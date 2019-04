Gold: Hochspannung vor US-Konjunkturdaten

Anzeige Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 30) handeln Handeln Sie Rohstoffe mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100,00 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital zu profitieren! Handeln Sie Rohstoffe mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100,00 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital zu profitieren! Jetzt informieren 80,6% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Für erhöhte Spannung sorgen nun die anstehenden Daten zum BIP-Wachstum in den USA (14.30 Uhr). Sollte es hier eine positive Überraschung geben, droht dem gelben Edelmetall ein Rücksetzer. Laut einer von Trading Economics veröffentlichten Umfrage unter Analysten wird für das erste Quartal ein Plus von zwei Prozent prognostiziert. Werden diese Schätzungen verfehlt, könnte sich bei Gold die aktuelle Erholungstendenz hingegen fortsetzen.Am Freitagmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit anziehenden Notierungen. Bis gegen 8.00 Uhr (MESZ) verteuerte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (Juni) um 2,30 auf 1.282,00 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: Leichte technische Korrektur

Obwohl die Exporte russischen Rohöls über die Druzhba Pipeline wegen Qualitätsproblemen ausgesetzt wurden, ging es mit dem fossilen Energieträger vor dem Wochenende leicht bergab. Nun stellt sich vor allem eine Frage: Wird Saudi-Arabien die ab Mai drohenden Exportausfälle iranischen Öls durch eine stärkere Ölförderung ausgleichen? Für erhöhte Aufmerksamkeit an den Energiemärkten dürfte gegen 19.00 Uhr aber auch die im Ölsektor tätige US-Dienstleistungsfirma Baker Hughes mit ihrem Wochenbericht über die nordamerikanischen Bohraktivitäten sorgen. Sollte es hier zu Überraschungen kommen, dürfte sich dies auch auf die Handelstendenz der kommenden Woche auswirken.

Am Freitagmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit etwas schwächeren Notierungen. Bis gegen 8.00 Uhr (MESZ) ermäßigte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,32 auf 64,98 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,17 auf 74,18 Dollar zurückfiel.