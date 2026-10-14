Peter Schiff setzt trotz hohen Anleihenrenditen auf Gold - doch seine Aktienwette überrascht

Gold im Fokus

14.10.26 07:10 Uhr

Steigende US-Renditen, wachsende Schulden und ein unter Druck geratener Goldpreis: Peter Schiff sieht darin keinen Grund, Gold abzuschreiben. Wo er selbst investiert.

• Aufgrund hoher US-Verschuldung und steigender Zinsen warnt Schiff vor einem langfristigen Abwärtstrend bei Anleihen und sieht die Geldpolitik sowie Förderkosten als Risiken für Gold- und Minenaktieninvestitionen.

• Er prognostiziert eine mögliche Umschuldung der USA mit einem Abschlag von 50 Cent je US-Dollar und setzt auf Minenaktien sowie Royalty-Gesellschaften statt auf physisches Gold.

• Peter Schiff sieht steigende US-Renditen als stärkstes Argument für Gold, da sie auf fallende Anleihekurse und damit auf eine erhöhte Nachfrage nach Gold und Silber hindeuten.

Peter Schiff sieht steigende US-Renditen als Treiber für Gold und Silber

Er hält eine Umschuldung der USA mit 50 Cent je US-Dollar für möglich

Sein eigenes Geld steckt überwiegend in Minenaktien statt in Goldbarren

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Peter Schiff deutet den Renditesprung am US-Anleihemarkt, der nach gängiger Marktlogik gegen Gold spricht, als das stärkste Argument für das Edelmetall. In der vergangenen Woche hatte die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen in der Spitze 5,35 Prozent und damit den höchsten Stand seit 2002 erreicht. Gold kostet unterdessen rund 4.160 US-Dollar und liegt damit weit unter seinem Rekordhoch von über 5.500 US-Dollar aus dem Januar 2026. Im Interview mit Kitco News begründete der langjährige Goldoptimist, warum er dennoch auf das Edelmetall setzt, und verriet, wo er sein eigenes Geld anlegt.

Warum Schiff im Renditeanstieg ein Signal für Gold sieht

Die übliche Rechnung ist schlicht: Gold wirft keine Zinsen ab und verliert an Reiz, sobald Anleihen mehr bieten. Schiff hält das für einen Denkfehler. Steigende Renditen zeigten vor allem, dass die Anleihekurse einbrechen, sagte er. "Anleiheinvestoren verlieren Geld, und wenn sie damit aufhören wollen, müssen sie ihre Anleihen verkaufen. Was kaufen sie mit dem Erlös? Gold oder Silber." Die Rückgänge beim Goldpreis lastet er Handelsalgorithmen an, die bei steigenden Zinsen automatisch verkaufen. Entscheidend sei jedoch der Realzins. In den 1970er Jahren seien Zinsen und Gold gemeinsam gestiegen. Läge der Zins bei 20 Prozent, die Inflation aber bei 30 Prozent, besitze er lieber Gold ohne Ertrag und vermeide so den Verlust von 30 Prozent.

Rückendeckung für diese Argumentation sieht Schiff in den Käufen der Notenbanken. Die People's Bank of China stockte ihre Goldreserven im September 2026 um 740.000 Feinunzen auf 77,47 Millionen Unzen auf, nach einem Plus von 650.000 Unzen im August. Es war der 23. Zukaufmonat in Folge und das größte Monatsplus seit September 2023. Weltweit erwarben Zentralbanken im August 2026 netto 39 Tonnen, wie der World Gold Council meldet. Russlands Notenbank verkaufte dagegen seit Jahresbeginn 2026 nach Daten des Council 56 Tonnen. Für Schiff zeigt sich gerade darin der Zweck einer Reserve, auf die ein Land im Krieg zurückgreifen kann. Auch die Delegierten der Jahreskonferenz des Londoner Edelmetallverbands LBMA blicken positiv auf die weitere Entwicklung: Sie erwarten Gold in zwölf Monaten bei rund 5.000 US-Dollar. Schiff traut dem Metall diesen Weg schneller zu.

