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Öl & Co. im Fokus

Gold, Heizöl, Silber & Co. am Montagmittag

Gold, Heizöl, Silber & Co. am Montagmittag

Die aktuellen Preise der wichtigsten Rohstoffe im Überblick.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Aluminiumpreis
3,073.02 USD 9.82 USD 0.32 %
News
Baumwolle
0.78 USD 0.00 USD 0.24 %
News
Bleipreis
1,889.55 USD 11.90 USD 0.63 %
News
Dieselpreis Benzin
2.30 EUR 0.00 EUR -0.09 %
News
EEX Strompreis Phelix DE
172.90 EUR 5.90 EUR 3.53 %
News
Erdgaspreis - TTF
98.59 EUR -1.40 EUR -1.4 %
News
Erdgaspreis - Natural Gas
2.95 USD 0.05 USD 1.73 %
News
Ethanolpreis
2.16 USD 0.00 USD 0.05 %
News
Goldpreis
3,942.42 USD 67.06 USD 1.73 %
News
Haferpreis
3.46 USD 0.02 USD 0.58 %
News
Heizölpreis
118.08 USD -5.55 USD -4.49 %
News
Holzpreis
521.50 USD 3.50 USD 0.68 %
News
Kaffeepreis
2.93 USD 0.06 USD 2.09 %
News
Kakaopreis
4,148.00 GBP 5.00 GBP 0.12 %
News
Kohlepreis
143.00 USD -2.20 USD -1.52 %
News
Kupferpreis
14,448.55 USD -109.10 USD -0.75 %
News
Lebendrindpreis
2.21 USD -0.06 USD -2.78 %
News
Mageres Schwein Preis
0.59 USD -0.01 USD -1.59 %
News
Maispreis
4.49 USD 0.01 USD 0.28 %
News
Mastrindpreis
3.38 USD -0.13 USD -3.8 %
News
Milchpreis
15.17 USD -0.02 USD -0.13 %
News
Naphthapreis (European)
982.09 USD 58.07 USD 6.28 %
News
Nickelpreis
15,236.50 USD -113.50 USD -0.74 %
News
Ölpreis (Brent)
106.30 USD -11.34 USD -9.64 %
News
Ölpreis (WTI)
97.70 USD -6.42 USD -6.17 %
News
Orangensaftpreis
1.15 USD 0.00 USD -0.3 %
News
Palladiumpreis
968.50 USD -14.00 USD -1.42 %
News
Palmölpreis
4,441.00 MYR -2.00 MYR -0.05 %
News
Platinpreis
1,446.00 USD 13.50 USD 0.94 %
News
Rapspreis
527.50 EUR -1.25 EUR -0.24 %
News
Reispreis
17.49 USD 0.06 USD 0.32 %
News
Silberpreis
50.81 USD 1.68 USD 3.42 %
News
Sojabohnenmehlpreis
324.60 USD 0.00 USD 0 %
News
Sojabohnenölpreis
0.65 USD -0.01 USD -1.32 %
News
Sojabohnenpreis
12.23 USD 0.01 USD 0.06 %
News
Super Benzin
2.09 EUR 0.00 EUR -0.05 %
News
Weizenpreis
227.25 EUR 0.25 EUR 0.11 %
News
Zinkpreis
3,955.45 USD -24.20 USD -0.61 %
News
Zinnpreis
48,793.50 USD -1,601.50 USD -3.18 %
News
Zuckerpreis
0.19 USD 0.00 USD -1.34 %
News

Am Mittag verteuerte sich der Goldpreis um 0,80 Prozent. Damit lag der Goldpreis um 13:13 Uhr bei 3.906,22 US-Dollar, nach 3.875,36 US-Dollar am Vortag.

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Indes gewinnt der Silberpreis hinzu. Für den Silberpreis geht es nach 49,13 US-Dollar am Vortag auf 50,25 US-Dollar nach oben (+2,28Prozent).

Zudem steigt der Platinpreis. Um 0,03 Prozent verstärkt sich der Platinpreis um 13:12 Uhr auf 1.433,00 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 1.432,50 US-Dollar lag.

Daneben wertet der Palladiumpreis um 13:13 Uhr ab. Es geht -0,87 Prozent auf 974,00 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 982,50 US-Dollar stand.

Daneben präsentiert sich der Ölpreis (Brent) mit Verlusten. Um 13:03 Uhr notiert der Ölpreis (Brent) -7,55 Prozent niedriger bei 108,76 US-Dollar. Am Vortag stand der Preis bei 117,64 US-Dollar.

Daneben sinkt der Ölpreis (WTI) um -4,06 Prozent auf 99,89 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 104,12 US-Dollar.

Daneben wertet der Baumwolle um 13:03 Uhr auf. Es geht 0,81 Prozent auf 0,78 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 0,78 US-Dollar stand.

Währenddessen zeigt sich der Haferpreis im Plus. Im Vergleich zum Vortag (3,44 US-Dollar) geht es um 1,16 Prozent auf 3,48 US-Dollar nach oben.

Währenddessen legt der Kaffeepreis um 2,45 Prozent auf 2,94 US-Dollar zu. Gestern war der Kaffeepreis noch 2,87 US-Dollar wert.

Währenddessen zeigt sich der Kakaopreis im Minus. Im Vergleich zum Vortag (4.143,00 Britische Pfund) geht es um -0,92 Prozent auf 4.105,00 Britische Pfund nach unten.

Indes gewinnt der Maispreis hinzu. Für den Maispreis geht es nach 4,48 US-Dollar am Vortag auf 4,51 US-Dollar nach oben (+0,67Prozent).

Zudem gewinnt der Sojabohnenmehlpreis am Montagmittag hinzu. Um 0,28 Prozent auf 325,50 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Sojabohnenmehlpreis bei 324,60 US-Dollar.

Derweil geht es für den Sojabohnenölpreis südwärts. Der Sojabohnenölpreis sinkt -0,58 Prozent auf 0,66 US-Dollar, nach 0,66 US-Dollar am Vortag.

Daneben präsentiert sich der Zuckerpreis mit Verlusten. Um 13:03 Uhr notiert der Zuckerpreis -0,77 Prozent niedriger bei 0,19 US-Dollar. Am Vortag stand der Preis bei 0,19 US-Dollar.

Währenddessen wird der Erdgaspreis - Natural Gas bei 2,93 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 1,07 Prozent im Vergleich zum Vortag (2,90 US-Dollar).

Mit dem Milchpreis geht es indes nach unten. Der Milchpreis gibt -0,26 Prozent auf 15,15 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 15,19 US-Dollar an der Tafel standen.

Währenddessen wird der Heizölpreis bei 118,88 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -3,85 Prozent im Vergleich zum Vortag (123,63 US-Dollar).

Zeitgleich kommt der Kohlepreis kaum vom Fleck. Nach 145,20 US-Dollar am Vortag, tendiert der Kohlepreis um 12:29 Uhr bei 145,20 US-Dollar.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Margaret M Stewart / Shutterstock.com

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