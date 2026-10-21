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Rohstoffpreise aktuell

Gaspreis, Goldpreis, Ölpreis & Co aktuell

Gaspreis, Goldpreis, Ölpreis & Co aktuell

So bewegen sich aktuell die wichtigsten Commodities.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Aluminiumpreis
3,003.72 USD -15.88 USD -0.53 %
News
Baumwolle
0.82 USD 0.01 USD 1.17 %
News
Bleipreis
1,850.85 USD -4.85 USD -0.26 %
News
Dieselpreis Benzin
2.27 EUR 0.00 EUR 0.13 %
News
EEX Strompreis Phelix DE
153.50 EUR -2.60 EUR -1.67 %
News
Erdgaspreis - TTF
88.14 EUR 1.10 EUR 1.26 %
News
Erdgaspreis - Natural Gas
2.78 USD -0.19 USD -6.34 %
News
Ethanolpreis
2.16 USD 0.00 USD 0.05 %
News
Goldpreis
4,126.11 USD 1.16 USD 0.03 %
News
Haferpreis
3.81 USD -0.04 USD -1.04 %
News
Heizölpreis
126.54 USD -3.70 USD -2.84 %
News
Holzpreis
526.00 USD 1.00 USD 0.19 %
News
Kaffeepreis
3.16 USD 0.05 USD 1.56 %
News
Kakaopreis
4,340.00 GBP 40.00 GBP 0.93 %
News
Kohlepreis
97.95 USD -47.55 USD -32.68 %
News
Kupferpreis
14,539.15 USD 43.80 USD 0.3 %
News
Lebendrindpreis
2.30 USD 0.01 USD 0.33 %
News
Mageres Schwein Preis
0.66 USD -0.01 USD -2.08 %
News
Maispreis
4.64 USD 0.02 USD 0.49 %
News
Mastrindpreis
3.48 USD 0.02 USD 0.55 %
News
Milchpreis
15.26 USD -0.11 USD -0.72 %
News
Naphthapreis (European)
909.47 USD -4.95 USD -0.54 %
News
Nickelpreis
15,349.00 USD 80.00 USD 0.52 %
News
Ölpreis (Brent)
109.98 USD 1.19 USD 1.09 %
News
Ölpreis (WTI)
97.75 USD -0.07 USD -0.07 %
News
Orangensaftpreis
1.43 USD -0.01 USD -0.69 %
News
Palladiumpreis
1,087.50 USD -18.50 USD -1.67 %
News
Palmölpreis
4,523.00 MYR -71.00 MYR -1.55 %
News
Platinpreis
1,627.50 USD -25.00 USD -1.51 %
News
Rapspreis
494.25 EUR 0.00 EUR 0 %
News
Reispreis
17.32 USD 0.19 USD 1.08 %
News
Silberpreis
57.59 USD -0.42 USD -0.72 %
News
Sojabohnenmehlpreis
348.10 USD -0.60 USD -0.17 %
News
Sojabohnenölpreis
0.66 USD -0.01 USD -1.17 %
News
Sojabohnenpreis
12.46 USD -0.02 USD -0.16 %
News
Super Benzin
2.13 EUR 0.01 EUR 0.28 %
News
Weizenpreis
241.50 EUR -2.00 EUR -0.82 %
News
Zinkpreis
3,735.85 USD -39.50 USD -1.05 %
News
Zinnpreis
51,198.50 USD 157.00 USD 0.31 %
News
Zuckerpreis
0.20 USD 0.00 USD -0.34 %
News

Um 20:40 Uhr lag der Goldpreis bei 4.139,25 US-Dollar. Damit notierte der Kurs am Abend 0,35 Prozent höher als am Vortag (4.124,95 US-Dollar).

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Derweil notiert der Silberpreis bei 57,82 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (58,01 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -0,33 Prozent.

Währenddessen zeigt sich der Platinpreis im Minus. Im Vergleich zum Vortag (1.652,50 US-Dollar) geht es um -0,88 Prozent auf 1.638,00 US-Dollar nach unten.

