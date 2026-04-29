Fokus Rohstoffpreise

Gold, Heizöl, Silber & Co. am Donnerstagmittag

30.04.26 13:17 Uhr
Die Entwicklung der wichtigsten Rohstoffpreise an der Börse auf einen Blick.

Aluminiumpreis
3.537,26 USD -3,61 USD -0,10%
Baumwolle
0,78 USD 0,01 USD 1,73%
Bleipreis
1.953,40 USD 16,55 USD 0,85%
Dieselpreis Benzin
2,18 EUR -0,01 EUR -0,64%
EEX Strompreis Phelix DE
97,05 EUR 1,25 EUR 1,30%
Erdgaspreis - TTF
46,59 EUR 3,62 EUR 8,42%
Erdgaspreis - Natural Gas
2,62 USD -0,03 USD -1,17%
Ethanolpreis
2,16 USD 0,00 USD 0,05%
Goldpreis
4.628,15 USD 84,02 USD 1,85%
Haferpreis
3,19 USD -0,15 USD -4,49%
Heizölpreis
110,95 USD USD
Holzpreis
571,00 USD 5,00 USD 0,88%
Kaffeepreis
3,00 USD -0,06 USD -1,88%
Kakaopreis
2.515,00 GBP 7,00 GBP 0,28%
Kohlepreis
112,00 USD 1,50 USD 1,36%
Kupferpreis
12.991,65 USD 101,55 USD 0,79%
Lebendrindpreis
2,57 USD 0,04 USD 1,66%
Mageres Schwein Preis
0,95 USD 0,01 USD 1,01%
Maispreis
4,64 USD -0,03 USD -0,54%
Mastrindpreis
3,72 USD USD 0,05%
Milchpreis
17,09 USD -0,22 USD -1,27%
Naphthapreis (European)
936,14 USD 2,68 USD 0,29%
Nickelpreis
19.264,00 USD 218,00 USD 1,14%
Ölpreis (Brent)
113,58 USD -8,10 USD -6,66%
Ölpreis (WTI)
104,33 USD -2,55 USD -2,39%
Orangensaftpreis
1,57 USD 0,05 USD 3,38%
Palladiumpreis
1.490,00 USD 26,50 USD 1,81%
Palmölpreis
4.499,00 MYR 30,00 MYR 0,67%
Platinpreis
1.951,00 USD 55,50 USD 2,93%
Rapspreis
596,50 EUR -66,50 EUR -10,03%
Reispreis
10,53 USD -0,01 USD -0,09%
Silberpreis
73,52 USD 2,02 USD 2,83%
Sojabohnenmehlpreis
324,30 USD -3,70 USD -1,13%
Sojabohnenölpreis
0,75 USD USD -0,48%
Sojabohnenpreis
11,78 USD -0,05 USD -0,40%
Super Benzin
2,09 EUR -0,00 EUR -0,10%
Weizenpreis
194,25 EUR -2,75 EUR -1,40%
Zinkpreis
3.330,65 USD -33,70 USD -1,00%
Zinnpreis
49.749,00 USD 493,00 USD 1,00%
Zuckerpreis
0,15 USD USD -1,23%
Der Goldpreis kletterte um 13:13 Uhr um 2,13 Prozent auf 4.641,02 US-Dollar. Damit übertraf der Goldpreis den Stand vom Vortag von 4.544,13 US-Dollar.

Indessen verstärkt sich der Silberpreis um 3,13 Prozent auf 73,74 US-Dollar. Am Vortag notierte der Silberpreis bei 71,50 US-Dollar.

Daneben wertet der Platinpreis um 13:13 Uhr auf. Es geht 3,19 Prozent auf 1.956,00 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 1.895,50 US-Dollar stand.

In der Zwischenzeit verbucht der Palladiumpreis Zugewinne in Höhe von 2,29 Prozent auf 1.497,00 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Palladiumpreis bei 1.463,50 US-Dollar.

Mit dem Ölpreis (Brent) geht es indes nach unten. Der Ölpreis (Brent) gibt -5,02 Prozent auf 115,57 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 121,68 US-Dollar an der Tafel standen.

Währenddessen zeigt sich der Ölpreis (WTI) im Minus. Im Vergleich zum Vortag (106,88 US-Dollar) geht es um -1,31 Prozent auf 105,48 US-Dollar nach unten.

Zudem gewinnt der Baumwolle am Donnerstagmittag hinzu. Um 1,29 Prozent auf 0,78 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Baumwolle bei 0,77 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich der Haferpreis im Minus. Im Vergleich zum Vortag (3,34 US-Dollar) geht es um -6,28 Prozent auf 3,13 US-Dollar nach unten.

Währenddessen zeigt sich der Kaffeepreis im Minus. Im Vergleich zum Vortag (3,05 US-Dollar) geht es um -1,88 Prozent auf 3,00 US-Dollar nach unten.

Derweil geht es für den Kakaopreis südwärts. Der Kakaopreis sinkt -0,04 Prozent auf 2.507,00 Britische Pfund, nach 2.508,00 Britische Pfund am Vortag.

Daneben wertet der Maispreis um 12:36 Uhr ab. Es geht -0,21 Prozent auf 4,66 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 4,67 US-Dollar stand.

Indessen reduziert sich der Sojabohnenpreis um -0,27 Prozent auf 11,79 US-Dollar. Am Vortag notierte der Sojabohnenpreis bei 11,82 US-Dollar.

Zeitgleich verringert sich der Sojabohnenmehlpreis um -1,07 Prozent auf 324,50 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 328,00 US-Dollar.

Derweil geht es für den Sojabohnenölpreis südwärts. Der Sojabohnenölpreis sinkt -0,48 Prozent auf 0,75 US-Dollar, nach 0,75 US-Dollar am Vortag.

In der Zwischenzeit geht es für den Zuckerpreis bergab. Um 12:58 Uhr steht ein Minus von -0,20 Prozent auf 0,15 US-Dollar zu Buche. Gestern tendierte der Zuckerpreis noch bei 0,15 US-Dollar.

Indessen reduziert sich der Erdgaspreis - Natural Gas um -0,87 Prozent auf 2,62 US-Dollar. Am Vortag notierte der Erdgaspreis - Natural Gas bei 2,65 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich der Milchpreis im Minus. Im Vergleich zum Vortag (17,31 US-Dollar) geht es um -1,27 Prozent auf 17,09 US-Dollar nach unten.

In der Zwischenzeitlich lassen sich beim Heizölpreis kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Preis am Vortag bei 110,95 US-Dollar lag, wird der Heizölpreis um 12:36 Uhr auf 110,95 US-Dollar beziffert.

Zeitgleich verstärkt sich der Kohlepreis um 1,36 Prozent auf 112,00 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 110,50 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

