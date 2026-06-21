Gold, Heizöl, Silber & Co. am Montagmittag

Gold & Co. im Fokus

So bewegen sich derzeit Goldpreis, Erdgaspreis & Co.

Der Goldpreis kletterte um 13:13 Uhr um 1,23 Prozent auf 4.207,56 US-Dollar. Damit übertraf der Goldpreis den Stand vom Vortag von 4.156,56 US-Dollar.

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Zeitgleich verstärkt sich der Silberpreis um 2,15 Prozent auf 66,50 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 65,10 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für den Platinpreis nordwärts. Um 13:13 Uhr steht ein Plus von 1,05 Prozent auf 1.685,50 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Platinpreis-Kurs noch bei 1.668,00 US-Dollar.

Währenddessen legt der Palladiumpreis um 1,59 Prozent auf 1.278,50 US-Dollar zu. Gestern war der Palladiumpreis noch 1.258,50 US-Dollar wert.

Inzwischen fällt der Ölpreis (Brent) um -1,60 Prozent auf 79,09 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Ölpreis (Brent) bei 80,38 US-Dollar.

Derweil notiert der Ölpreis (WTI) bei 75,41 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (75,85 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -0,58 Prozent.

Mit dem Baumwolle geht es indes nach unten. Der Baumwolle gibt -0,43 Prozent auf 0,76 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 0,76 US-Dollar an der Tafel standen.

Inzwischen fällt der Haferpreis um -1,68 Prozent auf 3,08 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Haferpreis bei 3,13 US-Dollar.

Daneben wertet der Kaffeepreis um 12:55 Uhr ab. Es geht -1,04 Prozent auf 2,72 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 2,75 US-Dollar stand.

In der Zwischenzeit verbucht der Kakaopreis Zugewinne in Höhe von 0,24 Prozent auf 3.297,00 Britische Pfund. Am Tag zuvor lag der Kakaopreis bei 3.289,00 Britische Pfund.

Mit dem Maispreis geht es indes nach unten. Der Maispreis gibt -0,66 Prozent auf 4,15 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 4,18 US-Dollar an der Tafel standen.

Daneben wertet der Sojabohnenpreis um 13:02 Uhr auf. Es geht 0,16 Prozent auf 11,25 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 11,23 US-Dollar stand.

In der Zwischenzeitlich lassen sich beim Sojabohnenmehlpreis kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Preis am Vortag bei 301,30 US-Dollar lag, wird der Sojabohnenmehlpreis um 13:03 Uhr auf 301,30 US-Dollar beziffert.

Daneben verstärkt sich der Sojabohnenölpreis um 0,56 Prozent auf 0,70 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 0,70 US-Dollar.

Mit dem Zuckerpreis geht es indes nach unten. Der Zuckerpreis gibt -0,44 Prozent auf 0,14 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 0,14 US-Dollar an der Tafel standen.

In der Zwischenzeit geht es für den Erdgaspreis - Natural Gas nordwärts. Um 13:13 Uhr steht ein Plus von 2,17 Prozent auf 3,30 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Erdgaspreis - Natural Gas-Kurs noch bei 3,23 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich der Heizölpreis im Plus. Im Vergleich zum Vortag (82,69 US-Dollar) geht es um 1,28 Prozent auf 83,74 US-Dollar nach oben.

In der Zwischenzeit verbucht der Holzpreis Abschläge in Höhe von -0,32 Prozent auf 631,00 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Holzpreis bei 633,00 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net