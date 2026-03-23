Gaspreis, Goldpreis, Ölpreis & Co aktuell

Gold & Co. im Fokus

Die aktuellen Rohstoffpreise von Gold, Gas & Co. im Überblick.

Um 13:13 Uhr lag der Goldpreis bei 4.421,63 US-Dollar. Damit notierte der Kurs am Mittag 0,07 Prozent höher als am Vortag (4.418,54 US-Dollar).

Wer­bung Wer­bung

Währenddessen zeigt sich der Silberpreis im Plus. Im Vergleich zum Vortag (69,52 US-Dollar) geht es um 0,47 Prozent auf 69,85 US-Dollar nach oben.

In der Zwischenzeit geht es für den Platinpreis nordwärts. Um 13:13 Uhr steht ein Plus von 0,32 Prozent auf 1.907,00 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Platinpreis-Kurs noch bei 1.901,00 US-Dollar.

Indessen reduziert sich der Palladiumpreis um -2,50 Prozent auf 1.403,00 US-Dollar. Am Vortag notierte der Palladiumpreis bei 1.439,00 US-Dollar.

Zeitgleich verstärkt sich der Ölpreis (Brent) um 2,24 Prozent auf 102,30 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 100,06 US-Dollar.

Indessen verstärkt sich der Ölpreis (WTI) um 3,61 Prozent auf 91,31 US-Dollar. Am Vortag notierte der Ölpreis (WTI) bei 88,13 US-Dollar.

Daneben wertet der Baumwolle um 13:04 Uhr ab. Es geht -0,10 Prozent auf 0,67 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 0,67 US-Dollar stand.

Währenddessen zeigt sich der Haferpreis im Minus. Im Vergleich zum Vortag (3,40 US-Dollar) geht es um -2,36 Prozent auf 3,32 US-Dollar nach unten.

Derweil geht es für den Kaffeepreis bergauf. Der Kaffeepreis steigt 1,64 Prozent auf 3,12 US-Dollar, nach 3,07 US-Dollar am Vortag.

Indessen verstärkt sich der Kakaopreis um 0,29 Prozent auf 2.384,00 Britische Pfund. Am Vortag notierte der Kakaopreis bei 2.377,00 Britische Pfund.

Derweil notiert der Maispreis bei 4,62 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (4,60 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 0,44 Prozent.

Inzwischen steigt der Orangensaftpreis um 3,70 Prozent auf 1,68 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Orangensaftpreis bei 1,62 US-Dollar.

Indessen reduziert sich der Sojabohnenpreis um -0,49 Prozent auf 11,58 US-Dollar. Am Vortag notierte der Sojabohnenpreis bei 11,64 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich der Sojabohnenmehlpreis mit Verlusten. Um 13:04 Uhr notiert der Sojabohnenmehlpreis -0,31 Prozent niedriger bei 325,60 US-Dollar. Am Vortag stand der Preis bei 326,60 US-Dollar.

Indes gibt der Sojabohnenölpreis nach. Für den Sojabohnenölpreis geht es nach 0,66 US-Dollar am Vortag auf 0,65 US-Dollar nach unten (--0,66 Prozent).

In der Zwischenzeit geht es für den Zuckerpreis nordwärts. Um 13:04 Uhr steht ein Plus von 0,84 Prozent auf 0,16 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Zuckerpreis-Kurs noch bei 0,16 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich der Erdgaspreis - Natural Gas im Plus. Im Vergleich zum Vortag (2,89 US-Dollar) geht es um 1,63 Prozent auf 2,94 US-Dollar nach oben.

Zudem steigt der Heizölpreis. Um 3,69 Prozent verstärkt sich der Heizölpreis um 13:08 Uhr auf 111,22 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 107,25 US-Dollar lag.

Redaktion finanzen.net