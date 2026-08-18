DAX 26.140 +0,0%ESt50 6.478 +0,2%MSCI World 4.971 -0,7%Top 10 Crypto 8,28 -0,2%Nas 26.290 -1,3%Bitcoin 55.355 -1,0%Euro 1,1599 +0,2%Öl 91,4 +0,4%Gold 4.361 +0,6%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Gold & Co. unter der Lupe

Gold, Heizöl, Silber & Co. am Mittwochvormittag

Gold, Heizöl, Silber & Co. am Mittwochvormittag

Die aktuellen Kurse von Gold, Öl, Gas & Co. im Überblick.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Aluminiumpreis
3,219.35 USD -45.78 USD -1.4 %
News
Baumwolle
0.83 USD -0.01 USD -1.33 %
News
Bleipreis
1,840.35 USD -11.05 USD -0.6 %
News
Dieselpreis Benzin
2.27 EUR 0.00 EUR 0.13 %
News
EEX Strompreis Phelix DE
114.00 EUR 2.45 EUR 2.2 %
News
Erdgaspreis - TTF
63.97 EUR 1.90 EUR 3.05 %
News
Erdgaspreis - Natural Gas
2.78 USD 0.00 USD 0 %
News
Ethanolpreis
2.16 USD 0.00 USD 0.05 %
News
Goldpreis
4,360.41 USD 25.88 USD 0.6 %
News
Haferpreis
3.31 USD 0.00 USD -0.08 %
News
Heizölpreis
118.35 USD 0.79 USD 0.67 %
News
Holzpreis
570.50 USD -2.50 USD -0.44 %
News
Kaffeepreis
3.64 USD 0.00 USD 0.03 %
News
Kakaopreis
4,220.00 GBP -82.00 GBP -1.91 %
News
Kohlepreis
124.00 USD 1.05 USD 0.85 %
News
Kupferpreis
14,334.15 USD -513.20 USD -3.46 %
News
Lebendrindpreis
2.25 USD 0.00 USD 0.16 %
News
Mageres Schwein Preis
0.81 USD -0.01 USD -1.22 %
News
Maispreis
4.65 USD 0.02 USD 0.38 %
News
Mastrindpreis
3.39 USD -0.01 USD -0.22 %
News
Milchpreis
16.50 USD -0.03 USD -0.18 %
News
Naphthapreis (European)
751.67 USD 2.66 USD 0.36 %
News
Nickelpreis
16,734.00 USD 68.00 USD 0.41 %
News
Ölpreis (Brent)
91.40 USD 0.38 USD 0.42 %
News
Ölpreis (WTI)
85.27 USD 0.33 USD 0.39 %
News
Orangensaftpreis
1.47 USD 0.00 USD 0.07 %
News
Palladiumpreis
1,296.00 USD 1.50 USD 0.12 %
News
Palmölpreis
4,617.00 MYR 27.00 MYR 0.59 %
News
Platinpreis
1,734.50 USD 8.50 USD 0.49 %
News
Rapspreis
544.75 EUR -4.00 EUR -0.73 %
News
Reispreis
14.16 USD -0.09 USD -0.6 %
News
Silberpreis
63.20 USD -0.12 USD -0.19 %
News
Sojabohnenmehlpreis
314.00 USD 1.00 USD 0.32 %
News
Sojabohnenölpreis
0.70 USD 0.00 USD 0.6 %
News
Sojabohnenpreis
12.08 USD 0.07 USD 0.56 %
News
Super Benzin
2.18 EUR 0.00 EUR 0 %
News
Weizenpreis
222.00 EUR -2.75 EUR -1.22 %
News
Zinkpreis
3,794.35 USD -59.50 USD -1.54 %
News
Zinnpreis
55,526.00 USD -673.00 USD -1.2 %
News
Zuckerpreis
0.17 USD 0.00 USD -0.17 %
News

Im Plus präsentierte sich um 10:10 Uhr der Goldpreis. Der Goldpreis notiert aktuell0,62 Prozent höher bei 4.361,51 US-Dollar. Am Vortag bezifferte sich der Preis noch auf 4.334,53 US-Dollar.

Werbung

Derweil geht es für den Silberpreis südwärts. Der Silberpreis sinkt -0,14 Prozent auf 63,23 US-Dollar, nach 63,32 US-Dollar am Vortag.

Inzwischen steigt der Platinpreis um 0,29 Prozent auf 1.731,00 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Platinpreis bei 1.726,00 US-Dollar.

Daneben verstärkt sich der Palladiumpreis um 0,19 Prozent auf 1.297,00 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 1.294,50 US-Dollar.

Daneben verstärkt sich der Ölpreis (Brent) um 0,64 Prozent auf 91,60 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 91,02 US-Dollar.

Derweil geht es für den Ölpreis (WTI) bergauf. Der Ölpreis (WTI) steigt 0,54 Prozent auf 85,40 US-Dollar, nach 84,94 US-Dollar am Vortag.

Währenddessen verliert der Haferpreis um -0,23 Prozent auf 3,31 US-Dollar. Gestern stand der Haferpreis noch bei 3,32 US-Dollar.

Daneben verstärkt sich der Maispreis um 0,54 Prozent auf 4,66 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 4,63 US-Dollar.

Inzwischen steigt der Sojabohnenpreis um 0,60 Prozent auf 12,08 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Sojabohnenpreis bei 12,01 US-Dollar.

Indessen verstärkt sich der Sojabohnenmehlpreis um 0,32 Prozent auf 314,00 US-Dollar. Am Vortag notierte der Sojabohnenmehlpreis bei 313,00 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Sojabohnenölpreis Zugewinne in Höhe von 0,56 Prozent auf 0,70 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Sojabohnenölpreis bei 0,70 US-Dollar.

Währenddessen wird der Zuckerpreis bei 0,17 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -0,63 Prozent im Vergleich zum Vortag (0,17 US-Dollar).

In der Zwischenzeit kann der Erdgaspreis - Natural Gas Gewinne verbuchen. Um 10:11 Uhr steigt der Erdgaspreis - Natural Gas um 0,04 Prozent auf 2,78 US-Dollar. Am Vortag standen noch 2,78 US-Dollar an der Tafel.

Daneben wertet der Heizölpreis um 10:06 Uhr auf. Es geht 0,90 Prozent auf 118,61 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 117,56 US-Dollar stand.

Indessen verstärkt sich der Kohlepreis um 0,85 Prozent auf 124,00 US-Dollar. Am Vortag notierte der Kohlepreis bei 122,95 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Chepko Danil Vitalevich / Shutterstock.com

Nachrichten zu Goldpreis

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.