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Umschuldung statt Inflation: Schiffs Szenario für Washington

Den Ausverkauf am Rentenmarkt hält Schiff unterdessen erst für den Anfang. Nach seiner Lesart endete der 40 Jahre währende Aufwärtstrend der Anleihen in den Jahren 2020 und 2021. Nun drohe ein Abwärtstrend von vielleicht 20 Jahren. Die USA steckten in einer Lage, die von hoher Verschuldung und hohen Zinsen zugleich geprägt sei. Als Ausweg bleibe Washington die Inflation, die er einen "verdeckten Zahlungsausfall" nennt, oder eine Umschuldung. "Es gibt eine realistische Wahrscheinlichkeit, dass die Regierung in den Zahlungsausfall geht", sagte er. Wahrscheinlicher sei eine Restrukturierung, bei der Gläubiger 50 Cent je US-Dollar erhielten. Die Nettozinslast des Bundes beziffert das Congressional Budget Office auf rund eine Billion US-Dollar im Jahr. Schiff rechnet binnen weniger Jahre mit drei bis vier Billionen.

Newmont-Aktie und Royalty-Werte: Wo Schiff sein Geld anlegt

Vor diesem Hintergrund setzt Schiff bei seinen eigenen Anlagen stärker auf Minenaktien als auf physisches Gold. "Ich habe deutlich mehr von meinem eigenen Geld in Minenaktien als in physischem Gold", sagte er. Er wolle das Gold besitzen, das noch im Boden liegt. Seine Vorliebe gilt Royalty-Gesellschaften und kleineren Minenwerten, den sogenannten Juniors. Sie dürften aus seiner Sicht den nächsten Aufwärtsschub anführen, der noch gar nicht richtig begonnen habe. Konkrete Namen nannte er nicht.

Wie stark Produzenten vom Goldpreis abhängen, zeigt Newmont. Der US-Konzern meldete für das zweite Quartal 2026 Gesamtkosten von 1.621 US-Dollar je Unze (All-in Sustaining Costs). Damit lag der Wert unter der Jahresprognose von 1.680 US-Dollar. Zugleich erzielte Newmont mit 2,2 Milliarden US-Dollar den höchsten freien Cashflow, den das Unternehmen je in einem zweiten Quartal erreicht hat. Weil die Kosten je Unze vergleichsweise träge reagieren, schlägt jede Bewegung des Goldpreises überproportional auf die Marge durch - nach oben wie nach unten.

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Royalty-Gesellschaften wie Franco-Nevada, Wheaton Precious Metals und Royal Gold funktionieren dagegen anders. Sie finanzieren Minen vorab und erhalten dafür einen Anteil an der Förderung oder am Umsatz. Die laufenden Betriebskosten tragen sie nicht selbst. Das dämpft das Kostenrisiko, begrenzt aber auch den Hebel.

Fazit für Anleger: Fed und Förderkosten als Gegenkräfte

Schiffs optimistischer Blick auf Gold und Minenaktien steht allerdings im Spannungsfeld zur Geldpolitik. Die US-Notenbank hob den Leitzins im September 2026 einstimmig auf eine Spanne von 3,75 bis 4 Prozent an, die erste Erhöhung seit 2023. Laut dem Fed-Protokoll hielten die meisten Teilnehmer einen weiteren Schritt bis zum Jahresende für voraussichtlich angemessen. Steigen die Realzinsen, verliert Gold als zinslose Anlage an Halt. In diesem Fall wirkt der Hebel der Minenaktien gegen Anleger.

Hinzu kommt das Kostenrisiko: Treibstoff und Löhne bestimmen die Förderkosten. Kleinere Minenentwickler sind zudem auf Kapital von außen angewiesen, das mit steigenden Zinsen teurer wird. Auch Schiffs Einschätzung ist nicht frei von Eigeninteressen: Zu seinen Unternehmen gehören ein Edelmetallhändler und ein Goldaktienfonds.

Claudia Stephan, Redaktion finanzen.net

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