Gaspreis, Goldpreis, Ölpreis & Co aktuell

Rohstoffpreise aktuell

So bewegen sich aktuell die wichtigsten Commodities.

Um 10:10 Uhr stand der Goldpreis bei 4.722,91 US-Dollar. Damit liegt der Kurs am Vormittag -0,16 Prozent niedriger als am Vortag (4.730,54 US-Dollar).

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Derweil notiert der Silberpreis bei 74,00 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (74,50 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -0,67 Prozent.

Währenddessen zeigt sich der Platinpreis im Minus. Im Vergleich zum Vortag (2.062,50 US-Dollar) geht es um -2,11 Prozent auf 2.019,00 US-Dollar nach unten.

Nach 1.596,50 US-Dollar am Vortag ist der Palladiumpreis am Donnerstagvormittag um -2,16 Prozent auf 1.562,00 US-Dollar gesunken.

Währenddessen wird der Ölpreis (Brent) bei 98,31 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 1,66 Prozent im Vergleich zum Vortag (96,70 US-Dollar).

Zudem steigt der Ölpreis (WTI). Um 3,28 Prozent verstärkt sich der Ölpreis (WTI) um 10:11 Uhr auf 97,51 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 94,41 US-Dollar lag.

Inzwischen fällt der Baumwolle um -0,53 Prozent auf 0,71 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Baumwolle bei 0,72 US-Dollar.

Zudem steigt der Haferpreis. Um 0,45 Prozent verstärkt sich der Haferpreis um 09:25 Uhr auf 3,34 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 3,33 US-Dollar lag.

In der Zwischenzeit geht es für den Maispreis nordwärts. Um 10:00 Uhr steht ein Plus von 0,11 Prozent auf 4,48 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Maispreis-Kurs noch bei 4,47 US-Dollar.

Zudem gewinnt der Sojabohnenpreis am Donnerstagvormittag hinzu. Um 0,02 Prozent auf 11,62 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Sojabohnenpreis bei 11,62 US-Dollar.

Derweil notiert der Sojabohnenmehlpreis bei 312,50 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (314,10 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -0,51 Prozent.

Inzwischen steigt der Sojabohnenölpreis um 0,59 Prozent auf 0,68 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Sojabohnenölpreis bei 0,67 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich der Zuckerpreis mit einem Kursgewinn. Um 10:00 Uhr notiert der Zuckerpreis 0,28 Prozent stärker bei 0,14 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 0,14 US-Dollar.

Derweil notiert der Erdgaspreis - Natural Gas bei 2,73 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (2,72 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 0,26 Prozent.

Indes gibt der Milchpreis nach. Für den Milchpreis geht es nach 17,21 US-Dollar am Vortag auf 17,12 US-Dollar nach unten (--0,52 Prozent).

Indessen verstärkt sich der Heizölpreis um 4,72 Prozent auf 105,40 US-Dollar. Am Vortag notierte der Heizölpreis bei 100,65 US-Dollar.

Zeitgleich verstärkt sich der Kohlepreis um 0,37 Prozent auf 108,10 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 107,70 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net