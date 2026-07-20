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Fokus Rohstoffpreise

Gaspreis, Goldpreis, Ölpreis & Co aktuell

21.07.26 13:17 Uhr
Gaspreis, Goldpreis, Ölpreis & Co aktuell | finanzen.net

So bewegen sich Gold, Öl, Weizen & Co. aktuell.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Aluminiumpreis
3.135,32 USD -16,67 USD -0,53%
News
Baumwolle
0,79 USD 0,01 USD 1,49%
News
Bleipreis
1.829,00 USD 8,15 USD 0,45%
News
Dieselpreis Benzin
2,16 EUR -0,00 EUR -0,09%
News
EEX Strompreis Phelix DE
112,20 EUR 1,35 EUR 1,22%
News
Erdgaspreis - TTF
59,10 EUR 1,41 EUR 2,44%
News
Erdgaspreis - Natural Gas
2,88 USD 0,02 USD 0,73%
News
Ethanolpreis
2,16 USD 0,00 USD 0,05%
News
Goldpreis
4.056,36 USD 50,04 USD 1,25%
News
Haferpreis
3,38 USD -0,04 USD -1,24%
News
Heizölpreis
108,05 USD -0,79 USD -0,73%
News
Holzpreis
647,00 USD 1,00 USD 0,15%
News
Kaffeepreis
3,29 USD -0,05 USD -1,63%
News
Kakaopreis
4.076,00 GBP -21,00 GBP -0,51%
News
Kohlepreis
121,00 USD 1,10 USD 0,92%
News
Kupferpreis
13.628,50 USD 255,10 USD 1,91%
News
Lebendrindpreis
2,27 USD -0,03 USD -1,42%
News
Mageres Schwein Preis
1,01 USD USD -0,37%
News
Maispreis
4,49 USD -0,01 USD -0,11%
News
Mastrindpreis
3,52 USD 0,06 USD 1,75%
News
Milchpreis
15,71 USD -0,02 USD -0,13%
News
Naphthapreis (European)
735,68 USD 2,04 USD 0,28%
News
Nickelpreis
16.836,50 USD 86,50 USD 0,52%
News
Ölpreis (Brent)
90,37 USD 1,15 USD 1,29%
News
Ölpreis (WTI)
83,85 USD 0,62 USD 0,74%
News
Orangensaftpreis
1,47 USD 0,09 USD 6,66%
News
Palladiumpreis
1.283,00 USD 14,00 USD 1,10%
News
Palmölpreis
4.568,00 MYR 41,00 MYR 0,91%
News
Platinpreis
1.631,00 USD 33,00 USD 2,07%
News
Rapspreis
557,00 EUR 12,00 EUR 2,20%
News
Reispreis
13,93 USD -0,08 USD -0,54%
News
Silberpreis
58,77 USD 2,33 USD 4,13%
News
Sojabohnenmehlpreis
324,90 USD 1,40 USD 0,43%
News
Sojabohnenölpreis
0,75 USD USD -0,01%
News
Sojabohnenpreis
12,24 USD -0,02 USD -0,16%
News
Super Benzin
2,14 EUR -0,01 EUR -0,23%
News
Weizenpreis
234,25 EUR EUR
News
Zinkpreis
3.574,50 USD 26,00 USD 0,73%
News
Zinnpreis
53.294,00 USD 1.275,50 USD 2,45%
News
Zuckerpreis
0,15 USD USD 0,07%
News

Um 13:13 Uhr lag der Goldpreis bei 4.058,73 US-Dollar. Damit notierte der Kurs am Mittag 1,31 Prozent höher als am Vortag (4.006,32 US-Dollar).

In der Zwischenzeit kann der Silberpreis Gewinne verbuchen. Um 13:14 Uhr steigt der Silberpreis um 4,23 Prozent auf 58,83 US-Dollar. Am Vortag standen noch 56,44 US-Dollar an der Tafel.

Daneben wertet der Platinpreis um 13:14 Uhr auf. Es geht 2,19 Prozent auf 1.633,00 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 1.598,00 US-Dollar stand.

Indes gewinnt der Palladiumpreis hinzu. Für den Palladiumpreis geht es nach 1.269,00 US-Dollar am Vortag auf 1.282,00 US-Dollar nach oben (+1,02Prozent).

Derweil notiert der Ölpreis (Brent) bei 90,22 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (89,22 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 1,12 Prozent.

In der Zwischenzeit verbucht der Ölpreis (WTI) Zugewinne in Höhe von 0,22 Prozent auf 83,41 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Ölpreis (WTI) bei 83,23 US-Dollar.

Zeitgleich verstärkt sich der Baumwolle um 1,49 Prozent auf 0,79 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 0,77 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich beim Haferpreis kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Preis am Vortag bei 3,42 US-Dollar lag, wird der Haferpreis um 11:23 Uhr auf 3,42 US-Dollar beziffert.

Währenddessen wird der Kaffeepreis bei 3,32 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -0,70 Prozent im Vergleich zum Vortag (3,34 US-Dollar).

Zudem fällt der Kakaopreis. Um -0,49 Prozent reduziert sich der Kakaopreis um 12:59 Uhr auf 4.077,00 Britische Pfund, nachdem der Kakaopreis am Vortag noch bei 4.097,00 Britische Pfund lag.

Derweil notiert der Maispreis bei 4,49 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (4,50 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -0,17 Prozent.

In der Zwischenzeit verbucht der Sojabohnenpreis Abschläge in Höhe von -0,27 Prozent auf 12,23 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Sojabohnenpreis bei 12,26 US-Dollar.

Inzwischen steigt der Sojabohnenmehlpreis um 0,53 Prozent auf 325,20 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Sojabohnenmehlpreis bei 323,50 US-Dollar.

Nach 0,75 US-Dollar am Vortag ist der Sojabohnenölpreis am Dienstagmittag um -0,09 Prozent auf 0,75 US-Dollar gesunken.

Zudem gewinnt der Zuckerpreis am Dienstagmittag hinzu. Um 0,27 Prozent auf 0,15 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Zuckerpreis bei 0,15 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für den Erdgaspreis - Natural Gas nordwärts. Um 13:14 Uhr steht ein Plus von 0,49 Prozent auf 2,87 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Erdgaspreis - Natural Gas-Kurs noch bei 2,86 US-Dollar.

Zudem gibt der Milchpreis am Dienstagmittag nach. Um -0,13 Prozent auf 15,71 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Milchpreis bei 15,73 US-Dollar.

Zudem fällt der Heizölpreis. Um -0,73 Prozent reduziert sich der Heizölpreis um 13:12 Uhr auf 108,05 US-Dollar, nachdem der Heizölpreis am Vortag noch bei 108,84 US-Dollar lag.

In der Zwischenzeit kann der Holzpreis Gewinne verbuchen. Um 13:00 Uhr steigt der Holzpreis um 0,15 Prozent auf 647,00 US-Dollar. Am Vortag standen noch 646,00 US-Dollar an der Tafel.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com

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