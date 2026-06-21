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Gold & Co. im Fokus

Gold, Heizöl, Silber & Co. am Montagmittag

22.06.26 13:17 Uhr
Gold, Heizöl, Silber & Co. am Montagmittag | finanzen.net

So bewegen sich derzeit Goldpreis, Erdgaspreis & Co.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Aluminiumpreis
3.404,45 USD -5,14 USD -0,15%
News
Baumwolle
0,76 USD USD -0,54%
News
Bleipreis
1.934,20 USD -9,80 USD -0,50%
News
Dieselpreis Benzin
1,72 EUR -0,00 EUR -0,12%
News
EEX Strompreis Phelix DE
98,10 EUR 0,90 EUR 0,93%
News
Erdgaspreis - TTF
40,75 EUR -0,79 EUR -1,90%
News
Erdgaspreis - Natural Gas
3,30 USD 0,06 USD 1,92%
News
Ethanolpreis
2,16 USD 0,00 USD 0,05%
News
Goldpreis
4.205,79 USD 49,23 USD 1,18%
News
Haferpreis
3,07 USD -0,06 USD -1,92%
News
Heizölpreis
83,48 USD 0,79 USD 0,96%
News
Holzpreis
631,00 USD -2,00 USD -0,32%
News
Kaffeepreis
2,72 USD -0,03 USD -1,04%
News
Kakaopreis
3.302,00 GBP 13,00 GBP 0,40%
News
Kohlepreis
124,00 USD -2,15 USD -1,70%
News
Kupferpreis
13.530,15 USD -81,85 USD -0,60%
News
Lebendrindpreis
2,55 USD -0,01 USD -0,36%
News
Mageres Schwein Preis
0,95 USD USD 0,40%
News
Maispreis
4,15 USD -0,03 USD -0,66%
News
Mastrindpreis
3,67 USD -0,01 USD -0,22%
News
Milchpreis
16,05 USD -0,02 USD -0,12%
News
Naphthapreis (European)
692,24 USD 0,36 USD 0,05%
News
Nickelpreis
17.589,00 USD -176,00 USD -0,99%
News
Ölpreis (Brent)
79,20 USD -1,18 USD -1,47%
News
Ölpreis (WTI)
75,35 USD -0,50 USD -0,66%
News
Orangensaftpreis
1,59 USD USD
News
Palladiumpreis
1.277,00 USD 18,50 USD 1,47%
News
Palmölpreis
4.594,00 MYR 86,00 MYR 1,91%
News
Platinpreis
1.684,00 USD 16,00 USD 0,96%
News
Rapspreis
506,25 EUR 2,75 EUR 0,55%
News
Reispreis
12,28 USD 0,07 USD 0,57%
News
Silberpreis
66,44 USD 1,34 USD 2,06%
News
Sojabohnenmehlpreis
301,70 USD 0,40 USD 0,13%
News
Sojabohnenölpreis
0,70 USD USD 0,70%
News
Sojabohnenpreis
11,26 USD 0,03 USD 0,24%
News
Super Benzin
1,80 EUR -0,01 EUR -0,33%
News
Weizenpreis
201,00 EUR -1,75 EUR -0,86%
News
Zinkpreis
3.584,40 USD 20,40 USD 0,57%
News
Zinnpreis
53.149,00 USD -302,50 USD -0,57%
News
Zuckerpreis
0,14 USD USD -0,22%
News

Der Goldpreis kletterte um 13:13 Uhr um 1,23 Prozent auf 4.207,56 US-Dollar. Damit übertraf der Goldpreis den Stand vom Vortag von 4.156,56 US-Dollar.

Zeitgleich verstärkt sich der Silberpreis um 2,15 Prozent auf 66,50 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 65,10 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für den Platinpreis nordwärts. Um 13:13 Uhr steht ein Plus von 1,05 Prozent auf 1.685,50 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Platinpreis-Kurs noch bei 1.668,00 US-Dollar.

Währenddessen legt der Palladiumpreis um 1,59 Prozent auf 1.278,50 US-Dollar zu. Gestern war der Palladiumpreis noch 1.258,50 US-Dollar wert.

Inzwischen fällt der Ölpreis (Brent) um -1,60 Prozent auf 79,09 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Ölpreis (Brent) bei 80,38 US-Dollar.

Derweil notiert der Ölpreis (WTI) bei 75,41 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (75,85 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -0,58 Prozent.

Mit dem Baumwolle geht es indes nach unten. Der Baumwolle gibt -0,43 Prozent auf 0,76 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 0,76 US-Dollar an der Tafel standen.

Inzwischen fällt der Haferpreis um -1,68 Prozent auf 3,08 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Haferpreis bei 3,13 US-Dollar.

Daneben wertet der Kaffeepreis um 12:55 Uhr ab. Es geht -1,04 Prozent auf 2,72 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 2,75 US-Dollar stand.

In der Zwischenzeit verbucht der Kakaopreis Zugewinne in Höhe von 0,24 Prozent auf 3.297,00 Britische Pfund. Am Tag zuvor lag der Kakaopreis bei 3.289,00 Britische Pfund.

Mit dem Maispreis geht es indes nach unten. Der Maispreis gibt -0,66 Prozent auf 4,15 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 4,18 US-Dollar an der Tafel standen.

Daneben wertet der Sojabohnenpreis um 13:02 Uhr auf. Es geht 0,16 Prozent auf 11,25 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 11,23 US-Dollar stand.

In der Zwischenzeitlich lassen sich beim Sojabohnenmehlpreis kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Preis am Vortag bei 301,30 US-Dollar lag, wird der Sojabohnenmehlpreis um 13:03 Uhr auf 301,30 US-Dollar beziffert.

Daneben verstärkt sich der Sojabohnenölpreis um 0,56 Prozent auf 0,70 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 0,70 US-Dollar.

Mit dem Zuckerpreis geht es indes nach unten. Der Zuckerpreis gibt -0,44 Prozent auf 0,14 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 0,14 US-Dollar an der Tafel standen.

In der Zwischenzeit geht es für den Erdgaspreis - Natural Gas nordwärts. Um 13:13 Uhr steht ein Plus von 2,17 Prozent auf 3,30 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Erdgaspreis - Natural Gas-Kurs noch bei 3,23 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich der Heizölpreis im Plus. Im Vergleich zum Vortag (82,69 US-Dollar) geht es um 1,28 Prozent auf 83,74 US-Dollar nach oben.

In der Zwischenzeit verbucht der Holzpreis Abschläge in Höhe von -0,32 Prozent auf 631,00 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Holzpreis bei 633,00 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Sandra Cunningham / Shutterstock.com

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