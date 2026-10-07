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Gold & Co. im Fokus

Gold, Heizöl, Silber & Co. am Mittwochmittag

Gold, Heizöl, Silber & Co. am Mittwochmittag

So bewegen sich derzeit Goldpreis, Erdgaspreis & Co.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Aluminiumpreis
3,146.90 USD 28.90 USD 0.93 %
News
Baumwolle
0.77 USD 0.00 USD 0.45 %
News
Bleipreis
1,837.35 USD 8.00 USD 0.44 %
News
Dieselpreis Benzin
2.24 EUR -0.01 EUR -0.27 %
News
EEX Strompreis Phelix DE
143.40 EUR 3.60 EUR 2.58 %
News
Erdgaspreis - TTF
78.60 EUR 3.30 EUR 4.38 %
News
Erdgaspreis - Natural Gas
3.19 USD 0.08 USD 2.47 %
News
Ethanolpreis
2.16 USD 0.00 USD 0.05 %
News
Goldpreis
4,111.94 USD -52.41 USD -1.26 %
News
Haferpreis
4.29 USD -0.02 USD -0.52 %
News
Heizölpreis
122.05 USD 1.32 USD 1.09 %
News
Holzpreis
520.50 USD -4.50 USD -0.86 %
News
Kaffeepreis
2.93 USD -0.12 USD -3.86 %
News
Kakaopreis
4,174.00 GBP -57.00 GBP -1.35 %
News
Kohlepreis
143.70 USD -0.95 USD -0.66 %
News
Kupferpreis
14,502.35 USD 73.50 USD 0.51 %
News
Lebendrindpreis
2.22 USD 0.00 USD 0.19 %
News
Mageres Schwein Preis
0.77 USD -0.01 USD -1.12 %
News
Maispreis
5.02 USD -0.07 USD -1.28 %
News
Mastrindpreis
3.38 USD -0.02 USD -0.66 %
News
Milchpreis
15.08 USD 0.03 USD 0.2 %
News
Naphthapreis (European)
860.91 USD 9.97 USD 1.17 %
News
Nickelpreis
15,529.00 USD 60.00 USD 0.39 %
News
Ölpreis (Brent)
100.07 USD -0.51 USD -0.51 %
News
Ölpreis (WTI)
88.26 USD -1.18 USD -1.32 %
News
Orangensaftpreis
1.47 USD -0.04 USD -2.5 %
News
Palladiumpreis
1,127.00 USD -48.50 USD -4.13 %
News
Palmölpreis
4,310.00 MYR -30.00 MYR -0.69 %
News
Platinpreis
1,640.00 USD -65.50 USD -3.84 %
News
Rapspreis
522.50 EUR -12.75 EUR -2.38 %
News
Reispreis
16.68 USD 0.33 USD 2.02 %
News
Silberpreis
59.84 USD -1.87 USD -3.03 %
News
Sojabohnenmehlpreis
362.60 USD 9.20 USD 2.6 %
News
Sojabohnenölpreis
0.68 USD -0.02 USD -2.87 %
News
Sojabohnenpreis
12.96 USD -0.07 USD -0.54 %
News
Super Benzin
2.14 EUR 0.00 EUR -0.14 %
News
Weizenpreis
248.00 EUR 3.00 EUR 1.22 %
News
Zinkpreis
3,801.75 USD 27.90 USD 0.74 %
News
Zinnpreis
54,249.00 USD 50.00 USD 0.09 %
News
Zuckerpreis
0.21 USD 0.00 USD 0.05 %
News

Der Goldpreis ging um 13:13 Uhr um -1,04 Prozent auf 4.120,98 US-Dollar zurück. Damit unterlief der Goldpreis den Stand vom Vortag von 4.164,35 US-Dollar.

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Zeitgleich verringert sich der Silberpreis um -2,58 Prozent auf 60,12 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 61,71 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für den Platinpreis bergab. Um 13:13 Uhr steht ein Minus von -3,78 Prozent auf 1.641,00 US-Dollar zu Buche. Gestern tendierte der Platinpreis noch bei 1.705,50 US-Dollar.

Währenddessen verliert der Palladiumpreis um -2,76 Prozent auf 1.143,00 US-Dollar. Gestern stand der Palladiumpreis noch bei 1.175,50 US-Dollar.

Inzwischen steigt der Ölpreis (Brent) um 1,25 Prozent auf 101,84 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Ölpreis (Brent) bei 100,58 US-Dollar.

Derweil notiert der Ölpreis (WTI) bei 89,93 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (89,44 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 0,55 Prozent.

Mit dem Haferpreis geht es indes nordwärts. Der Haferpreis gewinnt 0,64 Prozent auf 4,34 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 4,31 US-Dollar an der Tafel standen.

Inzwischen fällt der Kaffeepreis um -2,51 Prozent auf 2,97 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Kaffeepreis bei 3,04 US-Dollar.

Daneben wertet der Kakaopreis um 13:04 Uhr auf. Es geht 1,51 Prozent auf 4.295,00 Britische Pfund nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 4.231,00 Britische Pfund stand.

In der Zwischenzeit verbucht der Maispreis Abschläge in Höhe von -0,79 Prozent auf 5,04 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Maispreis bei 5,08 US-Dollar.

Mit dem Sojabohnenpreis geht es indes nordwärts. Der Sojabohnenpreis gewinnt 0,06 Prozent auf 13,04 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 13,03 US-Dollar an der Tafel standen.

Daneben wertet der Sojabohnenölpreis um 13:04 Uhr ab. Es geht -0,75 Prozent auf 0,69 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 0,70 US-Dollar stand.

In der Zwischenzeit verbucht der Zuckerpreis Abschläge in Höhe von -0,48 Prozent auf 0,21 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Zuckerpreis bei 0,21 US-Dollar.

Daneben verstärkt sich der Erdgaspreis - Natural Gas um 2,54 Prozent auf 3,19 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 3,11 US-Dollar.

Mit dem Milchpreis geht es indes nach unten. Der Milchpreis gibt -0,13 Prozent auf 15,03 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 15,05 US-Dollar an der Tafel standen.

In der Zwischenzeit geht es für den Heizölpreis nordwärts. Um 13:12 Uhr steht ein Plus von 3,28 Prozent auf 124,69 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Heizölpreis-Kurs noch bei 120,73 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich der Kohlepreis im Minus. Im Vergleich zum Vortag (144,65 US-Dollar) geht es um -0,80 Prozent auf 143,50 US-Dollar nach unten.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Olivier Le Moal / Shutterstock

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