Nach 1.106,00 US-Dollar am Vortag ist der Palladiumpreis am Mittwochabend um -1,18 Prozent auf 1.093,00 US-Dollar gesunken.

Währenddessen wird der Ölpreis (Brent) bei 108,83 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 0,04 Prozent im Vergleich zum Vortag (108,79 US-Dollar).

Zudem fällt der Ölpreis (WTI). Um -0,68 Prozent reduziert sich der Ölpreis (WTI) um 20:40 Uhr auf 97,15 US-Dollar, nachdem der Ölpreis (WTI) am Vortag noch bei 97,82 US-Dollar lag.

Inzwischen steigt der Baumwolle um 1,17 Prozent auf 0,82 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Baumwolle bei 0,81 US-Dollar.

Zudem fällt der Haferpreis. Um -1,04 Prozent reduziert sich der Haferpreis um 20:16 Uhr auf 3,81 US-Dollar, nachdem der Haferpreis am Vortag noch bei 3,85 US-Dollar lag.

In der Zwischenzeit geht es für den Kaffeepreis nordwärts. Um 19:30 Uhr steht ein Plus von 1,56 Prozent auf 3,16 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Kaffeepreis-Kurs noch bei 3,11 US-Dollar.

Zudem gewinnt der Lebendrindpreis am Mittwochabend hinzu. Um 0,33 Prozent auf 2,30 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Lebendrindpreis bei 2,29 US-Dollar.

Derweil notiert der Maispreis bei 4,64 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (4,62 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 0,49 Prozent.

Inzwischen steigt der Mastrindpreis um 0,55 Prozent auf 3,48 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Mastrindpreis bei 3,46 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich der Orangensaftpreis mit Verlusten. Um 20:00 Uhr notiert der Orangensaftpreis -0,69 Prozent niedriger bei 1,43 US-Dollar. Am Vortag stand der Preis bei 1,44 US-Dollar.

Derweil notiert der Sojabohnenpreis bei 12,46 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (12,48 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -0,16 Prozent.

Indes gibt der Sojabohnenmehlpreis nach. Für den Sojabohnenmehlpreis geht es nach 348,70 US-Dollar am Vortag auf 348,10 US-Dollar nach unten (--0,17 Prozent).

Indessen reduziert sich der Sojabohnenölpreis um -1,17 Prozent auf 0,66 US-Dollar. Am Vortag notierte der Sojabohnenölpreis bei 0,67 US-Dollar.

Zeitgleich verringert sich der Zuckerpreis um -0,34 Prozent auf 0,20 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 0,21 US-Dollar.

Daneben wertet der Erdgaspreis - Natural Gas um 20:40 Uhr ab. Es geht -5,64 Prozent auf 2,80 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 2,96 US-Dollar stand.

In der Zwischenzeit verbucht der Mageres Schwein Preis Abschläge in Höhe von -2,08 Prozent auf 0,66 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Mageres Schwein Preis bei 0,67 US-Dollar.

Währenddessen verliert der Milchpreis um -0,39 Prozent auf 15,31 US-Dollar. Gestern stand der Milchpreis noch bei 15,37 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich der Heizölpreis mit Verlusten. Um 20:40 Uhr notiert der Heizölpreis -3,45 Prozent niedriger bei 125,75 US-Dollar. Am Vortag stand der Preis bei 130,24 US-Dollar.

Nach 17,14 US-Dollar am Vortag ist der Reispreis am Mittwochabend um 1,08 Prozent auf 17,32 US-Dollar gestiegen.

Zudem steigt der Holzpreis. Um 0,10 Prozent verstärkt sich der Holzpreis um 20:30 Uhr auf 525,50 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 525,00 US-Dollar lag.

Indessen verstärkt sich der Erdgaspreis - TTF um 1,26 Prozent auf 88,14 Euro. Am Vortag notierte der Erdgaspreis - TTF bei 87,04 Euro.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: William Potter / Shutterstock.com

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