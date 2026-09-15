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Rohstoff-Marktbericht

Gaspreis, Goldpreis, Ölpreis & Co aktuell

Gaspreis, Goldpreis, Ölpreis & Co aktuell

So bewegen sich derzeit die wichtigsten Rohstoffe.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Aluminiumpreis
3,244.03 USD -11.97 USD -0.37 %
News
Baumwolle
0.81 USD 0.00 USD 0.21 %
News
Bleipreis
1,833.90 USD -19.95 USD -1.08 %
News
Dieselpreis Benzin
2.43 EUR 0.01 EUR 0.25 %
News
EEX Strompreis Phelix DE
150.75 EUR 4.10 EUR 2.8 %
News
Erdgaspreis - TTF
83.67 EUR 3.78 EUR 4.73 %
News
Erdgaspreis - Natural Gas
2.90 USD 0.00 USD -0.03 %
News
Ethanolpreis
2.16 USD 0.00 USD 0.05 %
News
Goldpreis
4,284.13 USD -14.67 USD -0.34 %
News
Haferpreis
3.95 USD 0.37 USD 10.27 %
News
Heizölpreis
133.94 USD 2.91 USD 2.22 %
News
Holzpreis
588.00 USD 9.50 USD 1.64 %
News
Kaffeepreis
3.02 USD -0.06 USD -1.87 %
News
Kakaopreis
4,002.00 GBP -155.00 GBP -3.73 %
News
Kohlepreis
138.50 USD -0.80 USD -0.57 %
News
Kupferpreis
14,043.85 USD -194.65 USD -1.37 %
News
Lebendrindpreis
2.22 USD 0.03 USD 1.17 %
News
Mageres Schwein Preis
0.80 USD -0.02 USD -2.36 %
News
Maispreis
5.30 USD 0.18 USD 3.52 %
News
Mastrindpreis
3.44 USD 0.06 USD 1.7 %
News
Milchpreis
16.14 USD 0.00 USD 0 %
News
Naphthapreis (European)
853.76 USD -7.34 USD -0.85 %
News
Nickelpreis
16,180.00 USD -84.00 USD -0.52 %
News
Ölpreis (Brent)
106.02 USD 0.34 USD 0.32 %
News
Ölpreis (WTI)
102.38 USD 0.99 USD 0.98 %
News
Orangensaftpreis
1.53 USD 0.08 USD 5.3 %
News
Palladiumpreis
1,297.00 USD 0.50 USD 0.04 %
News
Palmölpreis
4,550.00 MYR -48.00 MYR -1.04 %
News
Platinpreis
1,770.50 USD -7.50 USD -0.42 %
News
Rapspreis
551.00 EUR 1.50 EUR 0.27 %
News
Reispreis
15.57 USD -0.04 USD -0.22 %
News
Silberpreis
63.21 USD -0.03 USD -0.05 %
News
Sojabohnenmehlpreis
347.90 USD -1.80 USD -0.51 %
News
Sojabohnenölpreis
0.70 USD 0.01 USD 0.82 %
News
Sojabohnenpreis
12.99 USD 0.14 USD 1.09 %
News
Super Benzin
2.30 EUR 0.01 EUR 0.44 %
News
Weizenpreis
240.50 EUR -0.75 EUR -0.31 %
News
Zinkpreis
3,950.65 USD -63.20 USD -1.57 %
News
Zinnpreis
52,151.00 USD -1,602.50 USD -2.98 %
News
Zuckerpreis
0.18 USD 0.00 USD 0.33 %
News

Für den Goldpreis ging es am Mittag bergab. Der Preis verlor um 13:13 Uhr um -0,37 Prozent auf 4.282,86 US-Dollar, nachdem der Goldpreis am Vortag noch bei 4.298,80 US-Dollar gestanden hatte.

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Zudem fällt der Silberpreis. Um -0,11 Prozent reduziert sich der Silberpreis um 13:13 Uhr auf 63,17 US-Dollar, nachdem der Silberpreis am Vortag noch bei 63,24 US-Dollar lag.

Derweil notiert der Platinpreis bei 1.770,00 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (1.778,00 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -0,45 Prozent.

Daneben verstärkt sich der Palladiumpreis um 0,04 Prozent auf 1.297,00 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 1.296,50 US-Dollar.

Währenddessen legt der Ölpreis (Brent) um 0,58 Prozent auf 106,29 US-Dollar zu. Gestern war der Ölpreis (Brent) noch 105,68 US-Dollar wert.

Zudem gewinnt der Ölpreis (WTI) am Dienstagmittag hinzu. Um 1,17 Prozent auf 102,58 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Ölpreis (WTI) bei 101,39 US-Dollar.

Indes gewinnt der Haferpreis hinzu. Für den Haferpreis geht es nach 3,58 US-Dollar am Vortag auf 3,95 US-Dollar nach oben (+10,27Prozent).

Zudem zeigt sich der Kaffeepreis im Sinkflug. Um 13:03 Uhr gibt der Kaffeepreis um -1,66 Prozent auf 3,02 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 3,07 US-Dollar gemeldet wurde.

Derweil geht es für den Kakaopreis südwärts. Der Kakaopreis sinkt -3,73 Prozent auf 4.002,00 Britische Pfund, nach 4.157,00 Britische Pfund am Vortag.

Nach 5,12 US-Dollar am Vortag ist der Maispreis am Dienstagmittag um 3,52 Prozent auf 5,30 US-Dollar gestiegen.

Währenddessen zeigt sich der Sojabohnenpreis im Plus. Im Vergleich zum Vortag (12,85 US-Dollar) geht es um 1,15 Prozent auf 13,00 US-Dollar nach oben.

Daneben wertet der Sojabohnenmehlpreis um 13:03 Uhr ab. Es geht -0,54 Prozent auf 347,80 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 349,70 US-Dollar stand.

Indes gewinnt der Sojabohnenölpreis hinzu. Für den Sojabohnenölpreis geht es nach 0,69 US-Dollar am Vortag auf 0,70 US-Dollar nach oben (+0,95Prozent).

In der Zwischenzeit kann der Zuckerpreis Gewinne verbuchen. Um 13:03 Uhr steigt der Zuckerpreis um 0,50 Prozent auf 0,18 US-Dollar. Am Vortag standen noch 0,18 US-Dollar an der Tafel.

Währenddessen zeigt sich der Erdgaspreis - Natural Gas im Plus. Im Vergleich zum Vortag (2,90 US-Dollar) geht es um 0,10 Prozent auf 2,90 US-Dollar nach oben.

Währenddessen zeigt sich der Heizölpreis im Plus. Im Vergleich zum Vortag (131,03 US-Dollar) geht es um 2,62 Prozent auf 134,46 US-Dollar nach oben.

In der Zwischenzeit geht es für den Kohlepreis bergab. Um 12:48 Uhr steht ein Minus von -0,57 Prozent auf 138,50 US-Dollar zu Buche. Gestern tendierte der Kohlepreis noch bei 139,30 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com

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