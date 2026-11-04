Gold, Heizöl, Silber & Co. am Mittwochvormittag
Goldpreis, Gaspreis, Ölpreis und Co. im Überblick
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Im Plus präsentierte sich um 10:10 Uhr der Goldpreis. Der Goldpreis notiert aktuell2,97 Prozent höher bei 4.046,84 US-Dollar. Am Vortag bezifferte sich der Preis noch auf 3.930,30 US-Dollar.
Währenddessen legt der Silberpreis um 4,38 Prozent auf 51,99 US-Dollar zu. Gestern war der Silberpreis noch 49,81 US-Dollar wert.
Daneben verstärkt sich der Platinpreis um 2,17 Prozent auf 1.461,00 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 1.430,00 US-Dollar.
In der Zwischenzeit geht es für den Palladiumpreis nordwärts. Um 10:10 Uhr steht ein Plus von 5,53 Prozent auf 992,50 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Palladiumpreis-Kurs noch bei 940,50 US-Dollar.
Indessen verstärkt sich der Ölpreis (Brent) um 0,25 Prozent auf 103,86 US-Dollar. Am Vortag notierte der Ölpreis (Brent) bei 103,60 US-Dollar.
Zeitgleich verringert sich der Ölpreis (WTI) um -0,08 Prozent auf 96,01 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 96,09 US-Dollar.
Daneben verstärkt sich der Baumwolle um 1,95 Prozent auf 0,79 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 0,77 US-Dollar.
Indes gibt der Haferpreis nach. Für den Haferpreis geht es nach 3,39 US-Dollar am Vortag auf 3,39 US-Dollar nach unten (--0,22 Prozent).
Daneben sinkt der Maispreis um -0,11 Prozent auf 4,42 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 4,43 US-Dollar.
Zudem fällt der Sojabohnenmehlpreis. Um -0,50 Prozent reduziert sich der Sojabohnenmehlpreis um 10:00 Uhr auf 316,40 US-Dollar, nachdem der Sojabohnenmehlpreis am Vortag noch bei 318,00 US-Dollar lag.
Daneben sinkt der Sojabohnenölpreis um -0,17 Prozent auf 0,65 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 0,65 US-Dollar.
In der Zwischenzeit kann der Zuckerpreis Gewinne verbuchen. Um 10:01 Uhr steigt der Zuckerpreis um 0,44 Prozent auf 0,18 US-Dollar. Am Vortag standen noch 0,18 US-Dollar an der Tafel.
Derweil notiert der Erdgaspreis - Natural Gas bei 2,91 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (2,90 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 0,41 Prozent.
Indessen verstärkt sich der Heizölpreis um 0,44 Prozent auf 120,20 US-Dollar. Am Vortag notierte der Heizölpreis bei 119,67 US-Dollar.
Daneben wertet der Kohlepreis um 09:52 Uhr auf. Es geht 0,21 Prozent auf 140,50 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 140,20 US-Dollar stand.
Redaktion Finanzen.net
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