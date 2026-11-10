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Rohstoffe unter der Lupe

Gold, Öl, Weizen & Co. am Vormittag

Gold, Öl, Weizen & Co. am Vormittag

Die aktuellen Preise der wichtigsten Commodities im Überblick.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Aluminiumpreis
3,070.30 USD 21.00 USD 0.69 %
News
Baumwolle
0.78 USD 0.00 USD -0.38 %
News
Bleipreis
1,853.60 USD -2.25 USD -0.12 %
News
Dieselpreis Benzin
2.25 EUR -0.01 EUR -0.31 %
News
EEX Strompreis Phelix DE
148.50 EUR -5.00 EUR -3.26 %
News
Erdgaspreis - TTF
82.73 EUR -3.24 EUR -3.77 %
News
Erdgaspreis - Natural Gas
3.24 USD 0.02 USD 0.56 %
News
Ethanolpreis
2.16 USD 0.00 USD 0.05 %
News
Goldpreis
4,081.17 USD -59.27 USD -1.43 %
News
Haferpreis
3.34 USD 0.00 USD 0.07 %
News
Heizölpreis
106.73 USD -4.49 USD -4.04 %
News
Holzpreis
511.50 USD 7.50 USD 1.49 %
News
Kaffeepreis
2.75 USD 0.01 USD 0.44 %
News
Kakaopreis
3,667.00 GBP -110.00 GBP -2.91 %
News
Kohlepreis
129.35 USD -2.40 USD -1.82 %
News
Kupferpreis
14,028.85 USD 78.85 USD 0.57 %
News
Lebendrindpreis
2.16 USD 0.02 USD 1 %
News
Mageres Schwein Preis
0.56 USD 0.02 USD 4.39 %
News
Maispreis
4.42 USD 0.03 USD 0.57 %
News
Mastrindpreis
3.28 USD 0.06 USD 1.87 %
News
Milchpreis
17.63 USD 0.00 USD 0 %
News
Naphthapreis (European)
822.91 USD -36.83 USD -4.28 %
News
Nickelpreis
16,184.00 USD 92.50 USD 0.57 %
News
Ölpreis (Brent)
89.72 USD -2.85 USD -3.08 %
News
Ölpreis (WTI)
84.59 USD -2.26 USD -2.6 %
News
Orangensaftpreis
1.38 USD 0.05 USD 3.98 %
News
Palladiumpreis
1,041.00 USD 12.50 USD 1.22 %
News
Palmölpreis
4,048.00 MYR -75.00 MYR -1.82 %
News
Platinpreis
1,558.50 USD -3.00 USD -0.19 %
News
Rapspreis
524.50 EUR 1.00 EUR 0.19 %
News
Reispreis
17.75 USD -0.01 USD -0.06 %
News
Silberpreis
52.47 USD -0.67 USD -1.26 %
News
Sojabohnenmehlpreis
325.30 USD 4.60 USD 1.43 %
News
Sojabohnenölpreis
0.62 USD 0.00 USD 0 %
News
Sojabohnenpreis
11.87 USD 0.05 USD 0.4 %
News
Super Benzin
2.01 EUR -0.01 EUR -0.45 %
News
Weizenpreis
226.75 EUR 1.25 EUR 0.55 %
News
Zinkpreis
3,753.50 USD -5.15 USD -0.14 %
News
Zinnpreis
46,348.50 USD 36.00 USD 0.08 %
News
Zuckerpreis
0.18 USD 0.00 USD -0.33 %
News

Der Goldpreis ist am Vormittag gefallen. Um 10:10 Uhr fiel der Goldpreis um -1,12 Prozent auf 4.094,10 US-Dollar, nachdem er am Vortag noch bei 4.140,44 US-Dollar gehandelt worden war.

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Daneben sinkt der Silberpreis um -1,37 Prozent auf 52,41 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 53,14 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für den Platinpreis bergab. Um 10:10 Uhr steht ein Minus von -0,19 Prozent auf 1.558,50 US-Dollar zu Buche. Gestern tendierte der Platinpreis noch bei 1.561,50 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für den Palladiumpreis nordwärts. Um 10:10 Uhr steht ein Plus von 0,73 Prozent auf 1.036,00 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Palladiumpreis-Kurs noch bei 1.028,50 US-Dollar.

Inzwischen fällt der Ölpreis (Brent) um -2,10 Prozent auf 90,63 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Ölpreis (Brent) bei 92,57 US-Dollar.

Inzwischen fällt der Ölpreis (WTI) um -1,88 Prozent auf 85,22 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Ölpreis (WTI) bei 86,85 US-Dollar.

Indes gibt der Baumwolle nach. Für den Baumwolle geht es nach 0,79 US-Dollar am Vortag auf 0,79 US-Dollar nach unten (--0,15 Prozent).

Zeitgleich verstärkt sich der Haferpreis um 0,07 Prozent auf 3,34 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 3,34 US-Dollar.

Inzwischen steigt der Maispreis um 0,51 Prozent auf 4,42 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Maispreis bei 4,39 US-Dollar.

Inzwischen steigt der Sojabohnenmehlpreis um 1,31 Prozent auf 324,90 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Sojabohnenmehlpreis bei 320,70 US-Dollar.

Indessen reduziert sich der Sojabohnenölpreis um -0,08 Prozent auf 0,62 US-Dollar. Am Vortag notierte der Sojabohnenölpreis bei 0,62 US-Dollar.

Währenddessen verliert der Zuckerpreis um -0,33 Prozent auf 0,18 US-Dollar. Gestern stand der Zuckerpreis noch bei 0,18 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Erdgaspreis - Natural Gas Zugewinne in Höhe von 0,47 Prozent auf 3,23 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Erdgaspreis - Natural Gas bei 3,22 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich beim Milchpreis kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Preis am Vortag bei 17,63 US-Dollar lag, wird der Milchpreis um 09:17 Uhr auf 17,63 US-Dollar beziffert.

Zudem fällt der Heizölpreis. Um -2,61 Prozent reduziert sich der Heizölpreis um 10:10 Uhr auf 108,31 US-Dollar, nachdem der Heizölpreis am Vortag noch bei 111,22 US-Dollar lag.

In der Zwischenzeit verbucht der Kohlepreis Abschläge in Höhe von -1,86 Prozent auf 129,30 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Kohlepreis bei 131,75 US-Dollar.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Sandra Cunningham / Shutterstock.com

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