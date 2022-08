Gaspreis steigt in Europa auf Allzeithoch

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Erdgaspreise an der niederländischen Börse TTF erklimmen am Freitag neue Allzeithochs. Bei einigen Kontrakten springt der Preis über das bisherige Hoch von 345 Euro pro Megawattstunde. Am Markt geht weiter die Sorge um, Russland könnte den Gashahn nach der Wartungspause zum Monatsende bei der Pumpleitung Nord Stream 1 endgültig abdrehen. Angesichts der Energiekrise infolge des russischen Angriffs auf die Ukraine hat die tschechische EU-Ratspräsidentschaft ein Dringlichkeitstreffen der Energieminister angekündigt. Tschechiens Regierungschef Petr Fiala erklärte, bei dem Treffen sollten spezifische Notfallmaßnahmen zur Bewältigung der Energiesituation erörtert werden. "Wir befinden uns in einem Energiekrieg mit Russland, und das schadet der gesamten EU", so der Ministerpräsident.

Werbung Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 30) handeln (schon ab 100 €) Nutzen Sie Kursschwankungen bei Öl, Gold und anderen Roh­stoffen mit attraktiven Hebeln und kleinen Spreads! Mit nur 100 Euro können Sie mit dem Handeln beginnen und mit Hebel z. B. von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren. Nutzen Sie Kursschwankungen bei Öl, Gold und anderen Roh­stoffen mit attraktiven Hebeln und kleinen Spreads! Mit nur 100 Euro können Sie mit dem Handeln beginnen und mit Hebel z. B. von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren. Jetzt informieren Plus500: Beachten Sie bitte die Hinweise5 zu dieser Werbung.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf/cbr

(END) Dow Jones Newswires

August 26, 2022 10:59 ET (14:59 GMT)