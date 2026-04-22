Rohstoffe im Blick

Gaspreis, Goldpreis, Ölpreis & Co aktuell

23.04.26 10:13 Uhr
Die wichtigsten Rohstoffpreise an der Börse. Ein Überblick.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Aluminiumpreis
3.615,21 USD 69,23 USD 1,95%
Baumwolle
0,76 USD USD -0,54%
Bleipreis
1.926,70 USD -55,15 USD -2,78%
Dieselpreis Benzin
2,11 EUR -0,02 EUR -0,89%
EEX Strompreis Phelix DE
95,75 EUR 1,05 EUR 1,11%
Erdgaspreis - TTF
44,03 EUR 1,29 EUR 3,01%
Erdgaspreis - Natural Gas
2,71 USD -0,01 USD -0,48%
Ethanolpreis
2,16 USD 0,00 USD 0,05%
Goldpreis
4.720,58 USD -18,21 USD -0,38%
Haferpreis
3,19 USD 0,03 USD 0,95%
Heizölpreis
104,35 USD 0,26 USD 0,25%
Holzpreis
583,50 USD 7,00 USD 1,21%
Kaffeepreis
3,02 USD 0,13 USD 4,64%
Kakaopreis
2.506,00 GBP 81,00 GBP 3,34%
Kohlepreis
102,00 USD USD
Kupferpreis
13.196,85 USD -3,40 USD -0,03%
Lebendrindpreis
2,47 USD -0,01 USD -0,23%
Mageres Schwein Preis
0,95 USD USD -0,37%
Maispreis
4,55 USD 0,01 USD 0,11%
Mastrindpreis
3,67 USD USD 0,06%
Milchpreis
16,84 USD USD
Naphthapreis (European)
921,45 USD 18,84 USD 2,09%
Nickelpreis
18.171,50 USD 56,50 USD 0,31%
Ölpreis (Brent)
103,36 USD 1,81 USD 1,78%
Ölpreis (WTI)
94,05 USD 1,09 USD 1,17%
Orangensaftpreis
1,65 USD -0,05 USD -2,85%
Palladiumpreis
1.516,50 USD -36,50 USD -2,35%
Palmölpreis
4.549,00 MYR 57,00 MYR 1,27%
Platinpreis
2.039,50 USD -39,50 USD -1,90%
Rapspreis
523,00 EUR 5,25 EUR 1,01%
Reispreis
11,07 USD -0,04 USD -0,32%
Silberpreis
76,11 USD -1,61 USD -2,07%
Sojabohnenmehlpreis
322,70 USD 2,10 USD 0,66%
Sojabohnenölpreis
0,71 USD -0,01 USD -0,75%
Sojabohnenpreis
11,65 USD 0,01 USD 0,04%
Super Benzin
2,05 EUR -0,00 EUR -0,05%
Weizenpreis
195,25 EUR -0,75 EUR -0,38%
Zinkpreis
3.466,85 USD 29,10 USD 0,85%
Zinnpreis
50.101,00 USD -725,00 USD -1,43%
Zuckerpreis
0,14 USD USD 0,22%
Für den Goldpreis ging es am Vormittag bergab. Der Preis verlor um 10:10 Uhr um -0,41 Prozent auf 4.719,55 US-Dollar, nachdem der Goldpreis am Vortag noch bei 4.738,79 US-Dollar gestanden hatte.

Währenddessen verliert der Silberpreis um -2,01 Prozent auf 76,16 US-Dollar. Gestern stand der Silberpreis noch bei 77,72 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Platinpreis im Sinkflug. Um 10:10 Uhr gibt der Platinpreis um -1,90 Prozent auf 2.039,50 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 2.079,00 US-Dollar gemeldet wurde.

Derweil notiert der Palladiumpreis bei 1.515,50 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (1.553,00 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -2,41 Prozent.

Zudem gewinnt der Ölpreis (Brent) am Donnerstagvormittag hinzu. Um 1,24 Prozent auf 102,81 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Ölpreis (Brent) bei 101,55 US-Dollar.

Inzwischen steigt der Ölpreis (WTI) um 1,45 Prozent auf 94,31 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Ölpreis (WTI) bei 92,96 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für den Baumwolle bergab. Um 09:12 Uhr steht ein Minus von -0,54 Prozent auf 0,76 US-Dollar zu Buche. Gestern tendierte der Baumwolle noch bei 0,76 US-Dollar.

Indessen verstärkt sich der Haferpreis um 0,95 Prozent auf 3,19 US-Dollar. Am Vortag notierte der Haferpreis bei 3,16 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich beim Maispreis kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Preis am Vortag bei 4,54 US-Dollar lag, wird der Maispreis um 09:59 Uhr auf 4,54 US-Dollar beziffert.

Indes gibt der Sojabohnenpreis nach. Für den Sojabohnenpreis geht es nach 11,65 US-Dollar am Vortag auf 11,64 US-Dollar nach unten (--0,02 Prozent).

Währenddessen zeigt sich der Sojabohnenmehlpreis im Plus. Im Vergleich zum Vortag (320,60 US-Dollar) geht es um 0,62 Prozent auf 322,60 US-Dollar nach oben.

Indessen reduziert sich der Sojabohnenölpreis um -0,66 Prozent auf 0,71 US-Dollar. Am Vortag notierte der Sojabohnenölpreis bei 0,72 US-Dollar.

Derweil notiert der Zuckerpreis bei 0,14 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (0,14 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -0,07 Prozent.

Währenddessen wird der Erdgaspreis - Natural Gas bei 2,71 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -0,37 Prozent im Vergleich zum Vortag (2,72 US-Dollar).

Zudem fällt der Heizölpreis. Um -0,25 Prozent reduziert sich der Heizölpreis um 09:56 Uhr auf 103,82 US-Dollar, nachdem der Heizölpreis am Vortag noch bei 104,08 US-Dollar lag.

Zeitgleich kommt der Kohlepreis kaum vom Fleck. Nach 102,00 US-Dollar am Vortag, tendiert der Kohlepreis um 09:54 Uhr bei 102,00 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu Goldpreis