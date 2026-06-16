Gold, Öl, Weizen & Co. am Vormittag

Commodities aktuell

Goldpreis, Gaspreis, Ölpreis und Co. im Überblick

Der Goldpreis zeigt sich am Vormittag gegenüber dem Vortag schwächer. Um 10:10 Uhr fiel der Goldpreis -0,11 Prozent auf 4.326,35 US-Dollar. Gestern stand der Kurs noch bei 4.331,33 US-Dollar.

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Daneben präsentiert sich der Silberpreis mit Verlusten. Um 10:11 Uhr notiert der Silberpreis -0,31 Prozent niedriger bei 69,98 US-Dollar. Am Vortag stand der Preis bei 70,20 US-Dollar.

Zudem gibt der Platinpreis am Mittwochvormittag nach. Um -1,18 Prozent auf 1.793,00 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Platinpreis bei 1.814,50 US-Dollar.

Daneben sinkt der Palladiumpreis um -0,69 Prozent auf 1.358,00 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 1.367,50 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Ölpreis (Brent) im Sinkflug. Um 10:01 Uhr gibt der Ölpreis (Brent) um -0,92 Prozent auf 78,61 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 79,34 US-Dollar gemeldet wurde.

Währenddessen verliert der Ölpreis (WTI) um -0,42 Prozent auf 75,73 US-Dollar. Gestern stand der Ölpreis (WTI) noch bei 76,05 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Baumwolle Zugewinne in Höhe von 1,11 Prozent auf 0,76 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Baumwolle bei 0,75 US-Dollar.

Indes gewinnt der Haferpreis hinzu. Für den Haferpreis geht es nach 3,05 US-Dollar am Vortag auf 3,11 US-Dollar nach oben (+1,97Prozent).

Daneben wertet der Maispreis um 10:00 Uhr ab. Es geht -0,24 Prozent auf 4,13 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 4,14 US-Dollar stand.

Zudem gewinnt der Sojabohnenpreis am Mittwochvormittag hinzu. Um 0,24 Prozent auf 11,33 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Sojabohnenpreis bei 11,30 US-Dollar.

Zeitgleich verstärkt sich der Sojabohnenmehlpreis um 0,72 Prozent auf 307,00 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 304,80 US-Dollar.

Inzwischen fällt der Sojabohnenölpreis um -0,70 Prozent auf 0,72 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Sojabohnenölpreis bei 0,73 US-Dollar.

Währenddessen verliert der Zuckerpreis um -0,65 Prozent auf 0,14 US-Dollar. Gestern stand der Zuckerpreis noch bei 0,14 US-Dollar.

Zudem gibt der Erdgaspreis - Natural Gas am Mittwochvormittag nach. Um -0,12 Prozent auf 3,24 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Erdgaspreis - Natural Gas bei 3,24 US-Dollar.

Indessen verstärkt sich der Heizölpreis um 0,32 Prozent auf 84,01 US-Dollar. Am Vortag notierte der Heizölpreis bei 83,74 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net