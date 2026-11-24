Gold im Langfristblick

5.000 US-Dollar je Unze bis Ende 2027: Die UBS bleibt bei Gold zuversichtlich, knüpft den Anstieg aber an eine Bedingung, die der Markt erst erfüllen muss.

• Kurzfristige Faktoren wie hohe US-Realrenditen und ein starker US-Dollar könnten den Goldpreis drücken, langfristig erwartet die UBS jedoch eine Erholung, insbesondere bei Rückgängen unter 4.000 US-Dollar als Kaufgelegenheit.

• Die Bank sieht Gold vor allem als Schutzanlage in Stresssituationen, wobei Zentralbankkäufe, chinesische Nachfrage und die Sorge um steigende Staatsverschuldung die Preisentwicklung stützen.

• Die UBS prognostiziert, dass Gold bis Dezember 2027 bei 5.000 US-Dollar pro Unze liegen könnte, abhängig von sinkenden US-Realrenditen und der Entwicklung der US-Notenbankpolitik.

UBS sieht Gold bis Dezember 2027 bei 5.000 US-Dollar je Unze

Sinkende US-Realrenditen sind die Voraussetzung für den Anstieg

In den Szenarien der Bank zeigt Gold vor allem seine Schutzfunktion

Werbung

Die UBS traut Gold bis Ende 2027 einen Anstieg auf 5.000 US-Dollar je Feinunze zu und hat das Edelmetall in ihrem Jahresausblick auf „Attraktiv“ hochgestuft. Für Anleger zählt dabei weniger die runde Zielmarke als der Weg dorthin, denn den knüpft die Schweizer Großbank an eine klare Bedingung.

Goldpreis bis Ende 2027: Der Pfad der UBS

Im Basisszenario ihres am 18. November veröffentlichten Ausblicks „Year Ahead 2027“ sieht die UBS Gold im Dezember 2027 bei 5.000 US-Dollar. Der Zeitplan hat sich damit gestreckt: Im August hatte die Bank die Marke von 5.000 US-Dollar noch für die erste Jahreshälfte 2027 erwartet. Den Ausschlag für die Verschiebung gab eine strengere Haltung der US-Notenbank Fed. Selbst das neue Ziel läge noch unter dem Rekordhoch von knapp 5.600 US-Dollar, das Gold im Januar 2026 markiert hatte.

Vier Szenarien mit einer auffälligen Logik

Wie weit die Spanne möglicher Ergebnisse reicht, zeigen die Alternativszenarien der UBS für Dezember 2027. Im Szenario „Goldilocks“ steht Gold bei 3.800 US-Dollar, bei einer „Rendite-Neubewertung“ bei 4.400 US-Dollar. Im Szenario "KI-Einbruch", in dem der S&P 500 laut UBS auf 5.500 Punkte fallen könnte, wären es dagegen 5.500 US-Dollar. Gold erreicht damit seinen höchsten Wert, wenn die Aktienmärkte unter Stress geraten, und seinen niedrigsten bei breiter Zuversicht. In drei der vier Szenarien liegt der Preis über 4.000 US-Dollar.

Werbung

Worauf die UBS ihre Goldprognose stützt

Als tragende Säulen nennt die UBS die Käufe der Zentralbanken, eine robuste Nachfrage aus China, stabile ETF-Bestände und die Sorge über die steigende Staatsverschuldung. Dahinter steht die Erwartung, dass Anleger sich angesichts hoher Schulden verstärkt gegen eine Entwertung von Papierwährungen absichern wollen. Die Daten des World Gold Council stützen zumindest den ersten Punkt: Im dritten Quartal 2026 erwarben Zentralbanken 321 Tonnen Gold, 42 Prozent mehr als im Vorjahresquartal und deutlich über dem Quartalsschnitt der vergangenen fünf Jahre von 227 Tonnen. Gold-ETFs verbuchten im selben Zeitraum Zuflüsse von 211 Tonnen.

Zinsen und US-Dollar bleiben die Bremse

Die UBS räumt ein, dass hohe US-Realrenditen und ein fester US-Dollar Gold kurzfristig unter 4.000 US-Dollar drücken können. Höhere Zinsen machen das Halten von Gold teurer, weil das Metall selbst keine Erträge abwirft. Nach Einschätzung der Bank sollten die Realrenditen jedoch nachgeben, sobald die Märkte ihre Erwartungen an eine weitere Straffung durch die Fed zurücknehmen, und Gold dann 2027 wieder Schwung aufnehmen. Genau hier liegt die Bedingung der Prognose. Bis sie erfüllt ist, wirken die strukturellen Käufe eher als Polster gegen Rücksetzer denn als Antrieb nach oben.

Was die Prognose für Anleger bedeutet

Für Anleger leitet die UBS daraus eine klare Linie ab: Sie empfiehlt eine langfristige Goldallokation statt eines kurzfristigen Richtungstrades und sieht Rücksetzer unter 4.000 US-Dollar als Gelegenheit, Positionen auszubauen. Die breite Spanne von 3.800 bis 5.500 US-Dollar zeigt, dass die Bank Gold weniger als Renditewette denn als Absicherung im Depot versteht. Wer das Metall aus diesem Grund hält, misst es an seiner Schutzwirkung in schwachen Marktphasen, nicht am Erreichen eines einzelnen Kursziels.

Werbung

Andere Häuser sind vorsichtiger. Standard Chartered senkte im November ihr Zwölfmonatsziel von 4.700 auf 4.500 US-Dollar, sieht in Zentralbankkäufen und hohen US-Staatsdefiziten aber weiter Argumente für eine Erholung. Eine Reuters-Umfrage unter 30 Analysten und Händlern ergab im Oktober für 2027 einen mittleren Goldpreis von rund 4.650 US-Dollar. Die UBS gehört damit klar zu den optimistischeren Stimmen.

Den Ausschlag für den Pfad zu 5.000 US-Dollar dürfte die Entwicklung der US-Realrenditen geben. Solange der Markt mit weiteren Zinserhöhungen der Fed rechnet, bleibt der Weg steil. Drehen die Erwartungen, rückt die Bedingung der UBS näher. Ob die wichtigste strukturelle Stütze trägt, zeigen die Quartalsdaten des World Gold Council zu den Zentralbankkäufen.

Julia Walter, Redaktion Finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.