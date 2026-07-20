Gaspreis, Goldpreis, Ölpreis & Co aktuell
So bewegen sich Gold, Öl, Weizen & Co. aktuell.
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Um 13:13 Uhr lag der Goldpreis bei 4.058,73 US-Dollar. Damit notierte der Kurs am Mittag 1,31 Prozent höher als am Vortag (4.006,32 US-Dollar).
In der Zwischenzeit kann der Silberpreis Gewinne verbuchen. Um 13:14 Uhr steigt der Silberpreis um 4,23 Prozent auf 58,83 US-Dollar. Am Vortag standen noch 56,44 US-Dollar an der Tafel.
Daneben wertet der Platinpreis um 13:14 Uhr auf. Es geht 2,19 Prozent auf 1.633,00 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 1.598,00 US-Dollar stand.
Indes gewinnt der Palladiumpreis hinzu. Für den Palladiumpreis geht es nach 1.269,00 US-Dollar am Vortag auf 1.282,00 US-Dollar nach oben (+1,02Prozent).
Derweil notiert der Ölpreis (Brent) bei 90,22 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (89,22 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 1,12 Prozent.
In der Zwischenzeit verbucht der Ölpreis (WTI) Zugewinne in Höhe von 0,22 Prozent auf 83,41 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Ölpreis (WTI) bei 83,23 US-Dollar.
Zeitgleich verstärkt sich der Baumwolle um 1,49 Prozent auf 0,79 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 0,77 US-Dollar.
In der Zwischenzeitlich lassen sich beim Haferpreis kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Preis am Vortag bei 3,42 US-Dollar lag, wird der Haferpreis um 11:23 Uhr auf 3,42 US-Dollar beziffert.
Währenddessen wird der Kaffeepreis bei 3,32 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -0,70 Prozent im Vergleich zum Vortag (3,34 US-Dollar).
Zudem fällt der Kakaopreis. Um -0,49 Prozent reduziert sich der Kakaopreis um 12:59 Uhr auf 4.077,00 Britische Pfund, nachdem der Kakaopreis am Vortag noch bei 4.097,00 Britische Pfund lag.
Derweil notiert der Maispreis bei 4,49 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (4,50 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -0,17 Prozent.
In der Zwischenzeit verbucht der Sojabohnenpreis Abschläge in Höhe von -0,27 Prozent auf 12,23 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Sojabohnenpreis bei 12,26 US-Dollar.
Inzwischen steigt der Sojabohnenmehlpreis um 0,53 Prozent auf 325,20 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Sojabohnenmehlpreis bei 323,50 US-Dollar.
Nach 0,75 US-Dollar am Vortag ist der Sojabohnenölpreis am Dienstagmittag um -0,09 Prozent auf 0,75 US-Dollar gesunken.
Zudem gewinnt der Zuckerpreis am Dienstagmittag hinzu. Um 0,27 Prozent auf 0,15 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Zuckerpreis bei 0,15 US-Dollar.
In der Zwischenzeit geht es für den Erdgaspreis - Natural Gas nordwärts. Um 13:14 Uhr steht ein Plus von 0,49 Prozent auf 2,87 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Erdgaspreis - Natural Gas-Kurs noch bei 2,86 US-Dollar.
Zudem gibt der Milchpreis am Dienstagmittag nach. Um -0,13 Prozent auf 15,71 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Milchpreis bei 15,73 US-Dollar.
Zudem fällt der Heizölpreis. Um -0,73 Prozent reduziert sich der Heizölpreis um 13:12 Uhr auf 108,05 US-Dollar, nachdem der Heizölpreis am Vortag noch bei 108,84 US-Dollar lag.
In der Zwischenzeit kann der Holzpreis Gewinne verbuchen. Um 13:00 Uhr steigt der Holzpreis um 0,15 Prozent auf 647,00 US-Dollar. Am Vortag standen noch 646,00 US-Dollar an der Tafel.
Redaktion finanzen.net
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