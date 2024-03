Gaza-Krieg

Die Ölpreise haben sich am Donnerstagmorgen zunächst kaum von der Stelle bewegt.

Werte in diesem Artikel

Im frühen Handel kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Mai 82,97 US-Dollar und damit in etwa so viel wie am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur April-Lieferung stieg geringfügig auf 79,15 Dollar.

Am Mittwoch hatten die Preise zunächst kräftig zugelegt, die Aufschläge konnten aber nicht gehalten werden. Seit Jahresbeginn hat sich Erdöl moderat verteuert. Der Gaza-Krieg und das knappe Angebot des Förderverbunds Opec+ sorgen für Preisauftrieb. Hinzu kommt der zuletzt abwertende US-Dollar, der die Nachfrage aus anderen Währungsräumen wechselkursbedingt anschiebt. Die schwächelnde Konjunktur in China und Europa stellt jedoch ein Gegengewicht dar.

SINGAPUR (dpa-AFX)