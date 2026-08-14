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Rohstoffe im Blick

Gaspreis, Goldpreis, Ölpreis & Co aktuell

Gaspreis, Goldpreis, Ölpreis & Co aktuell

Die Kurse der wichtigsten Commodities im Überblick.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Aluminiumpreis
3,252.00 USD -6.50 USD -0.2 %
News
Baumwolle
0.84 USD 0.01 USD 1.51 %
News
Bleipreis
1,846.00 USD -10.00 USD -0.54 %
News
Dieselpreis Benzin
2.26 EUR 0.01 EUR 0.31 %
News
EEX Strompreis Phelix DE
111.58 EUR 0.11 EUR 0.1 %
News
Erdgaspreis - TTF
61.56 EUR 2.07 EUR 3.47 %
News
Erdgaspreis - Natural Gas
2.75 USD -0.05 USD -1.85 %
News
Ethanolpreis
2.16 USD 0.00 USD 0.05 %
News
Goldpreis
4,375.60 USD 0.00 USD 0 %
News
Haferpreis
3.24 USD 0.07 USD 2.29 %
News
Heizölpreis
113.07 USD 0.79 USD 0.71 %
News
Holzpreis
569.50 USD 0.50 USD 0.09 %
News
Kaffeepreis
3.38 USD 0.05 USD 1.5 %
News
Kakaopreis
4,124.00 GBP 4.00 GBP 0.1 %
News
Kohlepreis
121.90 USD -0.10 USD -0.08 %
News
Kupferpreis
14,545.00 USD 260.00 USD 1.82 %
News
Lebendrindpreis
2.24 USD -0.02 USD -1.09 %
News
Mageres Schwein Preis
0.95 USD 0.00 USD -0.08 %
News
Maispreis
4.59 USD 0.11 USD 2.51 %
News
Mastrindpreis
3.41 USD -0.02 USD -0.45 %
News
Milchpreis
16.54 USD -0.05 USD -0.3 %
News
Naphthapreis (European)
741.72 USD 14.87 USD 2.05 %
News
Nickelpreis
16,575.00 USD -115.00 USD -0.69 %
News
Ölpreis (Brent)
88.52 USD 1.45 USD 1.67 %
News
Ölpreis (WTI)
82.40 USD 1.15 USD 1.42 %
News
Orangensaftpreis
1.45 USD 0.06 USD 3.94 %
News
Palladiumpreis
1,316.50 USD 0.00 USD 0 %
News
Palmölpreis
4,528.00 MYR 0.00 MYR 0 %
News
Platinpreis
1,753.50 USD 0.00 USD 0 %
News
Rapspreis
541.00 EUR 2.25 EUR 0.42 %
News
Reispreis
14.00 USD -0.20 USD -1.37 %
News
Silberpreis
64.68 USD 0.00 USD 0 %
News
Sojabohnenmehlpreis
308.70 USD -1.20 USD -0.39 %
News
Sojabohnenölpreis
0.69 USD 0.00 USD 0.55 %
News
Sojabohnenpreis
11.74 USD 0.06 USD 0.47 %
News
Super Benzin
2.18 EUR 0.00 EUR 0.23 %
News
Weizenpreis
221.00 EUR 0.25 EUR 0.11 %
News
Zinkpreis
3,875.00 USD 69.00 USD 1.81 %
News
Zinnpreis
56,075.00 USD -75.00 USD -0.13 %
News
Zuckerpreis
0.17 USD 0.00 USD -1.31 %
News

Der Goldpreis hat sich am Mittag kaum bewegt. Um 13:13 Uhr tendierte er bei 4.375,60 US-Dollar, was dem Niveau des Vortages entspricht (4.375,60 US-Dollar).

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Redaktion finanzen.net

Bildquellen: aslysun / Shutterstock.com

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