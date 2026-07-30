Gaspreis, Goldpreis, Ölpreis & Co aktuell

Rohstoffe im Blick

31.07.26 13:17 Uhr

Die Kurse der wichtigsten Commodities im Überblick.

Der Goldpreis reduzierte sich um 13:13 Uhr um -1,10 Prozent auf 4.058,60 US-Dollar, nachdem er am Vortag bei 4.103,59 US-Dollar gelegen hatte.

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Mit dem Silberpreis geht es indes nach unten. Der Silberpreis gibt -1,78 Prozent auf 57,96 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 59,01 US-Dollar an der Tafel standen.

In der Zwischenzeit verzeichnet der Platinpreis Verluste. Um 13:13 Uhr fällt der Platinpreis um -1,03 Prozent auf 1.637,00 US-Dollar. Am Vortag standen noch 1.654,00 US-Dollar an der Tafel.

Inzwischen fällt der Palladiumpreis um -1,34 Prozent auf 1.291,50 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Palladiumpreis bei 1.309,00 US-Dollar.

In der Zwischenzeit kann der Ölpreis (Brent) Gewinne verbuchen. Um 13:03 Uhr steigt der Ölpreis (Brent) um 0,74 Prozent auf 89,69 US-Dollar. Am Vortag standen noch 89,03 US-Dollar an der Tafel.

Währenddessen legt der Ölpreis (WTI) um 0,71 Prozent auf 84,18 US-Dollar zu. Gestern war der Ölpreis (WTI) noch 83,59 US-Dollar wert.

Zudem gewinnt der Baumwolle am Freitagmittag hinzu. Um 1,12 Prozent auf 0,80 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Baumwolle bei 0,79 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich der Haferpreis im Plus. Im Vergleich zum Vortag (3,12 US-Dollar) geht es um 0,72 Prozent auf 3,14 US-Dollar nach oben.

Zudem zeigt sich der Kaffeepreis im Sinkflug. Um 13:03 Uhr gibt der Kaffeepreis um -0,19 Prozent auf 3,22 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 3,23 US-Dollar gemeldet wurde.

Inzwischen steigt der Kakaopreis um 5,20 Prozent auf 4.008,00 Britische Pfund. Am Tag zuvor lag der Kakaopreis bei 3.810,00 Britische Pfund.

Indes gibt der Maispreis nach. Für den Maispreis geht es nach 4,46 US-Dollar am Vortag auf 4,44 US-Dollar nach unten (--0,39 Prozent).

Währenddessen verliert der Sojabohnenölpreis um -1,71 Prozent auf 0,67 US-Dollar. Gestern stand der Sojabohnenölpreis noch bei 0,68 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Zuckerpreis Zugewinne in Höhe von 1,18 Prozent auf 0,15 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Zuckerpreis bei 0,14 US-Dollar.

Derweil geht es für den Erdgaspreis - Natural Gas bergauf. Der Erdgaspreis - Natural Gas steigt 0,04 Prozent auf 2,76 US-Dollar, nach 2,76 US-Dollar am Vortag.

Zeitgleich verstärkt sich der Heizölpreis um 1,19 Prozent auf 112,54 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 111,22 US-Dollar.

Mit dem Holzpreis geht es indes nordwärts. Der Holzpreis gewinnt 0,16 Prozent auf 626,00 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 625,00 US-Dollar an der Tafel standen.

Redaktion finanzen.net