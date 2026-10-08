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Fokus Rohstoffpreise

Gaspreis, Goldpreis, Ölpreis & Co aktuell

Gaspreis, Goldpreis, Ölpreis & Co aktuell

So bewegen sich Gold, Öl, Weizen & Co. aktuell.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Aluminiumpreis
3,113.00 USD -33.90 USD -1.08 %
News
Baumwolle
0.76 USD -0.01 USD -1.52 %
News
Bleipreis
1,844.40 USD 7.05 USD 0.38 %
News
Dieselpreis Benzin
2.24 EUR 0.00 EUR -0.04 %
News
EEX Strompreis Phelix DE
144.50 EUR 1.10 EUR 0.77 %
News
Erdgaspreis - TTF
78.60 EUR 3.30 EUR 4.38 %
News
Erdgaspreis - Natural Gas
3.12 USD -0.09 USD -2.68 %
News
Ethanolpreis
2.16 USD 0.00 USD 0.05 %
News
Goldpreis
4,115.50 USD 4.45 USD 0.11 %
News
Haferpreis
4.36 USD 0.07 USD 1.69 %
News
Heizölpreis
128.39 USD 6.34 USD 5.19 %
News
Holzpreis
523.00 USD 5.50 USD 1.06 %
News
Kaffeepreis
2.89 USD -0.04 USD -1.42 %
News
Kakaopreis
4,233.00 GBP 59.00 GBP 1.41 %
News
Kohlepreis
143.85 USD 0.40 USD 0.28 %
News
Kupferpreis
14,508.85 USD 6.50 USD 0.04 %
News
Lebendrindpreis
2.21 USD -0.01 USD -0.36 %
News
Mageres Schwein Preis
0.76 USD -0.01 USD -0.94 %
News
Maispreis
5.00 USD -0.02 USD -0.45 %
News
Mastrindpreis
3.36 USD -0.02 USD -0.52 %
News
Milchpreis
14.99 USD -0.10 USD -0.66 %
News
Naphthapreis (European)
867.17 USD 6.26 USD 0.73 %
News
Nickelpreis
15,640.00 USD 111.00 USD 0.71 %
News
Ölpreis (Brent)
103.86 USD 3.66 USD 3.65 %
News
Ölpreis (WTI)
91.33 USD 3.05 USD 3.45 %
News
Orangensaftpreis
1.47 USD 0.01 USD 0.44 %
News
Palladiumpreis
1,124.50 USD -3.50 USD -0.31 %
News
Palmölpreis
4,457.00 MYR 147.00 MYR 3.41 %
News
Platinpreis
1,634.50 USD -11.50 USD -0.7 %
News
Rapspreis
505.75 EUR -16.75 EUR -3.21 %
News
Reispreis
16.80 USD 0.10 USD 0.6 %
News
Silberpreis
58.81 USD -1.36 USD -2.26 %
News
Sojabohnenmehlpreis
362.90 USD -3.00 USD -0.82 %
News
Sojabohnenölpreis
0.68 USD 0.00 USD 0.47 %
News
Sojabohnenpreis
12.89 USD -0.09 USD -0.69 %
News
Super Benzin
2.14 EUR 0.00 EUR -0.05 %
News
Weizenpreis
244.00 EUR -4.00 EUR -1.61 %
News
Zinkpreis
3,752.00 USD -49.75 USD -1.31 %
News
Zinnpreis
53,951.00 USD -298.00 USD -0.55 %
News
Zuckerpreis
0.20 USD -0.01 USD -3.22 %
News

Um 13:13 Uhr lag der Goldpreis bei 4.117,19 US-Dollar. Damit notierte der Kurs am Mittag 0,15 Prozent höher als am Vortag (4.111,05 US-Dollar).

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In der Zwischenzeit verzeichnet der Silberpreis Verluste. Um 13:13 Uhr fällt der Silberpreis um -2,49 Prozent auf 58,67 US-Dollar. Am Vortag standen noch 60,17 US-Dollar an der Tafel.

Daneben wertet der Platinpreis um 13:13 Uhr ab. Es geht -0,06 Prozent auf 1.645,00 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 1.646,00 US-Dollar stand.

In der Zwischenzeit bewegt sich der Palladiumpreis kaum. Am Donnerstagmittag lag der Palladiumpreis bei 1.128,00 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 1.128,00 US-Dollar.

Derweil notiert der Ölpreis (Brent) bei 105,41 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (100,20 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 5,20 Prozent.

In der Zwischenzeit verbucht der Ölpreis (WTI) Zugewinne in Höhe von 5,06 Prozent auf 92,75 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Ölpreis (WTI) bei 88,28 US-Dollar.

Zeitgleich verringert sich der Haferpreis um -0,06 Prozent auf 4,29 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 4,29 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Kaffeepreis Abschläge in Höhe von -1,61 Prozent auf 2,88 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Kaffeepreis bei 2,93 US-Dollar.

Währenddessen wird der Kakaopreis bei 4.138,00 Britische Pfund gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -0,86 Prozent im Vergleich zum Vortag (4.174,00 Britische Pfund).

Zudem steigt der Maispreis. Um 0,20 Prozent verstärkt sich der Maispreis um 13:03 Uhr auf 5,03 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 5,02 US-Dollar lag.

Derweil notiert der Sojabohnenpreis bei 12,95 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (12,98 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -0,19 Prozent.

In der Zwischenzeit verbucht der Sojabohnenmehlpreis Abschläge in Höhe von -0,90 Prozent auf 362,60 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Sojabohnenmehlpreis bei 365,90 US-Dollar.

Inzwischen steigt der Sojabohnenölpreis um 0,76 Prozent auf 0,68 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Sojabohnenölpreis bei 0,67 US-Dollar.

Nach 0,21 US-Dollar am Vortag ist der Zuckerpreis am Donnerstagmittag um -0,34 Prozent auf 0,21 US-Dollar gesunken.

Zudem gewinnt der Erdgaspreis - Natural Gas am Donnerstagmittag hinzu. Um 1,56 Prozent auf 3,25 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Erdgaspreis - Natural Gas bei 3,20 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für den Heizölpreis nordwärts. Um 13:13 Uhr steht ein Plus von 4,55 Prozent auf 127,60 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Heizölpreis-Kurs noch bei 122,05 US-Dollar.

Zudem gewinnt der Kohlepreis am Donnerstagmittag hinzu. Um 0,52 Prozent auf 144,20 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Kohlepreis bei 143,45 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Sebastian Duda / Shutterstock.com

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