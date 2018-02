Gold: Europas Inflation bereitet kaum Sorgen

Anzeige Gold kaufen Sie möchten in physisches Gold investieren? Nutzen Sie die günstigen Konditionen im finanzen.net Goldshop. Sie möchten in physisches Gold investieren? Nutzen Sie die günstigen Konditionen im finanzen.net Goldshop. zum Shop

In Frankreich verteuerten sich die Konsumentenpreise im Februar um 1,2 Prozent p.a. (Prognose: 1,4 Prozent), für Italien war ein Wert von 0,6 Prozent p.a. (Prognose: 0,7 Prozent) gemeldet worden und in der Eurozone lag die Inflation bei 1,2 Prozent p.a. (Prognose: 1,2 Prozent). Vom Inflationsniveau in den USA (aktuell: 2,1 Prozent) und dem von der EZB vorgegebenen Zielkorridor von ungefähr zwei Prozent ist man damit noch ein gutes Stück entfernt. Unter fundamentalen Aspekten sind die Goldmarktakteure aufgrund der gestiegenen US-Renditen und der markanten Dollarstärke derzeit etwas verunsichert. Während insbesondere deutsche Anleger angesichts negativer Realzinsen (Inflation höher als Anleiherenditen) Gold weiterhin als attraktive Währungsalternative betrachten können, wirken sich in den USA die gestiegenen Opportunitätskosten (Verzicht auf Zinsen) negativ auf das Goldinteresse aus.Am Mittwochnachmittag präsentierte sich der Goldpreis mit gehaltenen Notierungen. Bis gegen 14.45 Uhr (MEZ) ermäßigte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (April) um 0,60 auf 1.318,00 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: EIA-Update am Nachmittag

Neue Impulse könnte es an den Ölmärkten am Nachmittag geben, wenn die US-Energiebehörde Energy Information Administration (16.30 Uhr) ihren Wochenbericht veröffentlichen wird. Das am Vorabend vom American Petroleum Institute gemeldete Lagerplus fiel mit plus 933.000 Barrel zwar geringer als prognostiziert (plus 2,7 Millionen Barrel) aus, konnte einen weiteren Ölpreisrutsch jedoch nicht verhindern. Beim EIA-Update dürfte die Marktakteure vor allem interessieren, wie sich in der vergangenen Woche die US-Ölproduktion entwickelt hat.



Am Mittwochnachmittag präsentierte sich der Ölpreis mit stabilen Notierungen. Bis gegen 14.45 Uhr (MEZ) ermäßigte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,01 auf 63,00 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,06 auf 66,57 Dollar zurückfiel.







Bildquellen: Pics-xl / Shutterstock.com, ded pixto / Shutterstock.com, Lisa S. / Shutterstock.com, Sebastian Duda / Shutterstock.com