Gold, Heizöl, Silber & Co. am Mittwochmittag
Aktueller Marktbericht zur Entwicklung des Goldpreises, Ölpreises etc.
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Der Goldpreis kletterte um 13:13 Uhr um 1,03 Prozent auf 4.119,86 US-Dollar. Damit übertraf der Goldpreis den Stand vom Vortag von 4.077,93 US-Dollar.
In der Zwischenzeit verbucht der Silberpreis Zugewinne in Höhe von 0,97 Prozent auf 59,38 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Silberpreis bei 58,81 US-Dollar.
Währenddessen wird der Platinpreis bei 1.655,00 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 1,35 Prozent im Vergleich zum Vortag (1.633,00 US-Dollar).
Zudem gewinnt der Palladiumpreis am Mittwochmittag hinzu. Um 1,86 Prozent auf 1.311,50 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Palladiumpreis bei 1.287,50 US-Dollar.
Nach 91,01 US-Dollar am Vortag ist der Ölpreis (Brent) am Mittwochmittag um 3,66 Prozent auf 94,34 US-Dollar gestiegen.
Mit dem Ölpreis (WTI) geht es indes nordwärts. Der Ölpreis (WTI) gewinnt 3,52 Prozent auf 87,31 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 84,34 US-Dollar an der Tafel standen.
Inzwischen steigt der Haferpreis um 1,73 Prozent auf 3,39 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Haferpreis bei 3,33 US-Dollar.
Zudem fällt der Kaffeepreis. Um -3,55 Prozent reduziert sich der Kaffeepreis um 13:03 Uhr auf 3,20 US-Dollar, nachdem der Kaffeepreis am Vortag noch bei 3,32 US-Dollar lag.
In der Zwischenzeit geht es für den Kakaopreis bergab. Um 13:03 Uhr steht ein Minus von -3,16 Prozent auf 4.041,00 Britische Pfund zu Buche. Gestern tendierte der Kakaopreis noch bei 4.173,00 Britische Pfund.
Derweil notiert der Maispreis bei 4,58 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (4,53 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 1,10 Prozent.
Mit dem Sojabohnenpreis geht es indes nordwärts. Der Sojabohnenpreis gewinnt 0,41 Prozent auf 12,25 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 12,20 US-Dollar an der Tafel standen.
Indessen verstärkt sich der Sojabohnenmehlpreis um 0,67 Prozent auf 328,90 US-Dollar. Am Vortag notierte der Sojabohnenmehlpreis bei 326,70 US-Dollar.
Mit dem Sojabohnenölpreis geht es indes nach unten. Der Sojabohnenölpreis gibt -0,38 Prozent auf 0,74 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 0,74 US-Dollar an der Tafel standen.
Inzwischen fällt der Zuckerpreis um -0,60 Prozent auf 0,15 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Zuckerpreis bei 0,15 US-Dollar.
In der Zwischenzeit geht es für den Erdgaspreis - Natural Gas nordwärts. Um 13:13 Uhr steht ein Plus von 0,94 Prozent auf 2,89 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Erdgaspreis - Natural Gas-Kurs noch bei 2,87 US-Dollar.
In der Zwischenzeit kann der Heizölpreis Gewinne verbuchen. Um 13:12 Uhr steigt der Heizölpreis um 1,69 Prozent auf 110,95 US-Dollar. Am Vortag standen noch 109,10 US-Dollar an der Tafel.
Zeitgleich kommt der Holzpreis kaum vom Fleck. Nach 653,00 US-Dollar am Vortag, tendiert der Holzpreis um 13:00 Uhr bei 653,00 US-Dollar.
Redaktion finanzen.net
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