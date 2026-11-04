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Gold & Co. im Marktbericht

Gold, Heizöl, Silber & Co. am Mittwochvormittag

Gold, Heizöl, Silber & Co. am Mittwochvormittag

Goldpreis, Gaspreis, Ölpreis und Co. im Überblick

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Aluminiumpreis
3,041.51 USD -18.49 USD -0.6 %
News
Baumwolle
0.79 USD 0.02 USD 2.06 %
News
Bleipreis
1,861.35 USD -8.00 USD -0.43 %
News
Dieselpreis Benzin
2.28 EUR 0.00 EUR -0.09 %
News
EEX Strompreis Phelix DE
159.00 EUR -5.00 EUR -3.05 %
News
Erdgaspreis - TTF
93.42 EUR -0.91 EUR -0.96 %
News
Erdgaspreis - Natural Gas
2.90 USD 0.01 USD 0.24 %
News
Ethanolpreis
2.16 USD 0.00 USD 0.05 %
News
Goldpreis
4,043.70 USD 113.40 USD 2.89 %
News
Haferpreis
3.38 USD -0.02 USD -0.44 %
News
Heizölpreis
119.14 USD -0.53 USD -0.44 %
News
Holzpreis
525.50 USD 0.00 USD 0 %
News
Kaffeepreis
2.80 USD -0.04 USD -1.3 %
News
Kakaopreis
4,065.00 GBP -49.00 GBP -1.19 %
News
Kohlepreis
138.65 USD -1.55 USD -1.11 %
News
Kupferpreis
14,110.35 USD -267.30 USD -1.86 %
News
Lebendrindpreis
2.18 USD -0.02 USD -0.71 %
News
Mageres Schwein Preis
0.59 USD 0.00 USD 0.73 %
News
Maispreis
4.41 USD -0.02 USD -0.45 %
News
Mastrindpreis
3.35 USD -0.04 USD -1.15 %
News
Milchpreis
15.19 USD 0.00 USD 0 %
News
Naphthapreis (European)
892.63 USD -9.16 USD -1.02 %
News
Nickelpreis
15,194.00 USD -64.50 USD -0.42 %
News
Ölpreis (Brent)
102.15 USD -1.45 USD -1.4 %
News
Ölpreis (WTI)
95.05 USD -1.04 USD -1.08 %
News
Orangensaftpreis
1.35 USD 0.03 USD 2.61 %
News
Palladiumpreis
1,002.00 USD 61.50 USD 6.54 %
News
Palmölpreis
4,350.00 MYR -91.00 MYR -2.05 %
News
Platinpreis
1,467.50 USD 37.50 USD 2.62 %
News
Rapspreis
538.75 EUR -7.00 EUR -1.28 %
News
Reispreis
17.52 USD -0.14 USD -0.79 %
News
Silberpreis
52.10 USD 2.29 USD 4.6 %
News
Sojabohnenmehlpreis
316.00 USD -2.00 USD -0.63 %
News
Sojabohnenölpreis
0.65 USD 0.00 USD -0.64 %
News
Sojabohnenpreis
11.89 USD -0.14 USD -1.16 %
News
Super Benzin
2.06 EUR -0.01 EUR -0.53 %
News
Weizenpreis
225.00 EUR -3.75 EUR -1.64 %
News
Zinkpreis
3,868.20 USD -66.45 USD -1.69 %
News
Zinnpreis
47,901.00 USD -1,617.50 USD -3.27 %
News
Zuckerpreis
0.18 USD 0.00 USD 0.33 %
News

Im Plus präsentierte sich um 10:10 Uhr der Goldpreis. Der Goldpreis notiert aktuell2,97 Prozent höher bei 4.046,84 US-Dollar. Am Vortag bezifferte sich der Preis noch auf 3.930,30 US-Dollar.

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Währenddessen legt der Silberpreis um 4,38 Prozent auf 51,99 US-Dollar zu. Gestern war der Silberpreis noch 49,81 US-Dollar wert.

Daneben verstärkt sich der Platinpreis um 2,17 Prozent auf 1.461,00 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 1.430,00 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für den Palladiumpreis nordwärts. Um 10:10 Uhr steht ein Plus von 5,53 Prozent auf 992,50 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Palladiumpreis-Kurs noch bei 940,50 US-Dollar.

Indessen verstärkt sich der Ölpreis (Brent) um 0,25 Prozent auf 103,86 US-Dollar. Am Vortag notierte der Ölpreis (Brent) bei 103,60 US-Dollar.

Zeitgleich verringert sich der Ölpreis (WTI) um -0,08 Prozent auf 96,01 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 96,09 US-Dollar.

Daneben verstärkt sich der Baumwolle um 1,95 Prozent auf 0,79 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 0,77 US-Dollar.

Indes gibt der Haferpreis nach. Für den Haferpreis geht es nach 3,39 US-Dollar am Vortag auf 3,39 US-Dollar nach unten (--0,22 Prozent).

Daneben sinkt der Maispreis um -0,11 Prozent auf 4,42 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 4,43 US-Dollar.

Zudem fällt der Sojabohnenmehlpreis. Um -0,50 Prozent reduziert sich der Sojabohnenmehlpreis um 10:00 Uhr auf 316,40 US-Dollar, nachdem der Sojabohnenmehlpreis am Vortag noch bei 318,00 US-Dollar lag.

Daneben sinkt der Sojabohnenölpreis um -0,17 Prozent auf 0,65 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 0,65 US-Dollar.

In der Zwischenzeit kann der Zuckerpreis Gewinne verbuchen. Um 10:01 Uhr steigt der Zuckerpreis um 0,44 Prozent auf 0,18 US-Dollar. Am Vortag standen noch 0,18 US-Dollar an der Tafel.

Derweil notiert der Erdgaspreis - Natural Gas bei 2,91 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (2,90 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 0,41 Prozent.

Indessen verstärkt sich der Heizölpreis um 0,44 Prozent auf 120,20 US-Dollar. Am Vortag notierte der Heizölpreis bei 119,67 US-Dollar.

Daneben wertet der Kohlepreis um 09:52 Uhr auf. Es geht 0,21 Prozent auf 140,50 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 140,20 US-Dollar stand.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: aslysun / Shutterstock.com

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