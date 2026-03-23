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Gold & Co. im Fokus

Gaspreis, Goldpreis, Ölpreis & Co aktuell

24.03.26 13:17 Uhr
Gaspreis, Goldpreis, Ölpreis & Co aktuell | finanzen.net

Die aktuellen Rohstoffpreise von Gold, Gas & Co. im Überblick.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Aluminiumpreis
3.208,75 USD 18,13 USD 0,57%
News
Baumwolle
0,67 USD USD -0,39%
News
Bleipreis
1.860,85 USD 0,50 USD 0,03%
News
Dieselpreis Benzin
2,30 EUR 0,01 EUR 0,31%
News
EEX Strompreis Phelix DE
104,50 EUR -1,45 EUR -1,37%
News
Erdgaspreis - Natural Gas
2,93 USD 0,04 USD 1,25%
News
Goldpreis
4.376,26 USD -42,28 USD -0,96%
News
Haferpreis
3,32 USD -0,08 USD -2,21%
News
Heizölpreis
111,48 USD 4,23 USD 3,94%
News
Holzpreis
596,00 USD -13,00 USD -2,13%
News
Kaffeepreis
3,10 USD 0,03 USD 1,01%
News
Kakaopreis
2.389,00 GBP 12,00 GBP 0,50%
News
Kohlepreis
119,50 USD 0,50 USD 0,42%
News
Kupferpreis
11.890,85 USD -130,55 USD -1,09%
News
Lebendrindpreis
2,35 USD 0,01 USD 0,53%
News
Mageres Schwein Preis
0,91 USD USD -0,52%
News
Maispreis
4,63 USD 0,03 USD 0,65%
News
Mastrindpreis
3,58 USD 0,01 USD 0,20%
News
Milchpreis
16,12 USD USD
News
Naphthapreis (European)
842,43 USD -31,31 USD -3,58%
News
Nickelpreis
16.896,00 USD 127,00 USD 0,76%
News
Ölpreis (Brent)
102,88 USD 2,82 USD 2,82%
News
Ölpreis (WTI)
91,77 USD 3,64 USD 4,13%
News
Orangensaftpreis
1,72 USD 0,10 USD 6,17%
News
Palladiumpreis
1.400,00 USD -39,00 USD -2,71%
News
Palmölpreis
4.503,00 MYR -77,00 MYR -1,68%
News
Platinpreis
1.903,50 USD 2,50 USD 0,13%
News
Rapspreis
497,50 EUR -4,75 EUR -0,95%
News
Reispreis
10,94 USD 0,01 USD 0,05%
News
Silberpreis
68,87 USD -0,65 USD -0,93%
News
Sojabohnenmehlpreis
324,90 USD -1,70 USD -0,52%
News
Sojabohnenölpreis
0,65 USD USD -0,26%
News
Sojabohnenpreis
11,59 USD -0,05 USD -0,43%
News
Super Benzin
2,07 EUR -0,01 EUR -0,34%
News
Weizenpreis
202,25 EUR -1,00 EUR -0,49%
News
Zinkpreis
3.039,35 USD -26,00 USD -0,85%
News
Zinnpreis
43.401,00 USD -295,00 USD -0,68%
News
Zuckerpreis
0,16 USD USD 0,52%
News

Um 13:13 Uhr lag der Goldpreis bei 4.421,63 US-Dollar. Damit notierte der Kurs am Mittag 0,07 Prozent höher als am Vortag (4.418,54 US-Dollar).

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Währenddessen zeigt sich der Silberpreis im Plus. Im Vergleich zum Vortag (69,52 US-Dollar) geht es um 0,47 Prozent auf 69,85 US-Dollar nach oben.

In der Zwischenzeit geht es für den Platinpreis nordwärts. Um 13:13 Uhr steht ein Plus von 0,32 Prozent auf 1.907,00 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Platinpreis-Kurs noch bei 1.901,00 US-Dollar.

Indessen reduziert sich der Palladiumpreis um -2,50 Prozent auf 1.403,00 US-Dollar. Am Vortag notierte der Palladiumpreis bei 1.439,00 US-Dollar.

Zeitgleich verstärkt sich der Ölpreis (Brent) um 2,24 Prozent auf 102,30 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 100,06 US-Dollar.

Indessen verstärkt sich der Ölpreis (WTI) um 3,61 Prozent auf 91,31 US-Dollar. Am Vortag notierte der Ölpreis (WTI) bei 88,13 US-Dollar.

Daneben wertet der Baumwolle um 13:04 Uhr ab. Es geht -0,10 Prozent auf 0,67 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 0,67 US-Dollar stand.

Währenddessen zeigt sich der Haferpreis im Minus. Im Vergleich zum Vortag (3,40 US-Dollar) geht es um -2,36 Prozent auf 3,32 US-Dollar nach unten.

Derweil geht es für den Kaffeepreis bergauf. Der Kaffeepreis steigt 1,64 Prozent auf 3,12 US-Dollar, nach 3,07 US-Dollar am Vortag.

Indessen verstärkt sich der Kakaopreis um 0,29 Prozent auf 2.384,00 Britische Pfund. Am Vortag notierte der Kakaopreis bei 2.377,00 Britische Pfund.

Derweil notiert der Maispreis bei 4,62 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (4,60 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 0,44 Prozent.

Inzwischen steigt der Orangensaftpreis um 3,70 Prozent auf 1,68 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Orangensaftpreis bei 1,62 US-Dollar.

Indessen reduziert sich der Sojabohnenpreis um -0,49 Prozent auf 11,58 US-Dollar. Am Vortag notierte der Sojabohnenpreis bei 11,64 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich der Sojabohnenmehlpreis mit Verlusten. Um 13:04 Uhr notiert der Sojabohnenmehlpreis -0,31 Prozent niedriger bei 325,60 US-Dollar. Am Vortag stand der Preis bei 326,60 US-Dollar.

Indes gibt der Sojabohnenölpreis nach. Für den Sojabohnenölpreis geht es nach 0,66 US-Dollar am Vortag auf 0,65 US-Dollar nach unten (--0,66 Prozent).

In der Zwischenzeit geht es für den Zuckerpreis nordwärts. Um 13:04 Uhr steht ein Plus von 0,84 Prozent auf 0,16 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Zuckerpreis-Kurs noch bei 0,16 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich der Erdgaspreis - Natural Gas im Plus. Im Vergleich zum Vortag (2,89 US-Dollar) geht es um 1,63 Prozent auf 2,94 US-Dollar nach oben.

Zudem steigt der Heizölpreis. Um 3,69 Prozent verstärkt sich der Heizölpreis um 13:08 Uhr auf 111,22 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 107,25 US-Dollar lag.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Sebastian Duda / Shutterstock.com

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