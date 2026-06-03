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Commodities im Blick

Gaspreis, Goldpreis, Ölpreis & Co aktuell

04.06.26 13:17 Uhr
Gaspreis, Goldpreis, Ölpreis & Co aktuell | finanzen.net

Die aktuellen Rohstoffpreise von Gold, Gas & Co. im Überblick.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Aluminiumpreis
3.727,83 USD -22,42 USD -0,60%
News
Baumwolle
0,76 USD -0,01 USD -0,95%
News
Bleipreis
2.034,15 USD 10,00 USD 0,49%
News
Dieselpreis Benzin
1,88 EUR 0,02 EUR 0,91%
News
EEX Strompreis Phelix DE
100,60 EUR 1,00 EUR 1,00%
News
Erdgaspreis - TTF
48,52 EUR 1,33 EUR 2,81%
News
Erdgaspreis - Natural Gas
3,25 USD 0,04 USD 1,18%
News
Ethanolpreis
2,16 USD 0,00 USD 0,05%
News
Goldpreis
4.501,60 USD 67,16 USD 1,51%
News
Haferpreis
3,25 USD -0,02 USD -0,46%
News
Heizölpreis
99,86 USD -1,85 USD -1,82%
News
Holzpreis
597,00 USD -0,50 USD -0,08%
News
Kaffeepreis
2,50 USD -0,03 USD -1,17%
News
Kakaopreis
3.016,00 GBP -75,00 GBP -2,43%
News
Kohlepreis
133,95 USD -5,05 USD -3,63%
News
Kupferpreis
13.920,15 USD -45,75 USD -0,33%
News
Lebendrindpreis
2,47 USD -0,01 USD -0,42%
News
Mageres Schwein Preis
0,96 USD USD 0,37%
News
Maispreis
4,28 USD -0,04 USD -0,93%
News
Mastrindpreis
3,43 USD -0,06 USD -1,66%
News
Milchpreis
16,16 USD 0,05 USD 0,31%
News
Naphthapreis (European)
751,33 USD -6,75 USD -0,89%
News
Nickelpreis
18.805,00 USD -361,50 USD -1,89%
News
Ölpreis (Brent)
95,40 USD -1,99 USD -2,04%
News
Ölpreis (WTI)
93,02 USD -3,00 USD -3,12%
News
Orangensaftpreis
1,68 USD 0,08 USD 5,25%
News
Palladiumpreis
1.323,00 USD 0,50 USD 0,04%
News
Palmölpreis
4.610,00 MYR 130,00 MYR 2,90%
News
Platinpreis
1.904,50 USD 30,00 USD 1,60%
News
Rapspreis
533,75 EUR 6,75 EUR 1,28%
News
Reispreis
12,53 USD USD
News
Silberpreis
74,29 USD 1,56 USD 2,14%
News
Sojabohnenmehlpreis
320,40 USD -0,40 USD -0,12%
News
Sojabohnenölpreis
0,78 USD USD -0,36%
News
Sojabohnenpreis
11,48 USD -0,06 USD -0,52%
News
Super Benzin
1,91 EUR 0,01 EUR 0,32%
News
Weizenpreis
203,00 EUR -1,50 EUR -0,73%
News
Zinkpreis
3.624,40 USD 13,25 USD 0,37%
News
Zinnpreis
57.106,00 USD -368,00 USD -0,64%
News
Zuckerpreis
0,14 USD USD 0,91%
News

Am Donnerstagmittag zieht der Goldpreis an. Um 13:13 Uhr kletterte der Goldpreis um 0,92 Prozent auf 4.475,41 US-Dollar und damit über den Stand vom Vortag (4.434,44 US-Dollar).

Zudem gewinnt der Silberpreis am Donnerstagmittag hinzu. Um 1,04 Prozent auf 73,49 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Silberpreis bei 72,73 US-Dollar.

Zeitgleich verstärkt sich der Platinpreis um 1,01 Prozent auf 1.893,50 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 1.874,50 US-Dollar.

Zudem fällt der Palladiumpreis. Um -0,68 Prozent reduziert sich der Palladiumpreis um 13:13 Uhr auf 1.313,50 US-Dollar, nachdem der Palladiumpreis am Vortag noch bei 1.322,50 US-Dollar lag.

Derweil geht es für den Ölpreis (Brent) südwärts. Der Ölpreis (Brent) sinkt -1,08 Prozent auf 96,34 US-Dollar, nach 97,39 US-Dollar am Vortag.

Mit dem Ölpreis (WTI) geht es indes nach unten. Der Ölpreis (WTI) gibt -1,34 Prozent auf 94,73 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 96,02 US-Dollar an der Tafel standen.

Zudem fällt der Baumwolle. Um -0,77 Prozent reduziert sich der Baumwolle um 13:03 Uhr auf 0,76 US-Dollar, nachdem der Baumwolle am Vortag noch bei 0,77 US-Dollar lag.

Indessen reduziert sich der Haferpreis um -0,46 Prozent auf 3,25 US-Dollar. Am Vortag notierte der Haferpreis bei 3,27 US-Dollar.

Währenddessen verliert der Kaffeepreis um -0,49 Prozent auf 2,52 US-Dollar. Gestern stand der Kaffeepreis noch bei 2,53 US-Dollar.

Mit dem Kakaopreis geht es indes nach unten. Der Kakaopreis gibt -0,78 Prozent auf 3.067,00 Britische Pfund nach, nachdem gestern noch 3.091,00 Britische Pfund an der Tafel standen.

In der Zwischenzeit verzeichnet der Maispreis Verluste. Um 13:03 Uhr fällt der Maispreis um -1,10 Prozent auf 4,27 US-Dollar. Am Vortag standen noch 4,32 US-Dollar an der Tafel.

In der Zwischenzeit verzeichnet der Sojabohnenpreis Verluste. Um 13:03 Uhr fällt der Sojabohnenpreis um -0,54 Prozent auf 11,48 US-Dollar. Am Vortag standen noch 11,54 US-Dollar an der Tafel.

Währenddessen zeigt sich der Sojabohnenmehlpreis im Minus. Im Vergleich zum Vortag (320,80 US-Dollar) geht es um -0,16 Prozent auf 320,30 US-Dollar nach unten.

Indes gibt der Sojabohnenölpreis nach. Für den Sojabohnenölpreis geht es nach 0,79 US-Dollar am Vortag auf 0,78 US-Dollar nach unten (--0,28 Prozent).

Zudem gewinnt der Zuckerpreis am Donnerstagmittag hinzu. Um 1,19 Prozent auf 0,14 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Zuckerpreis bei 0,14 US-Dollar.

Zudem steigt der Erdgaspreis - Natural Gas. Um 1,37 Prozent verstärkt sich der Erdgaspreis - Natural Gas um 13:13 Uhr auf 3,26 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 3,21 US-Dollar lag.

Zudem fällt der Heizölpreis. Um -0,52 Prozent reduziert sich der Heizölpreis um 13:12 Uhr auf 101,18 US-Dollar, nachdem der Heizölpreis am Vortag noch bei 101,71 US-Dollar lag.

Zudem zeigt sich der Kohlepreis im Sinkflug. Um 12:40 Uhr gibt der Kohlepreis um -3,63 Prozent auf 133,95 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 139,00 US-Dollar gemeldet wurde.

Zeitgleich verringert sich der Holzpreis um -0,08 Prozent auf 597,00 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 597,50 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: panbazil / Shutterstock.com

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