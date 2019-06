Gaspreise steigen im ersten Halbjahr um zwei Prozent

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die Gaspreise in Deutschland sind im ersten Halbjahr im Durchschnitt um knapp zwei Prozent gestiegen, könnten aber bald wieder sinken. Mehr als 350 von den gut 700 Gasanbietern haben die Preise erhöht, im Schnitt um neun Prozent, teilte das Internet-Portal Check24 in München mit. Davon waren rund vier Millionen Haushalte in Deutschland betroffen. Vor allem die Grundversorger, die in ihren jeweiligen Geschäftsgebieten die höchsten Marktanteile haben und oft zu großen Energiekonzernen wie Eon (EON SE) gehören, hoben ihre Preise an.

Auf der anderen Seite seien die Großhandelspreise für Gas seit Februar um rund 42 Prozent gesunken. Und darauf hätten vor allem kleinere Alternativ-Anbieter mit Preissenkungen reagiert, heißt es bei Check24. Sollten sich die niedrigen Großhandelspreise stabilisieren, so könnten im zweiten Halbjahr weitere Preissenkungen die Folge sein. Die Gaspreise waren über Jahre zurückgegangen, ehe sie im vergangenen Jahr ihren langjährigen Tiefpunkt erreicht hatten und wieder zu steigen begannen./egi/DP/zb