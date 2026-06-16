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Commodities aktuell

Gold, Öl, Weizen & Co. am Vormittag

17.06.26 10:13 Uhr
Gold, Öl, Weizen & Co. am Vormittag | finanzen.net

Goldpreis, Gaspreis, Ölpreis und Co. im Überblick

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Aluminiumpreis
3.375,04 USD 4,83 USD 0,14%
News
Baumwolle
0,76 USD 0,01 USD 1,12%
News
Bleipreis
1.955,35 USD -14,65 USD -0,74%
News
Dieselpreis Benzin
1,78 EUR -0,03 EUR -1,39%
News
EEX Strompreis Phelix DE
97,35 EUR 0,15 EUR 0,15%
News
Erdgaspreis - TTF
41,97 EUR -0,32 EUR -0,76%
News
Erdgaspreis - Natural Gas
3,24 USD USD 0,12%
News
Ethanolpreis
2,16 USD 0,00 USD 0,05%
News
Goldpreis
4.322,92 USD -8,41 USD -0,19%
News
Haferpreis
3,11 USD 0,06 USD 1,97%
News
Heizölpreis
84,27 USD 0,53 USD 0,63%
News
Holzpreis
631,00 USD USD
News
Kaffeepreis
2,77 USD 0,14 USD 5,44%
News
Kakaopreis
3.151,00 GBP 193,00 GBP 6,52%
News
Kohlepreis
125,50 USD 0,50 USD 0,40%
News
Kupferpreis
13.681,90 USD -32,10 USD -0,23%
News
Lebendrindpreis
2,55 USD 0,05 USD 1,87%
News
Mageres Schwein Preis
0,95 USD -0,02 USD -1,84%
News
Maispreis
4,13 USD -0,01 USD -0,18%
News
Mastrindpreis
3,67 USD 0,05 USD 1,47%
News
Milchpreis
15,97 USD -0,02 USD -0,13%
News
Naphthapreis (European)
683,85 USD -5,74 USD -0,83%
News
Nickelpreis
17.628,50 USD -170,50 USD -0,96%
News
Ölpreis (Brent)
78,63 USD -0,71 USD -0,89%
News
Ölpreis (WTI)
76,15 USD 0,10 USD 0,13%
News
Orangensaftpreis
1,48 USD -0,07 USD -4,56%
News
Palladiumpreis
1.352,50 USD -15,00 USD -1,10%
News
Palmölpreis
4.503,00 MYR 123,00 MYR 2,81%
News
Platinpreis
1.788,00 USD -26,50 USD -1,46%
News
Rapspreis
509,75 EUR -3,25 EUR -0,63%
News
Reispreis
11,87 USD 0,03 USD 0,25%
News
Silberpreis
69,83 USD -0,37 USD -0,53%
News
Sojabohnenmehlpreis
306,90 USD 2,10 USD 0,69%
News
Sojabohnenölpreis
0,72 USD USD -0,64%
News
Sojabohnenpreis
11,33 USD 0,03 USD 0,29%
News
Super Benzin
1,84 EUR -0,02 EUR -0,81%
News
Weizenpreis
202,50 EUR 2,00 EUR 1,00%
News
Zinkpreis
3.549,15 USD -12,75 USD -0,36%
News
Zinnpreis
55.099,00 USD 462,50 USD 0,85%
News
Zuckerpreis
0,14 USD USD
News

Der Goldpreis zeigt sich am Vormittag gegenüber dem Vortag schwächer. Um 10:10 Uhr fiel der Goldpreis -0,11 Prozent auf 4.326,35 US-Dollar. Gestern stand der Kurs noch bei 4.331,33 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich der Silberpreis mit Verlusten. Um 10:11 Uhr notiert der Silberpreis -0,31 Prozent niedriger bei 69,98 US-Dollar. Am Vortag stand der Preis bei 70,20 US-Dollar.

Zudem gibt der Platinpreis am Mittwochvormittag nach. Um -1,18 Prozent auf 1.793,00 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Platinpreis bei 1.814,50 US-Dollar.

Daneben sinkt der Palladiumpreis um -0,69 Prozent auf 1.358,00 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 1.367,50 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Ölpreis (Brent) im Sinkflug. Um 10:01 Uhr gibt der Ölpreis (Brent) um -0,92 Prozent auf 78,61 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 79,34 US-Dollar gemeldet wurde.

Währenddessen verliert der Ölpreis (WTI) um -0,42 Prozent auf 75,73 US-Dollar. Gestern stand der Ölpreis (WTI) noch bei 76,05 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Baumwolle Zugewinne in Höhe von 1,11 Prozent auf 0,76 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Baumwolle bei 0,75 US-Dollar.

Indes gewinnt der Haferpreis hinzu. Für den Haferpreis geht es nach 3,05 US-Dollar am Vortag auf 3,11 US-Dollar nach oben (+1,97Prozent).

Daneben wertet der Maispreis um 10:00 Uhr ab. Es geht -0,24 Prozent auf 4,13 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 4,14 US-Dollar stand.

Zudem gewinnt der Sojabohnenpreis am Mittwochvormittag hinzu. Um 0,24 Prozent auf 11,33 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Sojabohnenpreis bei 11,30 US-Dollar.

Zeitgleich verstärkt sich der Sojabohnenmehlpreis um 0,72 Prozent auf 307,00 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 304,80 US-Dollar.

Inzwischen fällt der Sojabohnenölpreis um -0,70 Prozent auf 0,72 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Sojabohnenölpreis bei 0,73 US-Dollar.

Währenddessen verliert der Zuckerpreis um -0,65 Prozent auf 0,14 US-Dollar. Gestern stand der Zuckerpreis noch bei 0,14 US-Dollar.

Zudem gibt der Erdgaspreis - Natural Gas am Mittwochvormittag nach. Um -0,12 Prozent auf 3,24 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Erdgaspreis - Natural Gas bei 3,24 US-Dollar.

Indessen verstärkt sich der Heizölpreis um 0,32 Prozent auf 84,01 US-Dollar. Am Vortag notierte der Heizölpreis bei 83,74 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: panbazil / Shutterstock.com

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