Gold, Heizöl, Silber & Co. am Donnerstagmittag
Die Entwicklung der wichtigsten Rohstoffpreise an der Börse auf einen Blick.
Der Goldpreis kletterte um 13:13 Uhr um 2,13 Prozent auf 4.641,02 US-Dollar. Damit übertraf der Goldpreis den Stand vom Vortag von 4.544,13 US-Dollar.
Indessen verstärkt sich der Silberpreis um 3,13 Prozent auf 73,74 US-Dollar. Am Vortag notierte der Silberpreis bei 71,50 US-Dollar.
Daneben wertet der Platinpreis um 13:13 Uhr auf. Es geht 3,19 Prozent auf 1.956,00 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 1.895,50 US-Dollar stand.
In der Zwischenzeit verbucht der Palladiumpreis Zugewinne in Höhe von 2,29 Prozent auf 1.497,00 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Palladiumpreis bei 1.463,50 US-Dollar.
Mit dem Ölpreis (Brent) geht es indes nach unten. Der Ölpreis (Brent) gibt -5,02 Prozent auf 115,57 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 121,68 US-Dollar an der Tafel standen.
Währenddessen zeigt sich der Ölpreis (WTI) im Minus. Im Vergleich zum Vortag (106,88 US-Dollar) geht es um -1,31 Prozent auf 105,48 US-Dollar nach unten.
Zudem gewinnt der Baumwolle am Donnerstagmittag hinzu. Um 1,29 Prozent auf 0,78 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Baumwolle bei 0,77 US-Dollar.
Währenddessen zeigt sich der Haferpreis im Minus. Im Vergleich zum Vortag (3,34 US-Dollar) geht es um -6,28 Prozent auf 3,13 US-Dollar nach unten.
Währenddessen zeigt sich der Kaffeepreis im Minus. Im Vergleich zum Vortag (3,05 US-Dollar) geht es um -1,88 Prozent auf 3,00 US-Dollar nach unten.
Derweil geht es für den Kakaopreis südwärts. Der Kakaopreis sinkt -0,04 Prozent auf 2.507,00 Britische Pfund, nach 2.508,00 Britische Pfund am Vortag.
Daneben wertet der Maispreis um 12:36 Uhr ab. Es geht -0,21 Prozent auf 4,66 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 4,67 US-Dollar stand.
Indessen reduziert sich der Sojabohnenpreis um -0,27 Prozent auf 11,79 US-Dollar. Am Vortag notierte der Sojabohnenpreis bei 11,82 US-Dollar.
Zeitgleich verringert sich der Sojabohnenmehlpreis um -1,07 Prozent auf 324,50 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 328,00 US-Dollar.
Derweil geht es für den Sojabohnenölpreis südwärts. Der Sojabohnenölpreis sinkt -0,48 Prozent auf 0,75 US-Dollar, nach 0,75 US-Dollar am Vortag.
In der Zwischenzeit geht es für den Zuckerpreis bergab. Um 12:58 Uhr steht ein Minus von -0,20 Prozent auf 0,15 US-Dollar zu Buche. Gestern tendierte der Zuckerpreis noch bei 0,15 US-Dollar.
Indessen reduziert sich der Erdgaspreis - Natural Gas um -0,87 Prozent auf 2,62 US-Dollar. Am Vortag notierte der Erdgaspreis - Natural Gas bei 2,65 US-Dollar.
Währenddessen zeigt sich der Milchpreis im Minus. Im Vergleich zum Vortag (17,31 US-Dollar) geht es um -1,27 Prozent auf 17,09 US-Dollar nach unten.
In der Zwischenzeitlich lassen sich beim Heizölpreis kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Preis am Vortag bei 110,95 US-Dollar lag, wird der Heizölpreis um 12:36 Uhr auf 110,95 US-Dollar beziffert.
Zeitgleich verstärkt sich der Kohlepreis um 1,36 Prozent auf 112,00 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 110,50 US-Dollar.
Redaktion finanzen.net
Bildquellen: Alistair Scott / Shutterstock.com