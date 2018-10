Gold: Erholung an den Aktienmärkten belastet

Anzeige Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 30) handeln Handeln Sie Rohstoffe mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100,00 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital zu profitieren! Handeln Sie Rohstoffe mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100,00 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital zu profitieren! Jetzt informieren 80,6% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Zusammen mit dem Dollarindex, der ein neues Zweimonatshoch markiert hat, rutschte der Goldpreis wieder deutlich unter sein Dreimonatshoch. Am Nachmittag dürften sich die Marktakteure vor allem für den Markit-Einkaufsmanagerindex (USA) stark interessieren. Die Indexpendants für Europa fielen am Vormittag relativ enttäuschend aus. Für zusätzliche Spannung dürften die für den Abend angekündigten Statements der drei US-Notenbanker Bullard (St. Louis Fed), Mester (Cleveland Fed) und Bostic (Atlanta Fed) sowie der Fed-Konjunkturbericht "Beige Book" sorgen. Eines dürfte dabei relativ sicher sein: Jenseits des Atlantiks entwickelt sich die Wirtschaft erheblich robuster als diesseits.Am Mittwochnachmittag präsentierte sich der Goldpreis mit fallenden Notierungen. Bis gegen 14.55 Uhr (MESZ) ermäßigte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (Dezember) um 5,30 auf 1.231,50 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: Warten auf das EIA-Update

Neue Impulse könnte der fossile Energieträger am Nachmittag erfahren, wenn die US-Energiebehörde Energy Information Administration ihren Wochenbericht (16.30 Uhr) zur Entwicklung der Lagerreserven und Produktionszahlen veröffentlichen wird. Doch die Vorzeichen stimmen derzeit nicht gerade positiv, schließlich meldete am Dienstagabend das American Petroleum Institute ein Lagerplus von 9,9 Barrel, statt eines von Analysten erwarteten Rückgangs um über zwei Millionen Barrel.



Am Mittwochnachmittag präsentierte sich der Ölpreis mit erholten Notierungen. Bis gegen 14.55 Uhr (MESZ) verteuerte sich der nächstfällige WTI-Future (November) um 0,53 auf 66,96 Dollar, während sein Pendant auf Brent (Dezember) um 0,33 auf 76,77 Dollar anzog.







