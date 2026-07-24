Gaspreis, Goldpreis, Ölpreis & Co aktuell

Commodities aktuell

Die aktuellen Kurse von Gold, Öl, Silber & Co. im Überblick.

Kaum Bewegung lässt sich am Mittag beim Goldpreis erkennen. Um 13:13 Uhr tendierte der Preis bei 4.055,93 US-Dollar und somit auf dem Niveau des Vortages.

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Zeitgleich kommt der Silberpreis kaum vom Fleck. Nach 58,26 US-Dollar am Vortag, tendiert der Silberpreis um 11:26 Uhr bei 58,26 US-Dollar.

Zudem bewegt sich der Platinpreis seitwärts. Um 11:26 Uhr wurde ein Preis von 1.595,50 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Platinpreis bei 1.595,50 US-Dollar.

Währenddessen kommt der Palladiumpreis kaum von der Stelle. Um 11:26 Uhr werden 1.246,00 US-Dollar ausgewiesen, was dem Preis des Vortages entspricht.

Redaktion finanzen.net