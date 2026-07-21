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Rohstoffe im Fokus

Gold, Heizöl, Silber & Co. am Mittwochmittag

22.07.26 13:17 Uhr
Gold, Heizöl, Silber & Co. am Mittwochmittag | finanzen.net

Aktueller Marktbericht zur Entwicklung des Goldpreises, Ölpreises etc.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Aluminiumpreis
3.159,90 USD 24,58 USD 0,78%
News
Baumwolle
0,76 USD -0,02 USD -3,13%
News
Bleipreis
1.840,85 USD 11,85 USD 0,65%
News
Dieselpreis Benzin
2,15 EUR -0,01 EUR -0,46%
News
EEX Strompreis Phelix DE
112,75 EUR 0,55 EUR 0,49%
News
Erdgaspreis - TTF
59,52 EUR 0,42 EUR 0,71%
News
Erdgaspreis - Natural Gas
2,90 USD 0,03 USD 1,08%
News
Ethanolpreis
2,16 USD 0,00 USD 0,05%
News
Goldpreis
4.120,58 USD 42,65 USD 1,05%
News
Haferpreis
3,39 USD 0,06 USD 1,73%
News
Heizölpreis
110,95 USD 1,85 USD 1,69%
News
Holzpreis
653,00 USD USD
News
Kaffeepreis
3,20 USD -0,12 USD -3,63%
News
Kakaopreis
4.019,00 GBP -154,00 GBP -3,69%
News
Kohlepreis
119,40 USD -0,70 USD -0,58%
News
Kupferpreis
13.855,90 USD 227,40 USD 1,67%
News
Lebendrindpreis
2,27 USD -0,03 USD -1,42%
News
Mageres Schwein Preis
1,02 USD USD 0,22%
News
Maispreis
4,58 USD 0,05 USD 1,05%
News
Mastrindpreis
3,50 USD -0,02 USD -0,70%
News
Milchpreis
15,72 USD -0,02 USD -0,13%
News
Naphthapreis (European)
745,99 USD 10,32 USD 1,40%
News
Nickelpreis
16.969,00 USD 132,50 USD 0,79%
News
Ölpreis (Brent)
94,36 USD 3,35 USD 3,68%
News
Ölpreis (WTI)
87,34 USD 3,00 USD 3,56%
News
Orangensaftpreis
1,44 USD -0,04 USD -2,44%
News
Palladiumpreis
1.314,00 USD 26,50 USD 2,06%
News
Palmölpreis
4.535,00 MYR -33,00 MYR -0,72%
News
Platinpreis
1.657,00 USD 24,00 USD 1,47%
News
Rapspreis
547,75 EUR -9,25 EUR -1,66%
News
Reispreis
14,17 USD -0,05 USD -0,32%
News
Silberpreis
59,40 USD 0,59 USD 1,00%
News
Sojabohnenmehlpreis
329,00 USD 2,30 USD 0,70%
News
Sojabohnenölpreis
0,74 USD USD -0,30%
News
Sojabohnenpreis
12,25 USD 0,05 USD 0,41%
News
Super Benzin
2,13 EUR -0,01 EUR -0,61%
News
Weizenpreis
234,75 EUR 0,50 EUR 0,21%
News
Zinkpreis
3.590,30 USD 15,80 USD 0,44%
News
Zinnpreis
54.100,00 USD 806,00 USD 1,51%
News
Zuckerpreis
0,15 USD USD -0,60%
News

Der Goldpreis kletterte um 13:13 Uhr um 1,03 Prozent auf 4.119,86 US-Dollar. Damit übertraf der Goldpreis den Stand vom Vortag von 4.077,93 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Silberpreis Zugewinne in Höhe von 0,97 Prozent auf 59,38 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Silberpreis bei 58,81 US-Dollar.

Währenddessen wird der Platinpreis bei 1.655,00 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 1,35 Prozent im Vergleich zum Vortag (1.633,00 US-Dollar).

Zudem gewinnt der Palladiumpreis am Mittwochmittag hinzu. Um 1,86 Prozent auf 1.311,50 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Palladiumpreis bei 1.287,50 US-Dollar.

Nach 91,01 US-Dollar am Vortag ist der Ölpreis (Brent) am Mittwochmittag um 3,66 Prozent auf 94,34 US-Dollar gestiegen.

Mit dem Ölpreis (WTI) geht es indes nordwärts. Der Ölpreis (WTI) gewinnt 3,52 Prozent auf 87,31 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 84,34 US-Dollar an der Tafel standen.

Inzwischen steigt der Haferpreis um 1,73 Prozent auf 3,39 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Haferpreis bei 3,33 US-Dollar.

Zudem fällt der Kaffeepreis. Um -3,55 Prozent reduziert sich der Kaffeepreis um 13:03 Uhr auf 3,20 US-Dollar, nachdem der Kaffeepreis am Vortag noch bei 3,32 US-Dollar lag.

In der Zwischenzeit geht es für den Kakaopreis bergab. Um 13:03 Uhr steht ein Minus von -3,16 Prozent auf 4.041,00 Britische Pfund zu Buche. Gestern tendierte der Kakaopreis noch bei 4.173,00 Britische Pfund.

Derweil notiert der Maispreis bei 4,58 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (4,53 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 1,10 Prozent.

Mit dem Sojabohnenpreis geht es indes nordwärts. Der Sojabohnenpreis gewinnt 0,41 Prozent auf 12,25 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 12,20 US-Dollar an der Tafel standen.

Indessen verstärkt sich der Sojabohnenmehlpreis um 0,67 Prozent auf 328,90 US-Dollar. Am Vortag notierte der Sojabohnenmehlpreis bei 326,70 US-Dollar.

Mit dem Sojabohnenölpreis geht es indes nach unten. Der Sojabohnenölpreis gibt -0,38 Prozent auf 0,74 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 0,74 US-Dollar an der Tafel standen.

Inzwischen fällt der Zuckerpreis um -0,60 Prozent auf 0,15 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Zuckerpreis bei 0,15 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für den Erdgaspreis - Natural Gas nordwärts. Um 13:13 Uhr steht ein Plus von 0,94 Prozent auf 2,89 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Erdgaspreis - Natural Gas-Kurs noch bei 2,87 US-Dollar.

In der Zwischenzeit kann der Heizölpreis Gewinne verbuchen. Um 13:12 Uhr steigt der Heizölpreis um 1,69 Prozent auf 110,95 US-Dollar. Am Vortag standen noch 109,10 US-Dollar an der Tafel.

Zeitgleich kommt der Holzpreis kaum vom Fleck. Nach 653,00 US-Dollar am Vortag, tendiert der Holzpreis um 13:00 Uhr bei 653,00 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Lisa S. / Shutterstock.com

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