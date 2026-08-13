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Rohstoffpreise aktuell

Gaspreis, Goldpreis, Ölpreis & Co aktuell

Gaspreis, Goldpreis, Ölpreis & Co aktuell

So bewegen sich aktuell die wichtigsten Commodities.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Aluminiumpreis
3,274.50 USD -33.95 USD -1.03 %
News
Baumwolle
0.84 USD 0.01 USD 1.51 %
News
Bleipreis
1,856.00 USD -23.60 USD -1.26 %
News
Dieselpreis Benzin
2.25 EUR -0.02 EUR -0.75 %
News
EEX Strompreis Phelix DE
111.60 EUR 0.27 EUR 0.24 %
News
Erdgaspreis - TTF
61.56 EUR 2.07 EUR 3.47 %
News
Erdgaspreis - Natural Gas
2.75 USD -0.05 USD -1.85 %
News
Ethanolpreis
2.16 USD 0.00 USD 0.05 %
News
Goldpreis
4,376.52 USD 25.16 USD 0.58 %
News
Haferpreis
3.24 USD 0.07 USD 2.29 %
News
Heizölpreis
112.80 USD 0.53 USD 0.47 %
News
Holzpreis
566.00 USD -3.00 USD -0.53 %
News
Kaffeepreis
3.38 USD 0.05 USD 1.5 %
News
Kakaopreis
4,124.00 GBP 4.00 GBP 0.1 %
News
Kohlepreis
122.30 USD 0.30 USD 0.25 %
News
Kupferpreis
14,284.50 USD -90.80 USD -0.63 %
News
Lebendrindpreis
2.24 USD -0.02 USD -1.09 %
News
Mageres Schwein Preis
0.95 USD 0.00 USD -0.08 %
News
Maispreis
4.59 USD 0.11 USD 2.51 %
News
Mastrindpreis
3.41 USD -0.02 USD -0.45 %
News
Milchpreis
16.54 USD -0.05 USD -0.3 %
News
Naphthapreis (European)
726.86 USD -4.72 USD -0.65 %
News
Nickelpreis
16,685.00 USD -35.00 USD -0.21 %
News
Ölpreis (Brent)
88.55 USD 1.48 USD 1.7 %
News
Ölpreis (WTI)
82.24 USD 0.99 USD 1.22 %
News
Orangensaftpreis
1.45 USD 0.06 USD 3.94 %
News
Palladiumpreis
1,322.00 USD -3.00 USD -0.23 %
News
Palmölpreis
4,528.00 MYR 0.00 MYR 0 %
News
Platinpreis
1,749.50 USD 22.50 USD 1.3 %
News
Rapspreis
541.00 EUR 2.25 EUR 0.42 %
News
Reispreis
14.00 USD -0.20 USD -1.37 %
News
Silberpreis
64.76 USD 0.28 USD 0.43 %
News
Sojabohnenmehlpreis
308.70 USD -1.20 USD -0.39 %
News
Sojabohnenölpreis
0.69 USD 0.00 USD 0.55 %
News
Sojabohnenpreis
11.74 USD 0.06 USD 0.47 %
News
Super Benzin
2.17 EUR -0.01 EUR -0.46 %
News
Weizenpreis
221.00 EUR 0.25 EUR 0.11 %
News
Zinkpreis
3,805.50 USD -45.35 USD -1.18 %
News
Zinnpreis
55,949.00 USD -51.00 USD -0.09 %
News
Zuckerpreis
0.17 USD 0.00 USD -1.31 %
News

Um 20:40 Uhr lag der Goldpreis bei 4.382,61 US-Dollar. Damit notierte der Kurs am Abend 0,72 Prozent höher als am Vortag (4.351,36 US-Dollar).

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Derweil notiert der Silberpreis bei 64,84 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (64,48 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 0,56 Prozent.

Währenddessen zeigt sich der Platinpreis im Plus. Im Vergleich zum Vortag (1.727,00 US-Dollar) geht es um 1,45 Prozent auf 1.752,00 US-Dollar nach oben.

Nach 1.325,00 US-Dollar am Vortag ist der Palladiumpreis am Freitagabend um -0,11 Prozent auf 1.323,50 US-Dollar gesunken.

Währenddessen wird der Ölpreis (Brent) bei 88,46 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 1,60 Prozent im Vergleich zum Vortag (87,07 US-Dollar).

Zudem steigt der Ölpreis (WTI). Um 1,49 Prozent verstärkt sich der Ölpreis (WTI) um 20:41 Uhr auf 82,46 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 81,25 US-Dollar lag.

Inzwischen steigt der Baumwolle um 1,51 Prozent auf 0,84 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Baumwolle bei 0,82 US-Dollar.

Zudem steigt der Haferpreis. Um 2,29 Prozent verstärkt sich der Haferpreis um 20:16 Uhr auf 3,24 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 3,17 US-Dollar lag.

In der Zwischenzeit geht es für den Kaffeepreis nordwärts. Um 19:30 Uhr steht ein Plus von 1,50 Prozent auf 3,38 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Kaffeepreis-Kurs noch bei 3,33 US-Dollar.

Zudem gibt der Lebendrindpreis am Freitagabend nach. Um -1,09 Prozent auf 2,24 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Lebendrindpreis bei 2,26 US-Dollar.

Derweil notiert der Maispreis bei 4,59 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (4,48 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 2,51 Prozent.

Inzwischen fällt der Mastrindpreis um -0,45 Prozent auf 3,41 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Mastrindpreis bei 3,43 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich der Orangensaftpreis mit einem Kursgewinn. Um 20:00 Uhr notiert der Orangensaftpreis 3,94 Prozent stärker bei 1,45 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 1,40 US-Dollar.

Derweil notiert der Sojabohnenpreis bei 11,74 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (11,68 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 0,47 Prozent.

Indes gibt der Sojabohnenmehlpreis nach. Für den Sojabohnenmehlpreis geht es nach 309,90 US-Dollar am Vortag auf 308,70 US-Dollar nach unten (--0,39 Prozent).

Indessen verstärkt sich der Sojabohnenölpreis um 0,55 Prozent auf 0,69 US-Dollar. Am Vortag notierte der Sojabohnenölpreis bei 0,69 US-Dollar.

Zeitgleich verringert sich der Zuckerpreis um -1,31 Prozent auf 0,17 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 0,17 US-Dollar.

Daneben wertet der Mageres Schwein Preis um 19:01 Uhr ab. Es geht -0,08 Prozent auf 0,95 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 0,95 US-Dollar stand.

In der Zwischenzeit verbucht der Milchpreis Abschläge in Höhe von -0,30 Prozent auf 16,54 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Milchpreis bei 16,59 US-Dollar.

Währenddessen legt der Heizölpreis um 0,71 Prozent auf 113,07 US-Dollar zu. Gestern war der Heizölpreis noch 112,27 US-Dollar wert.

Daneben präsentiert sich der Reispreis mit Verlusten. Um 20:20 Uhr notiert der Reispreis -1,37 Prozent niedriger bei 14,00 US-Dollar. Am Vortag stand der Preis bei 14,20 US-Dollar.

Nach 569,00 US-Dollar am Vortag ist der Holzpreis am Freitagabend um -0,70 Prozent auf 565,00 US-Dollar gesunken.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Sebastian Duda / Shutterstock.com

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