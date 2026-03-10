Gestiegene Ölpreise

Im Kampf gegen explodierende Spritpreise gibt Deutschland Berichten zufolge einen Teil seiner strategischen Ölreserven frei.

Deutschland gibt nach dpa-Informationen einen Teil der nationalen Ölreserven frei. Hintergrund sind die wegen des Iran-Kriegs deutlich gestiegenen Öl- und Spritpreise, die G7-Staaten hatten deshalb über eine Freigabe von Reserven beraten.

