Zeit um die Marke von 4.500 Dollar gependelt hatte.

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Trump begründete die Absag der Angriffe auf der Plattform Truth Social mit Gesprächen, die die höchste Ebene der iranischen Führung erreicht hätten. Nach Darstellung des Republikaners sind Verhandlungen über eine Befriedung des Konflikts einem Durchbruch nahe. Er schrieb, dass Gespräche und endgültige Punkte im Detail von allen beteiligten Parteien gebilligt worden seien, darunter die Vereinigten Staaten, Israel, Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate, Katar, die Türkei, Pakistan, Bahrain, Kuwait, Jordanien, Ägypten und andere. Trump stellte sogar eine Unterzeichnung in Aussicht - Zeitpunkt und Ort würden in Kürze bekanntgegeben.

/men/gl

NEW YORK (dpa-AFX)