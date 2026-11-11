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Rohstoffkurse im Fokus

Gold, Heizöl, Silber & Co. am Mittwochmittag

Gold, Heizöl, Silber & Co. am Mittwochmittag

Aktueller Marktbericht zur Entwicklung des Goldpreises, Ölpreises etc.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Aluminiumpreis
3,026.00 USD -44.30 USD -1.44 %
News
Baumwolle
0.79 USD 0.00 USD 0.2 %
News
Bleipreis
1,845.00 USD -8.60 USD -0.46 %
News
Dieselpreis Benzin
2.23 EUR -0.02 EUR -0.8 %
News
EEX Strompreis Phelix DE
150.35 EUR 1.85 EUR 1.25 %
News
Erdgaspreis - TTF
85.47 EUR 2.74 EUR 3.31 %
News
Erdgaspreis - Natural Gas
3.36 USD 0.06 USD 1.79 %
News
Ethanolpreis
2.16 USD 0.00 USD 0.05 %
News
Goldpreis
4,041.95 USD 10.35 USD 0.26 %
News
Haferpreis
3.51 USD 0.06 USD 1.67 %
News
Heizölpreis
111.74 USD 2.64 USD 2.42 %
News
Holzpreis
511.00 USD -0.50 USD -0.1 %
News
Kaffeepreis
2.69 USD -0.03 USD -0.99 %
News
Kakaopreis
3,678.00 GBP 46.00 GBP 1.27 %
News
Kohlepreis
136.15 USD 2.15 USD 1.6 %
News
Kupferpreis
13,992.00 USD -36.85 USD -0.26 %
News
Lebendrindpreis
2.19 USD 0.03 USD 1.39 %
News
Mageres Schwein Preis
0.56 USD 0.00 USD -0.13 %
News
Maispreis
4.47 USD -0.02 USD -0.45 %
News
Mastrindpreis
3.30 USD 0.02 USD 0.61 %
News
Milchpreis
17.80 USD -0.02 USD -0.11 %
News
Naphthapreis (European)
815.36 USD -7.56 USD -0.92 %
News
Nickelpreis
15,872.50 USD -311.50 USD -1.92 %
News
Ölpreis (Brent)
93.12 USD 1.63 USD 1.78 %
News
Ölpreis (WTI)
87.30 USD 1.26 USD 1.46 %
News
Orangensaftpreis
1.47 USD 0.08 USD 6.07 %
News
Palladiumpreis
1,086.00 USD 58.00 USD 5.64 %
News
Palmölpreis
4,156.00 MYR 133.00 MYR 3.31 %
News
Platinpreis
1,569.50 USD 31.00 USD 2.01 %
News
Rapspreis
529.50 EUR 5.00 EUR 0.95 %
News
Reispreis
17.80 USD -0.10 USD -0.53 %
News
Silberpreis
52.74 USD 1.25 USD 2.43 %
News
Sojabohnenmehlpreis
324.90 USD -1.60 USD -0.49 %
News
Sojabohnenölpreis
0.63 USD 0.01 USD 1.07 %
News
Sojabohnenpreis
12.20 USD -0.05 USD -0.41 %
News
Super Benzin
2.00 EUR -0.01 EUR -0.65 %
News
Weizenpreis
230.25 EUR 3.50 EUR 1.54 %
News
Zinkpreis
3,768.00 USD 14.50 USD 0.39 %
News
Zinnpreis
46,343.50 USD -5.00 USD -0.01 %
News
Zuckerpreis
0.18 USD 0.00 USD 0.5 %
News

Am Mittag verteuerte sich der Goldpreis um 0,34 Prozent. Damit lag der Goldpreis um 13:13 Uhr bei 4.045,50 US-Dollar, nach 4.031,60 US-Dollar am Vortag.

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Daneben verstärkt sich der Silberpreis um 2,54 Prozent auf 52,80 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 51,49 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich der Platinpreis mit einem Kursgewinn. Um 13:13 Uhr notiert der Platinpreis 1,66 Prozent stärker bei 1.564,00 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 1.538,50 US-Dollar.

Währenddessen legt der Palladiumpreis um 5,25 Prozent auf 1.082,00 US-Dollar zu. Gestern war der Palladiumpreis noch 1.028,00 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeit kann der Ölpreis (Brent) Gewinne verbuchen. Um 13:04 Uhr steigt der Ölpreis (Brent) um 1,75 Prozent auf 93,09 US-Dollar. Am Vortag standen noch 91,49 US-Dollar an der Tafel.

In der Zwischenzeit kann der Ölpreis (WTI) Gewinne verbuchen. Um 13:14 Uhr steigt der Ölpreis (WTI) um 1,30 Prozent auf 87,16 US-Dollar. Am Vortag standen noch 86,04 US-Dollar an der Tafel.

Inzwischen steigt der Baumwolle um 0,20 Prozent auf 0,79 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Baumwolle bei 0,79 US-Dollar.

Zudem steigt der Haferpreis. Um 1,81 Prozent verstärkt sich der Haferpreis um 11:57 Uhr auf 3,51 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 3,45 US-Dollar lag.

Inzwischen fällt der Kaffeepreis um -1,62 Prozent auf 2,67 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Kaffeepreis bei 2,71 US-Dollar.

Zeitgleich verringert sich der Kakaopreis um -0,06 Prozent auf 3.630,00 Britische Pfund. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 3.632,00 Britische Pfund.

Daneben präsentiert sich der Maispreis mit Verlusten. Um 13:03 Uhr notiert der Maispreis -0,67 Prozent niedriger bei 4,46 US-Dollar. Am Vortag stand der Preis bei 4,49 US-Dollar.

Zudem gibt der Sojabohnenpreis am Mittwochmittag nach. Um -0,71 Prozent auf 12,16 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Sojabohnenpreis bei 12,25 US-Dollar.

Zudem fällt der Sojabohnenmehlpreis. Um -0,43 Prozent reduziert sich der Sojabohnenmehlpreis um 13:04 Uhr auf 325,10 US-Dollar, nachdem der Sojabohnenmehlpreis am Vortag noch bei 326,50 US-Dollar lag.

Währenddessen legt der Sojabohnenölpreis um 0,76 Prozent auf 0,63 US-Dollar zu. Gestern war der Sojabohnenölpreis noch 0,63 US-Dollar wert.

Währenddessen wird der Zuckerpreis bei 0,18 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 0,22 Prozent im Vergleich zum Vortag (0,18 US-Dollar).

Daneben wertet der Erdgaspreis - Natural Gas um 13:13 Uhr auf. Es geht 0,91 Prozent auf 3,33 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 3,30 US-Dollar stand.

Daneben wertet der Milchpreis um 12:23 Uhr ab. Es geht -0,17 Prozent auf 17,79 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 17,82 US-Dollar stand.

Währenddessen zeigt sich der Heizölpreis im Plus. Im Vergleich zum Vortag (109,10 US-Dollar) geht es um 2,18 Prozent auf 111,48 US-Dollar nach oben.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: 3Dsculptor / Shutterstock.com

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