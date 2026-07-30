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Rohstoffe im Blick

Gaspreis, Goldpreis, Ölpreis & Co aktuell

Gaspreis, Goldpreis, Ölpreis & Co aktuell

Die Kurse der wichtigsten Commodities im Überblick.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Aluminiumpreis
3,198.25 USD 20.00 USD 0.63 %
News
Baumwolle
0.80 USD 0.01 USD 1.12 %
News
Bleipreis
1,861.85 USD -14.80 USD -0.79 %
News
Dieselpreis Benzin
2.20 EUR 0.02 EUR 0.78 %
News
EEX Strompreis Phelix DE
111.80 EUR -1.20 EUR -1.06 %
News
Erdgaspreis - TTF
58.48 EUR -1.81 EUR -3 %
News
Erdgaspreis - Natural Gas
2.75 USD -0.01 USD -0.29 %
News
Ethanolpreis
2.16 USD 0.00 USD 0.05 %
News
Goldpreis
4,040.12 USD -63.47 USD -1.55 %
News
Haferpreis
3.13 USD 0.01 USD 0.4 %
News
Heizölpreis
113.33 USD 2.11 USD 1.9 %
News
Holzpreis
626.00 USD 1.00 USD 0.16 %
News
Kaffeepreis
3.28 USD 0.05 USD 1.52 %
News
Kakaopreis
4,046.00 GBP 236.00 GBP 6.19 %
News
Kohlepreis
110.00 USD -10.25 USD -8.52 %
News
Kupferpreis
13,793.15 USD 160.80 USD 1.18 %
News
Lebendrindpreis
2.31 USD 0.03 USD 1.46 %
News
Mageres Schwein Preis
0.98 USD -0.02 USD -2.23 %
News
Maispreis
4.43 USD -0.03 USD -0.62 %
News
Mastrindpreis
3.46 USD 0.02 USD 0.64 %
News
Milchpreis
15.67 USD 0.03 USD 0.19 %
News
Naphthapreis (European)
741.43 USD -2.27 USD -0.3 %
News
Nickelpreis
16,944.00 USD -50.00 USD -0.29 %
News
Ölpreis (Brent)
90.40 USD 1.37 USD 1.54 %
News
Ölpreis (WTI)
85.41 USD 1.82 USD 2.18 %
News
Orangensaftpreis
1.46 USD 0.00 USD 0.31 %
News
Palladiumpreis
1,285.50 USD -23.50 USD -1.8 %
News
Palmölpreis
4,531.00 MYR -23.00 MYR -0.51 %
News
Platinpreis
1,637.00 USD -17.00 USD -1.03 %
News
Rapspreis
486.75 EUR -3.50 EUR -0.71 %
News
Reispreis
13.88 USD 0.12 USD 0.84 %
News
Silberpreis
57.49 USD -1.52 USD -2.58 %
News
Sojabohnenmehlpreis
314.00 USD -0.10 USD -0.03 %
News
Sojabohnenölpreis
0.67 USD -0.01 USD -1.39 %
News
Sojabohnenpreis
11.76 USD -0.01 USD -0.11 %
News
Super Benzin
2.13 EUR 0.01 EUR 0.47 %
News
Weizenpreis
227.75 EUR 1.25 EUR 0.55 %
News
Zinkpreis
3,661.65 USD 24.85 USD 0.68 %
News
Zinnpreis
54,111.50 USD 125.50 USD 0.23 %
News
Zuckerpreis
0.15 USD 0.00 USD 1.39 %
News

Der Goldpreis reduzierte sich um 13:13 Uhr um -1,10 Prozent auf 4.058,60 US-Dollar, nachdem er am Vortag bei 4.103,59 US-Dollar gelegen hatte.

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Mit dem Silberpreis geht es indes nach unten. Der Silberpreis gibt -1,78 Prozent auf 57,96 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 59,01 US-Dollar an der Tafel standen.

In der Zwischenzeit verzeichnet der Platinpreis Verluste. Um 13:13 Uhr fällt der Platinpreis um -1,03 Prozent auf 1.637,00 US-Dollar. Am Vortag standen noch 1.654,00 US-Dollar an der Tafel.

Inzwischen fällt der Palladiumpreis um -1,34 Prozent auf 1.291,50 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Palladiumpreis bei 1.309,00 US-Dollar.

In der Zwischenzeit kann der Ölpreis (Brent) Gewinne verbuchen. Um 13:03 Uhr steigt der Ölpreis (Brent) um 0,74 Prozent auf 89,69 US-Dollar. Am Vortag standen noch 89,03 US-Dollar an der Tafel.

Währenddessen legt der Ölpreis (WTI) um 0,71 Prozent auf 84,18 US-Dollar zu. Gestern war der Ölpreis (WTI) noch 83,59 US-Dollar wert.

Zudem gewinnt der Baumwolle am Freitagmittag hinzu. Um 1,12 Prozent auf 0,80 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Baumwolle bei 0,79 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich der Haferpreis im Plus. Im Vergleich zum Vortag (3,12 US-Dollar) geht es um 0,72 Prozent auf 3,14 US-Dollar nach oben.

Zudem zeigt sich der Kaffeepreis im Sinkflug. Um 13:03 Uhr gibt der Kaffeepreis um -0,19 Prozent auf 3,22 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 3,23 US-Dollar gemeldet wurde.

Inzwischen steigt der Kakaopreis um 5,20 Prozent auf 4.008,00 Britische Pfund. Am Tag zuvor lag der Kakaopreis bei 3.810,00 Britische Pfund.

Indes gibt der Maispreis nach. Für den Maispreis geht es nach 4,46 US-Dollar am Vortag auf 4,44 US-Dollar nach unten (--0,39 Prozent).

Währenddessen verliert der Sojabohnenölpreis um -1,71 Prozent auf 0,67 US-Dollar. Gestern stand der Sojabohnenölpreis noch bei 0,68 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Zuckerpreis Zugewinne in Höhe von 1,18 Prozent auf 0,15 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Zuckerpreis bei 0,14 US-Dollar.

Derweil geht es für den Erdgaspreis - Natural Gas bergauf. Der Erdgaspreis - Natural Gas steigt 0,04 Prozent auf 2,76 US-Dollar, nach 2,76 US-Dollar am Vortag.

Zeitgleich verstärkt sich der Heizölpreis um 1,19 Prozent auf 112,54 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 111,22 US-Dollar.

Mit dem Holzpreis geht es indes nordwärts. Der Holzpreis gewinnt 0,16 Prozent auf 626,00 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 625,00 US-Dollar an der Tafel standen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: GAS-photo / Shutterstock.com

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