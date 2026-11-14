Gold, Öl, Weizen & Co. am Mittag
Die wichtigsten Rohstoffpreise an der Börse. Ein Überblick.
Werte in diesem Artikel
Der Goldpreis hat sich am Mittag kaum bewegt. Um 13:13 Uhr tendierte er bei 3.874,44 US-Dollar, was dem Niveau des Vortages entspricht (3.874,44 US-Dollar).
Redaktion Finanzen.net
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