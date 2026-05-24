Gaspreis, Goldpreis, Ölpreis & Co aktuell

Marktüberblick Rohstoffe

Rohstoffkurse von Gold, Öl, Natural Gas und mehr in der Übersicht.

Im Plus präsentierte sich um 10:10 Uhr der Goldpreis. Der Goldpreis notiert aktuell1,24 Prozent höher bei 4.561,56 US-Dollar. Am Vortag bezifferte sich der Preis noch auf 4.505,67 US-Dollar.

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Daneben verstärkt sich der Silberpreis um 3,20 Prozent auf 77,84 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 75,43 US-Dollar.

Zudem gewinnt der Platinpreis am Montagvormittag hinzu. Um 2,18 Prozent auf 1.969,50 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Platinpreis bei 1.927,50 US-Dollar.

Daneben verstärkt sich der Palladiumpreis um 2,36 Prozent auf 1.386,00 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 1.354,00 US-Dollar.

Indes gibt der Ölpreis (Brent) nach. Für den Ölpreis (Brent) geht es nach 104,25 US-Dollar am Vortag auf 98,56 US-Dollar nach unten (--5,46 Prozent).

In der Zwischenzeit kann der Maispreis Gewinne verbuchen. Um 08:44 Uhr steigt der Maispreis um 0,05 Prozent auf 4,64 US-Dollar. Am Vortag standen noch 4,63 US-Dollar an der Tafel.

In der Zwischenzeitlich lassen sich beim Sojabohnenpreis kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Preis am Vortag bei 11,97 US-Dollar lag, wird der Sojabohnenpreis um 09:21 Uhr auf 11,97 US-Dollar beziffert.

Daneben wertet der Sojabohnenölpreis um 08:49 Uhr ab. Es geht -0,65 Prozent auf 0,74 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 0,74 US-Dollar stand.

Redaktion finanzen.net