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Marktüberblick Rohstoffe

Gaspreis, Goldpreis, Ölpreis & Co aktuell

25.05.26 10:13 Uhr
Gaspreis, Goldpreis, Ölpreis & Co aktuell | finanzen.net

Rohstoffkurse von Gold, Öl, Natural Gas und mehr in der Übersicht.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Aluminiumpreis
3.653,45 USD 12,80 USD 0,35%
News
Baumwolle
0,77 USD -0,01 USD -0,82%
News
Bleipreis
2.005,50 USD 9,65 USD 0,48%
News
Dieselpreis Benzin
1,94 EUR -0,00 EUR -0,05%
News
EEX Strompreis Phelix DE
97,75 EUR 0,65 EUR 0,67%
News
Erdgaspreis - TTF
48,34 EUR -1,02 EUR -2,06%
News
Erdgaspreis - Natural Gas
2,91 USD -0,11 USD -3,68%
News
Ethanolpreis
2,16 USD 0,00 USD 0,05%
News
Goldpreis
4.558,38 USD 52,71 USD 1,17%
News
Haferpreis
3,66 USD USD
News
Heizölpreis
102,76 USD 1,59 USD 1,57%
News
Holzpreis
585,50 USD 1,50 USD 0,26%
News
Kaffeepreis
2,71 USD -0,02 USD -0,71%
News
Kakaopreis
2.860,00 GBP 2,00 GBP 0,07%
News
Kohlepreis
112,70 USD 0,15 USD 0,13%
News
Kupferpreis
13.544,00 USD 117,15 USD 0,87%
News
Lebendrindpreis
2,49 USD USD 0,08%
News
Mageres Schwein Preis
0,96 USD 0,01 USD 0,76%
News
Maispreis
4,64 USD USD 0,05%
News
Mastrindpreis
3,50 USD -0,19 USD -5,13%
News
Milchpreis
16,92 USD USD
News
Naphthapreis (European)
889,98 USD 3,86 USD 0,44%
News
Nickelpreis
18.550,00 USD 13,50 USD 0,07%
News
Ölpreis (Brent)
98,80 USD -5,45 USD -5,23%
News
Ölpreis (WTI)
96,60 USD 0,25 USD 0,26%
News
Orangensaftpreis
1,67 USD USD 0,12%
News
Palladiumpreis
1.387,50 USD 33,50 USD 2,47%
News
Palmölpreis
4.428,00 MYR 25,00 MYR 0,57%
News
Platinpreis
1.969,00 USD 41,50 USD 2,15%
News
Rapspreis
527,25 EUR 3,50 EUR 0,67%
News
Reispreis
12,89 USD -0,10 USD -0,73%
News
Silberpreis
77,79 USD 2,36 USD 3,13%
News
Sojabohnenmehlpreis
332,20 USD 0,30 USD 0,09%
News
Sojabohnenölpreis
0,74 USD USD -0,65%
News
Sojabohnenpreis
11,97 USD USD
News
Super Benzin
1,97 EUR -0,00 EUR -0,05%
News
Weizenpreis
215,00 EUR 0,75 EUR 0,35%
News
Zinkpreis
3.544,25 USD 17,10 USD 0,48%
News
Zinnpreis
53.898,50 USD 1.122,50 USD 2,13%
News
Zuckerpreis
0,15 USD USD -1,48%
News

Im Plus präsentierte sich um 10:10 Uhr der Goldpreis. Der Goldpreis notiert aktuell1,24 Prozent höher bei 4.561,56 US-Dollar. Am Vortag bezifferte sich der Preis noch auf 4.505,67 US-Dollar.

Daneben verstärkt sich der Silberpreis um 3,20 Prozent auf 77,84 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 75,43 US-Dollar.

Zudem gewinnt der Platinpreis am Montagvormittag hinzu. Um 2,18 Prozent auf 1.969,50 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Platinpreis bei 1.927,50 US-Dollar.

Daneben verstärkt sich der Palladiumpreis um 2,36 Prozent auf 1.386,00 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 1.354,00 US-Dollar.

Indes gibt der Ölpreis (Brent) nach. Für den Ölpreis (Brent) geht es nach 104,25 US-Dollar am Vortag auf 98,56 US-Dollar nach unten (--5,46 Prozent).

In der Zwischenzeit kann der Maispreis Gewinne verbuchen. Um 08:44 Uhr steigt der Maispreis um 0,05 Prozent auf 4,64 US-Dollar. Am Vortag standen noch 4,63 US-Dollar an der Tafel.

In der Zwischenzeitlich lassen sich beim Sojabohnenpreis kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Preis am Vortag bei 11,97 US-Dollar lag, wird der Sojabohnenpreis um 09:21 Uhr auf 11,97 US-Dollar beziffert.

Daneben wertet der Sojabohnenölpreis um 08:49 Uhr ab. Es geht -0,65 Prozent auf 0,74 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 0,74 US-Dollar stand.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Sebastian Duda / Shutterstock.com

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