Gaspreis, Goldpreis, Ölpreis & Co aktuell
Die aktuellen Rohstoffpreise von Gold, Gas & Co. im Überblick.
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Am Donnerstagmittag zieht der Goldpreis an. Um 13:13 Uhr kletterte der Goldpreis um 0,92 Prozent auf 4.475,41 US-Dollar und damit über den Stand vom Vortag (4.434,44 US-Dollar).
Zudem gewinnt der Silberpreis am Donnerstagmittag hinzu. Um 1,04 Prozent auf 73,49 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Silberpreis bei 72,73 US-Dollar.
Zeitgleich verstärkt sich der Platinpreis um 1,01 Prozent auf 1.893,50 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 1.874,50 US-Dollar.
Zudem fällt der Palladiumpreis. Um -0,68 Prozent reduziert sich der Palladiumpreis um 13:13 Uhr auf 1.313,50 US-Dollar, nachdem der Palladiumpreis am Vortag noch bei 1.322,50 US-Dollar lag.
Derweil geht es für den Ölpreis (Brent) südwärts. Der Ölpreis (Brent) sinkt -1,08 Prozent auf 96,34 US-Dollar, nach 97,39 US-Dollar am Vortag.
Mit dem Ölpreis (WTI) geht es indes nach unten. Der Ölpreis (WTI) gibt -1,34 Prozent auf 94,73 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 96,02 US-Dollar an der Tafel standen.
Zudem fällt der Baumwolle. Um -0,77 Prozent reduziert sich der Baumwolle um 13:03 Uhr auf 0,76 US-Dollar, nachdem der Baumwolle am Vortag noch bei 0,77 US-Dollar lag.
Indessen reduziert sich der Haferpreis um -0,46 Prozent auf 3,25 US-Dollar. Am Vortag notierte der Haferpreis bei 3,27 US-Dollar.
Währenddessen verliert der Kaffeepreis um -0,49 Prozent auf 2,52 US-Dollar. Gestern stand der Kaffeepreis noch bei 2,53 US-Dollar.
Mit dem Kakaopreis geht es indes nach unten. Der Kakaopreis gibt -0,78 Prozent auf 3.067,00 Britische Pfund nach, nachdem gestern noch 3.091,00 Britische Pfund an der Tafel standen.
In der Zwischenzeit verzeichnet der Maispreis Verluste. Um 13:03 Uhr fällt der Maispreis um -1,10 Prozent auf 4,27 US-Dollar. Am Vortag standen noch 4,32 US-Dollar an der Tafel.
In der Zwischenzeit verzeichnet der Sojabohnenpreis Verluste. Um 13:03 Uhr fällt der Sojabohnenpreis um -0,54 Prozent auf 11,48 US-Dollar. Am Vortag standen noch 11,54 US-Dollar an der Tafel.
Währenddessen zeigt sich der Sojabohnenmehlpreis im Minus. Im Vergleich zum Vortag (320,80 US-Dollar) geht es um -0,16 Prozent auf 320,30 US-Dollar nach unten.
Indes gibt der Sojabohnenölpreis nach. Für den Sojabohnenölpreis geht es nach 0,79 US-Dollar am Vortag auf 0,78 US-Dollar nach unten (--0,28 Prozent).
Zudem gewinnt der Zuckerpreis am Donnerstagmittag hinzu. Um 1,19 Prozent auf 0,14 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Zuckerpreis bei 0,14 US-Dollar.
Zudem steigt der Erdgaspreis - Natural Gas. Um 1,37 Prozent verstärkt sich der Erdgaspreis - Natural Gas um 13:13 Uhr auf 3,26 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 3,21 US-Dollar lag.
Zudem fällt der Heizölpreis. Um -0,52 Prozent reduziert sich der Heizölpreis um 13:12 Uhr auf 101,18 US-Dollar, nachdem der Heizölpreis am Vortag noch bei 101,71 US-Dollar lag.
Zudem zeigt sich der Kohlepreis im Sinkflug. Um 12:40 Uhr gibt der Kohlepreis um -3,63 Prozent auf 133,95 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 139,00 US-Dollar gemeldet wurde.
Zeitgleich verringert sich der Holzpreis um -0,08 Prozent auf 597,00 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 597,50 US-Dollar.
Redaktion finanzen.net
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