Gaspreis, Goldpreis, Ölpreis & Co aktuell

Rohstoffpreise aktuell

21.10.26 20:43 Uhr

So bewegen sich aktuell die wichtigsten Commodities.

Um 20:40 Uhr lag der Goldpreis bei 4.139,25 US-Dollar. Damit notierte der Kurs am Abend 0,35 Prozent höher als am Vortag (4.124,95 US-Dollar).

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Derweil notiert der Silberpreis bei 57,82 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (58,01 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -0,33 Prozent.

Währenddessen zeigt sich der Platinpreis im Minus. Im Vergleich zum Vortag (1.652,50 US-Dollar) geht es um -0,88 Prozent auf 1.638,00 US-Dollar nach unten.

Nach 1.106,00 US-Dollar am Vortag ist der Palladiumpreis am Mittwochabend um -1,18 Prozent auf 1.093,00 US-Dollar gesunken.

Währenddessen wird der Ölpreis (Brent) bei 108,83 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 0,04 Prozent im Vergleich zum Vortag (108,79 US-Dollar).

Zudem fällt der Ölpreis (WTI). Um -0,68 Prozent reduziert sich der Ölpreis (WTI) um 20:40 Uhr auf 97,15 US-Dollar, nachdem der Ölpreis (WTI) am Vortag noch bei 97,82 US-Dollar lag.

Inzwischen steigt der Baumwolle um 1,17 Prozent auf 0,82 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Baumwolle bei 0,81 US-Dollar.

Zudem fällt der Haferpreis. Um -1,04 Prozent reduziert sich der Haferpreis um 20:16 Uhr auf 3,81 US-Dollar, nachdem der Haferpreis am Vortag noch bei 3,85 US-Dollar lag.

In der Zwischenzeit geht es für den Kaffeepreis nordwärts. Um 19:30 Uhr steht ein Plus von 1,56 Prozent auf 3,16 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Kaffeepreis-Kurs noch bei 3,11 US-Dollar.

Zudem gewinnt der Lebendrindpreis am Mittwochabend hinzu. Um 0,33 Prozent auf 2,30 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Lebendrindpreis bei 2,29 US-Dollar.

Derweil notiert der Maispreis bei 4,64 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (4,62 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 0,49 Prozent.

Inzwischen steigt der Mastrindpreis um 0,55 Prozent auf 3,48 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Mastrindpreis bei 3,46 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich der Orangensaftpreis mit Verlusten. Um 20:00 Uhr notiert der Orangensaftpreis -0,69 Prozent niedriger bei 1,43 US-Dollar. Am Vortag stand der Preis bei 1,44 US-Dollar.

Derweil notiert der Sojabohnenpreis bei 12,46 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (12,48 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -0,16 Prozent.

Indes gibt der Sojabohnenmehlpreis nach. Für den Sojabohnenmehlpreis geht es nach 348,70 US-Dollar am Vortag auf 348,10 US-Dollar nach unten (--0,17 Prozent).

Indessen reduziert sich der Sojabohnenölpreis um -1,17 Prozent auf 0,66 US-Dollar. Am Vortag notierte der Sojabohnenölpreis bei 0,67 US-Dollar.

Zeitgleich verringert sich der Zuckerpreis um -0,34 Prozent auf 0,20 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 0,21 US-Dollar.

Daneben wertet der Erdgaspreis - Natural Gas um 20:40 Uhr ab. Es geht -5,64 Prozent auf 2,80 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 2,96 US-Dollar stand.

In der Zwischenzeit verbucht der Mageres Schwein Preis Abschläge in Höhe von -2,08 Prozent auf 0,66 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Mageres Schwein Preis bei 0,67 US-Dollar.

Währenddessen verliert der Milchpreis um -0,39 Prozent auf 15,31 US-Dollar. Gestern stand der Milchpreis noch bei 15,37 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich der Heizölpreis mit Verlusten. Um 20:40 Uhr notiert der Heizölpreis -3,45 Prozent niedriger bei 125,75 US-Dollar. Am Vortag stand der Preis bei 130,24 US-Dollar.

Nach 17,14 US-Dollar am Vortag ist der Reispreis am Mittwochabend um 1,08 Prozent auf 17,32 US-Dollar gestiegen.

Zudem steigt der Holzpreis. Um 0,10 Prozent verstärkt sich der Holzpreis um 20:30 Uhr auf 525,50 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 525,00 US-Dollar lag.

Indessen verstärkt sich der Erdgaspreis - TTF um 1,26 Prozent auf 88,14 Euro. Am Vortag notierte der Erdgaspreis - TTF bei 87,04 Euro.

Redaktion finanzen.net