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Fokus Rohstoffpreise

Gaspreis, Goldpreis, Ölpreis & Co aktuell

Gaspreis, Goldpreis, Ölpreis & Co aktuell

So bewegen sich Gold, Öl, Weizen & Co. aktuell.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Aluminiumpreis
3,073.85 USD 32.34 USD 1.06 %
News
Baumwolle
0.79 USD 0.01 USD 1.01 %
News
Bleipreis
1,857.85 USD -3.50 USD -0.19 %
News
Dieselpreis Benzin
2.28 EUR 0.00 EUR -0.13 %
News
EEX Strompreis Phelix DE
153.00 EUR -6.00 EUR -3.77 %
News
Erdgaspreis - TTF
90.04 EUR -3.38 EUR -3.61 %
News
Erdgaspreis - Natural Gas
2.95 USD -0.01 USD -0.27 %
News
Ethanolpreis
2.16 USD 0.00 USD 0.05 %
News
Goldpreis
4,129.96 USD 66.45 USD 1.64 %
News
Haferpreis
3.37 USD 0.01 USD 0.3 %
News
Heizölpreis
112.27 USD 1.06 USD 0.95 %
News
Holzpreis
522.00 USD -3.50 USD -0.67 %
News
Kaffeepreis
2.82 USD 0.02 USD 0.7 %
News
Kakaopreis
3,978.00 GBP -109.00 GBP -2.67 %
News
Kohlepreis
136.50 USD -1.80 USD -1.3 %
News
Kupferpreis
14,199.85 USD 89.50 USD 0.63 %
News
Lebendrindpreis
2.18 USD 0.00 USD -0.07 %
News
Mageres Schwein Preis
0.58 USD -0.01 USD -1.79 %
News
Maispreis
4.47 USD 0.03 USD 0.68 %
News
Mastrindpreis
3.32 USD -0.03 USD -0.75 %
News
Milchpreis
17.79 USD -0.06 USD -0.34 %
News
Naphthapreis (European)
828.54 USD -64.10 USD -7.18 %
News
Nickelpreis
15,464.00 USD 270.00 USD 1.78 %
News
Ölpreis (Brent)
96.13 USD 1.51 USD 1.6 %
News
Ölpreis (WTI)
88.83 USD 0.71 USD 0.81 %
News
Orangensaftpreis
1.32 USD -0.04 USD -2.92 %
News
Palladiumpreis
1,035.50 USD 25.50 USD 2.52 %
News
Palmölpreis
4,299.00 MYR -51.00 MYR -1.17 %
News
Platinpreis
1,522.50 USD 24.50 USD 1.64 %
News
Rapspreis
526.25 EUR -12.50 EUR -2.32 %
News
Reispreis
17.63 USD -0.01 USD -0.06 %
News
Silberpreis
52.81 USD 0.51 USD 0.98 %
News
Sojabohnenmehlpreis
320.80 USD 2.20 USD 0.69 %
News
Sojabohnenölpreis
0.63 USD -0.01 USD -1.04 %
News
Sojabohnenpreis
11.99 USD 0.05 USD 0.44 %
News
Super Benzin
2.05 EUR -0.01 EUR -0.63 %
News
Weizenpreis
223.00 EUR -2.00 EUR -0.89 %
News
Zinkpreis
3,873.85 USD 5.65 USD 0.15 %
News
Zinnpreis
48,112.50 USD 211.50 USD 0.44 %
News
Zuckerpreis
0.18 USD 0.00 USD 0.11 %
News

Um 10:10 Uhr lag der Goldpreis bei 4.132,28 US-Dollar. Damit notierte der Kurs am Vormittag 1,69 Prozent höher als am Vortag (4.063,51 US-Dollar).

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In der Zwischenzeit kann der Silberpreis Gewinne verbuchen. Um 10:10 Uhr steigt der Silberpreis um 0,99 Prozent auf 52,82 US-Dollar. Am Vortag standen noch 52,30 US-Dollar an der Tafel.

Daneben wertet der Platinpreis um 10:09 Uhr auf. Es geht 1,60 Prozent auf 1.522,00 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 1.498,00 US-Dollar stand.

Indes gewinnt der Palladiumpreis hinzu. Für den Palladiumpreis geht es nach 1.010,00 US-Dollar am Vortag auf 1.028,50 US-Dollar nach oben (+1,83Prozent).

Derweil notiert der Ölpreis (Brent) bei 95,46 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (94,62 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 0,89 Prozent.

In der Zwischenzeit verbucht der Ölpreis (WTI) Abschläge in Höhe von -0,01 Prozent auf 88,11 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Ölpreis (WTI) bei 88,12 US-Dollar.

Zeitgleich verstärkt sich der Baumwolle um 0,68 Prozent auf 0,79 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 0,78 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Maispreis Zugewinne in Höhe von 0,28 Prozent auf 4,46 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Maispreis bei 4,44 US-Dollar.

Währenddessen wird der Sojabohnenmehlpreis bei 319,80 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 0,38 Prozent im Vergleich zum Vortag (318,60 US-Dollar).

Zudem fällt der Sojabohnenölpreis. Um -1,09 Prozent reduziert sich der Sojabohnenölpreis um 10:00 Uhr auf 0,63 US-Dollar, nachdem der Sojabohnenölpreis am Vortag noch bei 0,64 US-Dollar lag.

Derweil notiert der Zuckerpreis bei 0,18 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (0,18 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -0,11 Prozent.

In der Zwischenzeit verbucht der Erdgaspreis - Natural Gas Abschläge in Höhe von -0,91 Prozent auf 2,93 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Erdgaspreis - Natural Gas bei 2,96 US-Dollar.

Inzwischen steigt der Heizölpreis um 0,24 Prozent auf 111,48 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Heizölpreis bei 111,22 US-Dollar.

Nach 138,30 US-Dollar am Vortag ist der Kohlepreis am Donnerstagvormittag um -1,30 Prozent auf 136,50 US-Dollar gesunken.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: William Potter / Shutterstock.com

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