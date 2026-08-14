Gaspreis, Goldpreis, Ölpreis & Co aktuell
Die Kurse der wichtigsten Commodities im Überblick.
Werte in diesem Artikel
Der Goldpreis hat sich am Mittag kaum bewegt. Um 13:13 Uhr tendierte er bei 4.375,60 US-Dollar, was dem Niveau des Vortages entspricht (4.375,60 US-Dollar).
Redaktion finanzen.net
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