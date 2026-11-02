Gold, Heizöl, Silber & Co. am Montagmittag

Öl & Co. im Fokus

02.11.26 13:17 Uhr

Die aktuellen Preise der wichtigsten Rohstoffe im Überblick.

Am Mittag verteuerte sich der Goldpreis um 0,80 Prozent. Damit lag der Goldpreis um 13:13 Uhr bei 3.906,22 US-Dollar, nach 3.875,36 US-Dollar am Vortag.

Werbung

Indes gewinnt der Silberpreis hinzu. Für den Silberpreis geht es nach 49,13 US-Dollar am Vortag auf 50,25 US-Dollar nach oben (+2,28Prozent).

Zudem steigt der Platinpreis. Um 0,03 Prozent verstärkt sich der Platinpreis um 13:12 Uhr auf 1.433,00 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 1.432,50 US-Dollar lag.

Daneben wertet der Palladiumpreis um 13:13 Uhr ab. Es geht -0,87 Prozent auf 974,00 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 982,50 US-Dollar stand.

Daneben präsentiert sich der Ölpreis (Brent) mit Verlusten. Um 13:03 Uhr notiert der Ölpreis (Brent) -7,55 Prozent niedriger bei 108,76 US-Dollar. Am Vortag stand der Preis bei 117,64 US-Dollar.

Daneben sinkt der Ölpreis (WTI) um -4,06 Prozent auf 99,89 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 104,12 US-Dollar.

Daneben wertet der Baumwolle um 13:03 Uhr auf. Es geht 0,81 Prozent auf 0,78 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 0,78 US-Dollar stand.

Währenddessen zeigt sich der Haferpreis im Plus. Im Vergleich zum Vortag (3,44 US-Dollar) geht es um 1,16 Prozent auf 3,48 US-Dollar nach oben.

Währenddessen legt der Kaffeepreis um 2,45 Prozent auf 2,94 US-Dollar zu. Gestern war der Kaffeepreis noch 2,87 US-Dollar wert.

Währenddessen zeigt sich der Kakaopreis im Minus. Im Vergleich zum Vortag (4.143,00 Britische Pfund) geht es um -0,92 Prozent auf 4.105,00 Britische Pfund nach unten.

Indes gewinnt der Maispreis hinzu. Für den Maispreis geht es nach 4,48 US-Dollar am Vortag auf 4,51 US-Dollar nach oben (+0,67Prozent).

Zudem gewinnt der Sojabohnenmehlpreis am Montagmittag hinzu. Um 0,28 Prozent auf 325,50 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Sojabohnenmehlpreis bei 324,60 US-Dollar.

Derweil geht es für den Sojabohnenölpreis südwärts. Der Sojabohnenölpreis sinkt -0,58 Prozent auf 0,66 US-Dollar, nach 0,66 US-Dollar am Vortag.

Daneben präsentiert sich der Zuckerpreis mit Verlusten. Um 13:03 Uhr notiert der Zuckerpreis -0,77 Prozent niedriger bei 0,19 US-Dollar. Am Vortag stand der Preis bei 0,19 US-Dollar.

Währenddessen wird der Erdgaspreis - Natural Gas bei 2,93 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 1,07 Prozent im Vergleich zum Vortag (2,90 US-Dollar).

Mit dem Milchpreis geht es indes nach unten. Der Milchpreis gibt -0,26 Prozent auf 15,15 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 15,19 US-Dollar an der Tafel standen.

Währenddessen wird der Heizölpreis bei 118,88 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -3,85 Prozent im Vergleich zum Vortag (123,63 US-Dollar).

Zeitgleich kommt der Kohlepreis kaum vom Fleck. Nach 145,20 US-Dollar am Vortag, tendiert der Kohlepreis um 12:29 Uhr bei 145,20 US-Dollar.

Redaktion Finanzen.net