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Rohstoffpreise aktuell

Gaspreis, Goldpreis, Ölpreis & Co aktuell

09.04.26 10:13 Uhr
Gaspreis, Goldpreis, Ölpreis & Co aktuell | finanzen.net

So bewegen sich aktuell die wichtigsten Commodities.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Aluminiumpreis
3.479,85 USD -11,92 USD -0,34%
News
Baumwolle
0,71 USD USD -0,52%
News
Bleipreis
1.919,85 USD 17,20 USD 0,90%
News
Dieselpreis Benzin
2,41 EUR -0,03 EUR -1,19%
News
EEX Strompreis Phelix DE
96,25 EUR -5,00 EUR -4,94%
News
Erdgaspreis - TTF
46,14 EUR -6,54 EUR -12,41%
News
Erdgaspreis - Natural Gas
2,73 USD USD 0,11%
News
Ethanolpreis
2,16 USD 0,00 USD 0,05%
News
Goldpreis
4.724,66 USD -5,88 USD -0,12%
News
Haferpreis
3,34 USD 0,02 USD 0,45%
News
Heizölpreis
105,40 USD 4,76 USD 4,72%
News
Holzpreis
589,00 USD 11,50 USD 1,99%
News
Kaffeepreis
2,94 USD 0,08 USD 2,78%
News
Kakaopreis
2.399,00 GBP 67,00 GBP 2,87%
News
Kohlepreis
107,00 USD -0,70 USD -0,65%
News
Kupferpreis
12.550,80 USD 299,45 USD 2,44%
News
Lebendrindpreis
2,49 USD 0,01 USD 0,32%
News
Mageres Schwein Preis
0,90 USD -0,01 USD -0,63%
News
Maispreis
4,49 USD 0,01 USD 0,28%
News
Mastrindpreis
3,71 USD 0,02 USD 0,48%
News
Milchpreis
17,12 USD -0,09 USD -0,52%
News
Naphthapreis (European)
894,03 USD -116,45 USD -11,52%
News
Nickelpreis
17.196,50 USD 365,00 USD 2,17%
News
Ölpreis (Brent)
98,00 USD 1,30 USD 1,34%
News
Ölpreis (WTI)
97,46 USD 3,05 USD 3,23%
News
Orangensaftpreis
2,05 USD 0,06 USD 2,76%
News
Palladiumpreis
1.561,50 USD -35,00 USD -2,19%
News
Palmölpreis
4.510,00 MYR -189,00 MYR -4,02%
News
Platinpreis
2.019,50 USD -43,00 USD -2,08%
News
Rapspreis
497,00 EUR -9,00 EUR -1,78%
News
Reispreis
11,06 USD USD
News
Silberpreis
73,99 USD -0,51 USD -0,68%
News
Sojabohnenmehlpreis
312,50 USD -1,60 USD -0,51%
News
Sojabohnenölpreis
0,68 USD 0,01 USD 0,77%
News
Sojabohnenpreis
11,63 USD 0,01 USD 0,09%
News
Super Benzin
2,15 EUR -0,03 EUR -1,51%
News
Weizenpreis
197,75 EUR -4,75 EUR -2,35%
News
Zinkpreis
3.293,85 USD -25,30 USD -0,76%
News
Zinnpreis
47.891,50 USD 1.890,50 USD 4,11%
News
Zuckerpreis
0,14 USD USD 0,14%
News

Um 10:10 Uhr stand der Goldpreis bei 4.722,91 US-Dollar. Damit liegt der Kurs am Vormittag -0,16 Prozent niedriger als am Vortag (4.730,54 US-Dollar).

Derweil notiert der Silberpreis bei 74,00 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (74,50 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -0,67 Prozent.

Währenddessen zeigt sich der Platinpreis im Minus. Im Vergleich zum Vortag (2.062,50 US-Dollar) geht es um -2,11 Prozent auf 2.019,00 US-Dollar nach unten.

Nach 1.596,50 US-Dollar am Vortag ist der Palladiumpreis am Donnerstagvormittag um -2,16 Prozent auf 1.562,00 US-Dollar gesunken.

Währenddessen wird der Ölpreis (Brent) bei 98,31 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 1,66 Prozent im Vergleich zum Vortag (96,70 US-Dollar).

Zudem steigt der Ölpreis (WTI). Um 3,28 Prozent verstärkt sich der Ölpreis (WTI) um 10:11 Uhr auf 97,51 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 94,41 US-Dollar lag.

Inzwischen fällt der Baumwolle um -0,53 Prozent auf 0,71 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Baumwolle bei 0,72 US-Dollar.

Zudem steigt der Haferpreis. Um 0,45 Prozent verstärkt sich der Haferpreis um 09:25 Uhr auf 3,34 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 3,33 US-Dollar lag.

In der Zwischenzeit geht es für den Maispreis nordwärts. Um 10:00 Uhr steht ein Plus von 0,11 Prozent auf 4,48 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Maispreis-Kurs noch bei 4,47 US-Dollar.

Zudem gewinnt der Sojabohnenpreis am Donnerstagvormittag hinzu. Um 0,02 Prozent auf 11,62 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Sojabohnenpreis bei 11,62 US-Dollar.

Derweil notiert der Sojabohnenmehlpreis bei 312,50 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (314,10 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -0,51 Prozent.

Inzwischen steigt der Sojabohnenölpreis um 0,59 Prozent auf 0,68 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Sojabohnenölpreis bei 0,67 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich der Zuckerpreis mit einem Kursgewinn. Um 10:00 Uhr notiert der Zuckerpreis 0,28 Prozent stärker bei 0,14 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 0,14 US-Dollar.

Derweil notiert der Erdgaspreis - Natural Gas bei 2,73 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (2,72 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 0,26 Prozent.

Indes gibt der Milchpreis nach. Für den Milchpreis geht es nach 17,21 US-Dollar am Vortag auf 17,12 US-Dollar nach unten (--0,52 Prozent).

Indessen verstärkt sich der Heizölpreis um 4,72 Prozent auf 105,40 US-Dollar. Am Vortag notierte der Heizölpreis bei 100,65 US-Dollar.

Zeitgleich verstärkt sich der Kohlepreis um 0,37 Prozent auf 108,10 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 107,70 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Sebastian Duda / Shutterstock.com

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