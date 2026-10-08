Gaspreis, Goldpreis, Ölpreis & Co aktuell

Fokus Rohstoffpreise

08.10.26 13:17 Uhr

So bewegen sich Gold, Öl, Weizen & Co. aktuell.

Um 13:13 Uhr lag der Goldpreis bei 4.117,19 US-Dollar. Damit notierte der Kurs am Mittag 0,15 Prozent höher als am Vortag (4.111,05 US-Dollar).

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In der Zwischenzeit verzeichnet der Silberpreis Verluste. Um 13:13 Uhr fällt der Silberpreis um -2,49 Prozent auf 58,67 US-Dollar. Am Vortag standen noch 60,17 US-Dollar an der Tafel.

Daneben wertet der Platinpreis um 13:13 Uhr ab. Es geht -0,06 Prozent auf 1.645,00 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 1.646,00 US-Dollar stand.

In der Zwischenzeit bewegt sich der Palladiumpreis kaum. Am Donnerstagmittag lag der Palladiumpreis bei 1.128,00 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 1.128,00 US-Dollar.

Derweil notiert der Ölpreis (Brent) bei 105,41 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (100,20 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 5,20 Prozent.

In der Zwischenzeit verbucht der Ölpreis (WTI) Zugewinne in Höhe von 5,06 Prozent auf 92,75 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Ölpreis (WTI) bei 88,28 US-Dollar.

Zeitgleich verringert sich der Haferpreis um -0,06 Prozent auf 4,29 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 4,29 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Kaffeepreis Abschläge in Höhe von -1,61 Prozent auf 2,88 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Kaffeepreis bei 2,93 US-Dollar.

Währenddessen wird der Kakaopreis bei 4.138,00 Britische Pfund gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -0,86 Prozent im Vergleich zum Vortag (4.174,00 Britische Pfund).

Zudem steigt der Maispreis. Um 0,20 Prozent verstärkt sich der Maispreis um 13:03 Uhr auf 5,03 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 5,02 US-Dollar lag.

Derweil notiert der Sojabohnenpreis bei 12,95 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (12,98 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -0,19 Prozent.

In der Zwischenzeit verbucht der Sojabohnenmehlpreis Abschläge in Höhe von -0,90 Prozent auf 362,60 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Sojabohnenmehlpreis bei 365,90 US-Dollar.

Inzwischen steigt der Sojabohnenölpreis um 0,76 Prozent auf 0,68 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Sojabohnenölpreis bei 0,67 US-Dollar.

Nach 0,21 US-Dollar am Vortag ist der Zuckerpreis am Donnerstagmittag um -0,34 Prozent auf 0,21 US-Dollar gesunken.

Zudem gewinnt der Erdgaspreis - Natural Gas am Donnerstagmittag hinzu. Um 1,56 Prozent auf 3,25 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Erdgaspreis - Natural Gas bei 3,20 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für den Heizölpreis nordwärts. Um 13:13 Uhr steht ein Plus von 4,55 Prozent auf 127,60 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Heizölpreis-Kurs noch bei 122,05 US-Dollar.

Zudem gewinnt der Kohlepreis am Donnerstagmittag hinzu. Um 0,52 Prozent auf 144,20 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Kohlepreis bei 143,45 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net